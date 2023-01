El temps de la natura

Com un savi Lucreci del segle XXI, l’escriptor Julià Guillamon (Barcelona, 1962) continua la seua exploració de la natura a Les hores noves (Anagrama), un llibre que està en total sintonia amb pel·lícules com Alcarràs, de Carla Simón, per la seua senzillesa, per la seua honestedat, per la inquietud ecològica que les mou. La narració adopta la forma gairebé d’un diari. L’autor descriu el món animal i vegetal que l’envolta, des de les múltiples classes de bolets fins als diferents tipus de préssec, d’olives i de lliris: res del seu entorn li resulta indiferent. Descobreix, amb ulls nets, la bellesa d’aquest univers mut: els núvols, la pluja, les libèl·lules i els excrements de les guineus. Evidentment, malgrat que s’il·lustra amb fotografies, no és cap llibre per a biòlegs, i darrere d’aquesta contemplació oberta a l’exterior batega un interior fecund, una vida amb les seues penes i anhels, un dia a dia que sembla nimi al costat de l’esplendor d’aquesta natura que es transforma al ritme de les estacions, indiferent als homes, com impulsada per un altre ressort més ancestral i poderós.

El relat comença al setembre, just quan el bosc «està sec com un cartró» i s’allarga durant poc més d’un any. Guillamon s’ha instal·lat a Arbúcies amb la seua dona per escriure un llibre i redescobreix el paradís de la seua infància, ja que els seus pares regentaven un hostal per la zona. És el moment de constatar els canvis esdevinguts en l’estil de vida dels pagesos, d’aprofitar per parlar amb els quatre que hi queden i que resisteixen a l’embat del progrés. Mostra els canvis produïts en el paisatge, la injusta competència de productes estrangers que ofeguen els productors autòctons, com les nous de Califòrnia. També lamenta l’aparició de nous personatges, com, per exemple, els ciclistes acolorits «que ho espatllen tot» amb el seu pas. ¿Nostàlgia? Segur. Ara bé, reconeix que és el primer a penjar missatges a Twitter i que ha viscut durant anys en el confort de la gran ciutat.

Els breus capítols avancen en aquesta quotidianitat feta de passejos, converses amb els habitants, àpats compartits, records i, sobretot, d’observacions que permeten a Guillamon esplaiar-se amb una prosa esmaltada, una escriptura humil amb què descriu les estalactites de Santa Fe del Montseny, que veu com unes canines que es posaria a la boca «per fer el xou, corrent pel sender com un tigre de dents de sabre», o les salamandres en els bassals que s’amaguen veloces al notar la seva presència i que la seua «cua groga i negra desapareix com les tallarines que xarrupen els nens».

La descripció minuciosa revela la profunditat d’una mirada que imanta l’entorn amb els ulls insaciables de la curiositat. Revela també un escriptor veterà de traç fi, com la cal·ligrafia xinesa que flueix amb sucosa tinta negra. Així, unes cròniques que d’entrada semblen previsibles, es converteixen en un festival de literatura, una reflexió també sobre la vida que convida a apreciar l’hort d’un mateix, en lloc de desitjar el del veí, i a assentir de tant en tant amb cara de resignació.