Luz de regreso

No sabía nada de una escritora llamada Cecilia G. de Guilarte. Sin embargo, conocía a su hija: Ana María Izaskun Ruiz García. Y digo sin embargo porque en los primeros encuentros, con mi amigo Manuel Aznar Soler de testigo, nunca hablamos de la madre. El silencio no cubre sólo la escritura del exilio, también casi siempre la propia vida vivida en ese exilio. Un día preparaba yo mismo un libro en que hablaría de otros libros, de libros que había leído de muy joven y me dejaron una huella imborrable. Me salían bastantes nombres de mujeres escritoras. Creció mi curiosidad y en una conversación con Manuel me sacó un nombre: Cecilia G. de Guilarte. La madre de Izaskun. Magia potagia. Sorpresas te da la vida. Tomé buena nota. Lo difícil sería encontrar la novela que me interesaba: Cualquiera que os dé muerte. Justo lo que pensaba: misión imposible. El mercado sólo tiene en cuenta lo de la más rabiosa actualidad. Aunque esa rabiosa actualidad sea demasiadas veces una vergüenza. Finalmente me hice con un ejemplar de segunda mano y después de leer la novela no tuve ninguna duda: la incorporaría a Algo personal, el libro que poco a poco empezaba a tomar la forma de una auténtica autobiografía literaria.

Había nacido la escritora en Tolosa en el año 1915. Familia anarquista. Durante la guerra fue corresponsal en el frente Norte. En 1939, con la victoria fascista, llega el exilio. Primero en Francia. Luego en México. En este país se dedicaría a la escritura, al periodismo cultural. Autodidacta. Allí se casaría y por el trabajo de su marido recorrió distancias incalculables. Se establecieron en Sonora. En 1964 regresó a Tolosa, su ciudad natal. Apuntes biográficos a mil por hora. Tanto en México como en su regreso no dejó de meterse en vena la creación literaria y el periodismo. Como dice Manuel Aznar Soler en el prólogo a esta magnífica edición de Rasmia ediciones: «A pesar de las dificultades, la vocación literaria de Cecilia G. de Guilarte, entre el periodismo y la novela o el teatro, inasequible al desaliento, constituyó una pasión incombustible, una auténtica pasión de vida». De esa pasión por la creación literaria surgirían varias novelas y obras teatrales. Con Cualquiera que os dé muerte ganó el II Premio Águilas de Novela en 1969. Era, ese galardón, el segundo en dotación económica después del Planeta. Estaba auspiciado por otro grande de la literatura olvidada: Ángel María de Lera. Ni él mismo conocía a la autora galardonada. Destacaba abiertamente sus cualidades literarias: «Su estilo y manera de contar, la forma de conducir el relato a través del tiempo y, sobre todo, su sobriedad y contención, denotan en su autora una gran cultura literaria, una pluma experta y un largo oficio». Ahí es nada. Tomen buena nota quienes programan cursos de lectura o escritura y es como si fueran agentes comerciales en vez de amantes de la buena literatura. La noche de entrega del premio fue apoteósica. Había expectación porque a nadie le sonaba el nombre de la ganadora. Llegó con dos de sus hijas. Todo iba sobre ruedas. La cosa empezó a torcerse cuando la flamante ganadora respondió a la entrevista de rigor esa misma noche. A la pregunta de por qué se marchó de España, si fue por propia voluntad o forzada, responde: «Yo era y soy republicana. Y me fui porque me dio mucho coraje perder la guerra». El periodista le pregunta por los motivos del regreso a España. Y la respuesta: «Pues… porque también me daba mucho coraje estar contra mi voluntad fuera de España». Insiste el entrevistador y pregunta si su republicanismo es exclusivamente literario. Y la bomba: «No, no es sólo literario». A la sala se le mueve el piso. Los murmullos aplacan los aplausos. Una mujer encopetada suelta en su grupo de amigas: «Pues la novela la va a leer su tía». ¡Jo, qué noche! La novela cuenta dos historias. Los años en España hasta 1939 y los que la escritora pasó en el exilio. Una mujer, Francisca, pasa por los más decisivos episodios de la vida española hasta la victoria del fascismo en 1939. En México cambia su nombre por el de María y su vida es para ocupar el Guinness de las vidas aventureras. Se mide con el poderío de los hombres rancheros, defiende su condición de mujer fuerte frente a ese poderío. Su rancho Bacanora es el símbolo de esa resistencia. En medio de esas refriegas, que son como un verdadero western, la memoria regresa siempre a la España de la que salió en busca de otra vida, lejos de la derrota republicana. A ratos, también por su lenguaje, es como si la hubiera escrito una auténtica escritora mexicana. Para esta edición escribí el epílogo. Y rescaté unos versos de otra escritora exiliada, igualmente en México, igualmente desconocida: Carmen Castellote. Dice en uno de sus poemas: «Todo lo que se va tiene luz de regreso». Así Cecilia G. de Guilarte y su novela Cualquiera que os dé muerte. Y las palabras que pronunció entonces y que son de una absoluta actualidad: «El tema de mi novela interesa a la juventud. Un tema que hace diez años estaba pasado, pero que ahora no, porque hay una generación nueva que conoce de oídas la guerra, una guerra tan terrible que nos marcó a todos». Una marca que sufrieron sobre todo las madres porque «las madres no tienen un momento de sosiego, viven angustiadas hasta el último segundo de la guerra». Me llevé una gran alegría cuando la gente de Rasmia editores se interesó por esta novela. Ahora ya la tienen ustedes a su entera disposición. Y cierro este recorrido literario con las palabras finales de Manuel Aznar Soler en su magnífico prólogo: «Con Cualquiera que os dé muerte la escritora exiliada Cecilia G. de Guilarte, Madre Coraje republicana, logró salir en 1969 del silencio y del desconocimiento propios del insilio para empezar a ocupar un modesto y muy digno espacio en la sociedad literaria española durante el franquismo. Sirva esta reedición para reivindicar su figura y su obra».