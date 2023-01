Los clásicos y la necedad

En 1944, Thomas S. Eliot leyó un discurso como presidente de la Virgil Society, sociedad literaria que rendía homenajea a su admirado Virgilio. El discurso llevaba por título «¿What is a classic?» y el texto fue publicado poco después en Faber & Faber (1945) y en la colección de ensayos On Poetry and Poets (1956). Actualmente forma parte de diversas antologías de ensayos del poeta y crítico literario anglo-americano en español y en inglés. La actualidad de sus reflexiones en torno a qué es y quién puede ser un clásico radica, a mi entender, en la originalidad con que Eliot trataba de definir al clásico, a la obra clásica y a las condiciones imprescindibles para su existencia.

Eliot planteaba la cuestión más allá del mérito individual necesario y ponía el énfasis en el hecho de que el clásico es el fruto más elaborado de la madurez de una cultura. Ningún genio por sí mismo lo es. De hecho, argumentaba, que «[un] clásico solo puede producirse cuando una civilización es madura; cuando una lengua y una literatura son maduras; y cuando además [la obra literaria] es consecuencia del trabajo de una mente madura».

Por eso Eliot abogaba por volver la mirada sobre las dos lenguas muertas, las lenguas clásicas, el latín y el griego. Y justamente veía la importancia que esas dos lenguas tienen en la historia y la cultura occidentales en el hecho mismo de que en la actualidad sean lenguas muertas. Su argumento era imbatible, porque al morir se habían convertido en nuestra herencia y todos los pueblos de Europa somos sus herederos y potenciales beneficiarios. El saber clásico, el arte clásico, la poesía de Virgilio o de Dante, que, por encima de cualquier otra cosa, nos enriquece en nuestra herencia patrimonial y en la esencia misma de nuestra cultura.

Desde 1944 hasta la actualidad, el peso de la tradición clásica se ha visto dramáticamente mermando y, tal vez para comprenderlo, nos podrían ayudar las propias palabras que escribía Eliot en otro lugar del mismo ensayo:

«En nuestra época, cuando los hombres parecen más inclinados que nunca a confundir la sabiduría con el conocimiento y el conocimiento con la información, y a tratar de resolver los problemas de la vida en términos de ingeniería, ha nacido una clase de provincianismo que quizá merezca un nombre nuevo. Es un provincianismo no espacial sino temporal, para el cual la historia es meramente la crónica de los artilugios humanos -usados y luego desechados- y el mundo tan solo es propiedad de los vivos, mientras que los muertos no tienen cabida en él. La amenaza de esta clase de provincianismo es que todos, el mundo entero, nos convirtamos en provincianos, y que aquellos que se resistan a serlo no tengan más remedio que convertirse en ermitaños».

Resulta estremecedor que allá por el declive de la Segunda Guerra Mundial, cuando los intelectuales y artistas tenían tanta presencia en la vida pública, tanta influencia y liderazgo, cuando los efectos beneficiosos y los grandes riesgos de la tecnología y el progreso material se debatían en las aulas, en los cafés y los laboratorios, resulta estremecedor que el visionario Eliot advirtiese el triste destino al que hemos llegado, la caricatura en que nos hemos convertido a consecuencia del desprecio por ese gran tesoro que es el patrimonio cultural que nos han legado los clásicos. Ignorar a los clásicos es simplemente ignorar, es ignorancia, es necedad. Y a pesar de la distancia ideológica que separaba a ambos, me atrevo a especular que Eliot compartía las palabras que escribió Orwell unos años antes en su libro The Road to Wigan Pier, publicado en 1937, e impregnado de idéntico pesimismo. Decía Orwell que «Una máquina evoluciona haciéndose más eficiente, es decir, más a prueba de necios; así, el objetivo del progreso mecánico es un mundo a la medida de los necios, lo que puede o no significar un mundo habitado por necios». Mucho me temo que la necedad y la ignorancia es el precio que pagamos en la actualidad por despreciar el gran valor de la cultura clásica y de los clásicos.