Perec para perequianos

Anagrama ha publicado hace unas semanas la traducción al castellano de la obra de Georges Perec Nací. Se trata de un conjunto de textos breves y dispersos, reunidos por primera vez en 1990, ocho años después de la muerte del autor de la monumental novela La vida instrucciones de uso. En apenas un centenar de páginas, se juntan diez escritos de naturaleza muy diferente.

Para los que no conozcan la literatura de Georges Perec, este libro no es, desde luego, la mejor forma de adentrarse en ella, pues los textos aquí reunidos no dejan de ser bastante periféricos respecto al núcleo de su obra. Máxime teniendo en cuenta que apenas han sido contextualizados respecto a otros textos de Perec, que han ido apareciendo en los más de treinta años transcurridos desde la primera edición en francés del libro. Así, se transcribe sin más explicaciones la carta a Maurice Nadeau, en la que Perec le anuncia entre otras iniciativas literarias su gran proyecto Lieux. De manera imperdonable, el editor omite que esa obra inacabada ha sido por fin rescatada y publicada por Seuil en 2022, así como una versión electrónica accesible gratuitamente en Internet: https://lieux-georges-perec.seuil.com/. Tampoco es propio de un buen editor publicar «Ellis Island, descripción de un proyecto» y no indicarle al lector que la obra, aquí solamente esbozada, fue publicada en francés en 1995 y en español en 2021 (Seix Barral). En cualquier caso, Perec es tan bueno que con su lectura pasa algo parecido a aquello que decía Eugeni d’Ors de la música de Mozart: siempre se disfruta, aunque la interpretación sea mediocre.

De estas piezas cortas de Perec me han interesado particularmente dos. En «El salto en paracaídas», Perec establece un interesante parangón entre su experiencia como paracaidista -cuerpo en el que hizo el servicio militar- y su forma de entender la práctica de la escritura. También me ha conmovido especialmente «Los lugares de una fuga», un cuento autobiográfico en el que narra su fuga a los once años del domicilio familiar en el número 18 de la rue de l’Assomption, en el distrito 16 de París. Quien tenga curiosidad podrá observar dando un paseo por esa zona de Auteil, o bien a través del visor de calles de Google Maps, su hermosa fachada en la que destaca la estatua de un enorme Baco, dotado de una larga lengua, que tiene un misterioso parecido con el escritor. Para los amantes de la relación de la geografía parisina con la obra de Perec, es muy recomendable un libro de reciente aparición: Le Paris de Georges Perec, la ville mode d’emploi (Parigramme 2022), del periodista de Le Monde Denis Cosnard. Una pequeña joya, magníficamente documentada e ilustrada, que puede servir de guía para numerosos paseos literarios.