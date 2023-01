Errores en la música

El último Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena ha sido especial por varias razones. Una es la recuperación del aforo completo de la Sala Dorada de la Musikverein después de la pandemia. También ha intervenido por primera vez el coro femenino de los Pequeños Cantores. Pero lo más destacado es que los periodistas preguntaron en la rueda de prensa de presentación cuándo lo dirigirá una mujer. El presidente de la orquesta, Daniel Froschauer, dijo que será «cuando llegue el momento» y el director musical de este año, Franz Welser-Möst, añadió que hace falta una gran experiencia, dando a entender que no hay aún ninguna mujer que la tenga. Eso quiere decir que la Filarmónica de Viena sigue haciendo gala del marcado reaccionarismo que ha caracterizado su historia.

Desde su fundación en 1842 por Otto Nicolai, estuvo únicamente integrada por hombres hasta 1997, cuando sus profesores aceptaron que también hubiera mujeres. Para negarse a incluirlas se llegó a aducir razones tan peregrinas como el inconveniente de los permisos de maternidad o de que no hubiese lavabos de señoras. Lo hizo Werner Resell, quien dimitió como presidente tras la admisión de mujeres en una orquesta que también se resiste a aceptar músicos de grupos étnicos distintos del blanco europeo por razones de imagen.

La Filarmónica de Viena se rige mediante la gestión directa de sus miembros, que eligen en asamblea un comité de gestión, y no tiene titular, sino que los músicos designan director para los conciertos o las giras. Hasta 1994 no hubo una mujer en el podio y desde entonces lo han ocupado algunas, como Emmanuelle Haïm, Simone Young, Joana Mallwitz, Mirga Grazynte-Tila y Oksana Lyniv. Se llegó a pensar que una de estas tres últimas podría ser la destinada a abrir el año de 2024 con la Filarmónica vienesa. En concreto Lyniv, de 44 años y ucraniana, fue en 2021 la primera mujer en dirigir en el wagneriano festival de Bayreuth y hasta ahora la única, por lo que parecía tener grandes posibilidades. El habitual comunicado que la Filarmónica de Viena difunde durante el concierto dejó claro que no, al anunciar que el berlinés Christian Thielemann repetirá, ya que dirigió por primera vez ese acontecimiento en 2019.

También la Filarmónica de Berlín, fundada en 1882, se resistió durante años a incluir mujeres en sus atriles. Aceptó finalmente en 1983 que entrara la clarinetista Sabine Meyer, después de una gran polémica y de que su entonces director vitalicio, Herbert von Karajan, que defendía el ingreso de Meyer, llegase a renunciar al cargo como forma de presión que acabó dando resultado.

En el concierto de este Primero de Enero, tras la interrupción del Danubio azul por los aplausos, Franz Welser-Möst se volvió hacia el público para la tradicional felicitación del nuevo año que hace toda la orquesta. Antes dijo en inglés unas célebres palabras del filósofo Friedrich Nietzsche: «La vida sin música sería un error». La música sin mujeres es un error mayor.