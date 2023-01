El dolor del recuerdo

Hierba, de Keum Suk Gendry-Kim (Reservoir Books, traducción de Joo Hasun) encabeza por méritos propios casi todos los listados de los mejores cómics publicados en 2022, gracias a una potente historia sobre los terribles abusos y humillaciones que sufrieron las «mujeres de consuelo», esclavas sexuales del ejército imperial japonés durante la Guerra del Pacífico. Podría pensarse que La Espera, su nueva obra (publicada también por Reservoir Books con traducción de Joo Hasun) donde muestra a través del relato de una anciana los problemas generados por un hecho histórico como la división de Corea, aprovecha el camino previo compartiendo estructura argumental, pero sería un gravísimo error. Gendry-Kim vuelve a demostrar su pulso firme a la hora de investigar un hecho de importancia histórica contando la historia de la nonagenaria Gwija, que dará voz a una generación que vivió la terrible ruptura, narrando un recuerdo que comienza a marchitarse del dolor, del miedo ante una amenaza que no se llegaba a comprender pero que le arrebató a su marido y su hijo mayor. Pero la gran habilidad de la autora coreana es contar un relato que se construye por acreción de pequeñas historias, fijándose en pequeños detalles que van creando un tupido tejido de sentimientos que llegan al lector con la precisión de un escalpelo. Los 10.000 km de distancia que separan nuestras culturas desaparecen por arte de magia y descubrimos que el dolor es el mismo en todos los tiempos y no sabe de fronteras ni naciones. Vemos los problemas del día a día de la anciana y es imposible no proyectarlos en nuestras madres, en nuestras abuelas. Y entendemos que las dificultades que vivieron en la posguerra no están muy lejos de las que ellas sufrieron, por mucho que hablemos de culturas muy diferentes: la represión de la mujer, el hambre y el dolor son universales y Gendry-Kim logra que su trazo sencillo actúe como un filo cortante que llega a nosotros con profundidad. Sus dibujos no muestran momentos explícitos, no buscan la lágrima fácil, provocar la compasión o la repulsión ante el horror. En sus viñetas se consigue captar la esencia de ese instante en que los sentimientos se transmiten sin palabras, con la fuerza de un silencio que nos abre la temida puerta de imaginar lo que hay detrás y hacer sus pensamientos nuestros. Sentimos la soledad de la anciana que no ve a sus hijos como un frío que nos congela el corazón; los dolores de un cuerpo que ya no responde y sabe cercano su final. Sentimos el martirio de la imagen grabada del hijo perdido como una punzada que nos recorre y asfixia. Sentimos cómo el olvido y la confusión llegan al rescate de la pena infinita que provoca el recuerdo de un pasado que deja poco espacio al futuro. Y, con la misma facilidad, viajamos en el tiempo para encontrar en la memoria los elementos para reconstruir el pasado, mimbres ásperos que rasgan la piel, que nos dicen que lo que quedó es una fotografía del espanto que apenas ha dejado resquicio a la remembranza de unos pequeños episodios de felicidad, ínfimos, pero suficientes para dar esperanza y poder vivir el resto de la vida. Leer La espera es duro, pero nos recuerda hasta qué punto debemos luchar día a día por nuestra memoria, por intentar que aquello que vivimos no sea una losa que nos impide respirar hoy, sino la base de lo que nos hace sentirnos vivos cada día, ver el futuro como lo que todavía descubriremos y no lo que nos resta por sufrir.

Una obra absolutamente indispensable.