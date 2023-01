Aigua i sabó

Comença l’any i m’he submergit en totes les excentricitats que he pogut per iniciar-lo de la manera més plaent possible i d’una forma a la que estic poc acostumada. I que, al contrari del que ara pense, hauria jurat que la majoria de coses no anaven amb mi: una setmana en una hamaca mirant la mar del Carib, aprenent els ingredients de tots els còctels possibles, fent-me tractaments que prometien l’eternitat i jugant al casino. Sempre m’ha fascinat jugar a la ruleta. Quan vaig complir divuit anys, anava amb els meus avis. I sense ser un hàbit, per a mi d’alguna manera és una història un poc sentimental.

A totes les ciutats on he estat, els mercats i els casinos sempre han sigut una visita obligada. La majoria de les vegades he acabat perdent, i això és un poc com la literatura. El tennis ens ensenya a guanyar i la poesia, a perdre. Escriure un poema és una forma de naufragi, perquè en ell evoquem allò que ja no tenim, convertit en nostàlgia o melancolia.

Moltes de les persones que van al casino no els agrada dir que els agrada anar al casino. Són coses que no entès mai, com que siga secret el vot que fas o el sou que cobres.

Si estàs satisfet amb la feina que fas i orgullós de les teues idees, crec que no hi ha res més bonic que manifestar-ho públicament. Podria entendre que tinguera vergonya si votara a Vox o a la Ayuso, o si cobrara una quantitat desproporcionada en relació a la feina que faig. Però no és el cas.

M’encanten els ambients dels casinos perquè veus de primera mà actituds límit de la condició humana, i això és matèria de novel·la, i que bé ens ho va explicar Dostoievski. Hi ha els fracassats, els solitaris, els arruïnats, els viciosos; perdedors de la vida que van a un lloc a perdre encara més. I això em fascina, encara que és cert que, amb els anys, l’ambient dels casinos ha canviat molt. Abans veies més gent que es divertia i gaudia jugant, hi havia una elegància i una estètica en l’acte de tirar les fitxes i en l’espera del resultat. Just aquests dies he llegit un assaig de Marta D. Riezu titulat Agua y jabón. Apuntes sobre la elegancia involuntaria; una mena de flaneur que surfeja pels diferents aspectes de la vida, des de l’amor per la literatura fins als objectes dels que no es pot desprendre, amb evocacions de Susan Sontag fins a Snoopy. Una lectura realment plaent amb un títol que fa referència a la resposta de Cecil Beaton quan li van preguntar què era l’elegància. Aigua i sabó, va dir.