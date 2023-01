Lista de lecturas

Ayer fue la fiesta de Reyes y todo el mundo se dedicó a poner y recoger regalos con la coartada de que hace 2023 años unos magos fueron a cumplimentar a un niño divino. No está mal, este aval de la pulsión consumista es bastante mejor que las tonterías que lo han precedido (Halloween, Black Friday, Papá Noel) o que pronto lo seguirán (San Valentín, Día del padre y de la madre). Sobre todo la fiesta de Reyes destaca porque la gente regala libros. Imagínense qué extravagancia: ¡Libros! Me lo confirma uno de mis libreros habituales al que le oí exclamar el otro día: esto siempre está vacío y ahora, de repente, es una locura. Y añadió: claro que son para regalar, no leerán ni uno.

Pues es posible. Lo que pasa es que la mayoría de los libros que se editan para estas fiestas son tonterías, así que el personal hace bien en usarlos para lastrar algún armario que se bambolea. ¿Les parece un juicio radical? No lo crean, intento ser ponderado. De muestra basta un botón: ¿qué podemos pensar de un premio literario que tiene una dotación millonaria y que se falla con tiempo suficiente para ser consumido en estas fiestas? Es un fenómeno único en el mundo. De repente hay una cena multitudinaria en la noche del fallo y, oh coincidencia, pese a tratarse de una sorpresa, el autor pasaba por ahí. Lo del autor también es un decir: el producto ha sido elaborado por personal de la empresa y el autor simplemente lo firma. Antes buscaban a algún escritor acreditado y compraban su imagen endosándole el bodrio. Ahora no, se ve que las técnicas de marketing han mejorado y que es mejor gastarse el dinero de la promoción en anuncios y en listas de lectura amañadas. No quiero ser injusto: la editorial en la que están pensando es la más descarada, pero de ninguna manera la única. Casi todas las editoriales españolas juegan a lo mismo y luego se quejan de que la literatura se muere por falta de lectores. Naturalmente: como que les han estragado el gusto. Comparen, comparen con Alemania, con Francia, con Italia, con Rusia (sí, con Rusia: en la URSS se leía muchísimo, incluso en el Gulag) y descubrirán que el mundo de los libros no ha muerto. Solo falleció asesinado en este país de salvajes que cada vez pinta menos en la cultura universal. Hubo cómplices, eso sí: sin ese fascinante sistema educativo que llaman progresista y que consiste en igualar a todos en el nivel de los más ignorantes, tal vez podríamos salvarnos. Me temo que es una utopía: mejor lean Fahrenheit 451, la distopía de Bradbury, y luego apaguen la luz.