Cómo hiere la belleza

No sé cuánto hace que leí Viento del Norte. No me acuerdo. El tiempo amontona los recuerdos. También los olvidos. Hace unos años empecé a rebuscar por todas partes -en casa, en otros sitios- libros que habían pasado a la clandestinidad. Que se habían vuelto invisibles. Que ni siquiera yo mismo estaba seguro de haber leído alguna vez. Regresé a nombres que habían formado parte de mis primeras lecturas. Conseguí unos cuantos. Entre aquella invisibilidad, empecé a sacar libros escritos por mujeres. Los de los escritores estaban todos -o casi todos- en el lado visible, no necesitaban lámpara que los alumbrara. Algo bien distinto sucedía con los libros de mujeres escritoras. Hablo de literatura que viene de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo escrita en castellano. Vengo de ahí, como tanta otra gente de entonces. También podía ir más atrás: y me hubiera encontrado con el mismo paisaje. Pero leí en su momento la escritura de esa generación. El realismo social en dos vertientes: la más asequible fue la más conocida: Martín Gaite, Aldecoa, Laforet… No lo fue tanto la que se volcaba con más dureza en la negrura política de la dictadura: López Salinas, Ferres, López Pacheco… Al final, todo fue a parar al mismo sitio: a ninguno. Vacío estratosférico. La nada absoluta. Desaparecieron los nombres y los libros. Los sesenta acabarían con esos realismos: Martín Santos, Benet... Viajaban. Conocían otras escrituras. Se trajeron a Faulkner. Sobre todo a Faulkner. Muchos escritores se apuntaron al carro de la novedad. Me quedé con Juan Goytisolo. Quién se acuerda, ahora, de Juan Goytisolo. Quién se acuerda, ahora, de nada. De nadie. Lo de antes, todo lo de antes, pasó a ser alimento para las guillotinas editoriales. Fahrenheit 451.

En 1950 una nueva escritora ganó el premio Nadal con su segunda novela. Era Elena Quiroga y la novela llevaba por título Viento del Norte. La leí muchos años después, cuando ya la historia de (des)amor entre Álvaro de Castro y la «criada» Marcela había sido destinada al fuego de lo inencontrable. En el repaso que estuve haciendo de las escritoras de esa época no me crucé con Elena Quiroga. Se me pasó. Absolutamente. Ni me vino a la cabeza para hacerle un sitio en mi libro de libros Algo personal. Un crimen sin premeditación ni alevosía. Sí que saqué a Carmen Martín Gaite y a las olvidadas Concha Alós, Carmen Kurtz y Dolores Medio. Pero no hay nada que sea para siempre: tampoco los olvidos. Y por eso me llevé una gratísima sorpresa cuando me vi hace unas semanas delante de Tristura, la novela que Elena Quiroga publicó en el año 1960. Me pasé unas horas sin casi respirar para seguir leyéndola en la magnífica y difícil edición de Bamba, una muy joven y con buena pinta editorial valenciana.

Fue Elena Quiroga, nacida en Cantabria y crecida en Galicia, la segunda mujer en entrar en la Real Academia Española (RAE): 1984. Antes de que lo hicieran Martín Santos y Benet (con perdón por el atrevimiento), se trajo a Faulkner del morro para contarnos la historia de Tadea, los paisajes interiores de la casa grande, de lo difícil que es vivir de prestado porque el crédito familiar se acaba cuando la madre desaparece. La crueldad de la infancia cuando se trata de humillar a quien llega sin otro equipaje que el de la orfandad, que el del encogimiento y la vergüenza. Lo íntimo, casi intransferible, y la fisicidad que lo envuelve sin que se rompan los lazos que unen lo de dentro y lo de fuera. Lo que convierte esta novela en algo grande: su escritura. Como en mucha literatura de esa época, casi todo es diálogo. Los personajes son lo que dicen, lo que hacen, cómo cruzan lo que dicen con lo que dicen los demás. Has de ir desenredando la madeja de tantos nombres. Has de buscar, en unas puntuaciones que tienen poco o nada de tradicionales, la continuidad de las escenas para que no se te rompan como un hilo quebradizo. En resumen: has de dejar de lado una lectura facilona para enfrentarte -y disfrutar con el enfrentamiento- a una novela feliz, sorprendentemente diferente.

Leer es adentrarte en el túnel abierto de un conflicto. Un oficio arriesgado. Si abres un libro y en el primer párrafo no sientes un latigazo, es que algo falla. El libro o tú. No hay libros difíciles. Lo que hay son lecturas acomodaticias que no se exigen nada a sí mismas, que se limitan a pasar por encima de las páginas como si estuvieran delante de un telediario, que creen absurdamente que leer un libro para pasar el rato está reñido con la posibilidad de descubrir que ese mismo libro puede salvarte la vida porque te ofrece un conocimiento de esa vida que antes no tenías. «Cómo hiere la belleza», escribió Ana María Moix en No time for flowers, el hermoso libro de poemas que publicó en 1972. Eso es lo que suele pasar cuando te encuentras con un libro como Tristura. Nada en él es gratuito. Es como un hallazgo fascinante en estos tiempos de literatura pálida, facilona, de las que no dejan ninguna huella. «La narrativa de Quiroga va más allá del discurso de una época», dice una nota editorial al principio del libro. Estoy de acuerdo. Se sale esta novela de lo que era habitual en las escrituras de entonces. De aquellas escrituras han empezado a recuperarse algunas: la de Carmen Martín Gaite, la de Ana María Matute, la de Carmen Laforet (sólo se la reconoce por Nada), la de Concha Alós. Ahí están, a la espera, las de Dolores Medio y Carmen Kurtz, por poner sólo dos ejemplos de escritoras de aquel tiempo condenadas a la invisibilidad.

De momento, disfruten ustedes con Tristura, la magnífica y novedosa novela de Elena Quiroga. Y a esperar que la buena lectura vaya convirtiéndose, poco a poco, en una maravillosa costumbre. Que así sea.