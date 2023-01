Corbatas de la memoria

La memoria puede ahogar, como las corbatas en torno al cuello. Por eso hay que mirarlas y aflojarlas. Hay corbatas en las meninges, como jueces de la horca dispuestos a estrangular cualquier pensamiento crítico. Pero las corbatas también pueden convocar a nuestra memoria.

Miro el cajón y saco una al azar. Fondo granate, seda, óvalos con paramecios incrustados, hexágonos ligeramente curvados, pequeños círculos rodeados de otros círculos aún más pequeños. Lucía bien sobre blanco, también con tonos pálidos, un ligero azul celeste, una camisa salmón que heredé de mi padre y que llevé feliz hasta que se desintegró de tanto lavarla y tanto recordarlo.

Otra corbata hermosísima, de Armani. Negra con unos pespuntes blancos horizontales y verticales. Siempre me dio seguridad porque le hacía un guiño muy sutil al rigor del traje negro con el que me la ponía en ocasiones. Diferente, completamente distinta, una de Cortefiel: un tartán muy discreto en tonos verdes y granate y, sin embargo, tan difícil de combinar que, cuando una mañana de enero decides ponértela, te sientes un personaje de película costumbrista, qué pena.

No sé si la mano es tramposa, pero de repente saco del cajón una de mis favoritas. Es de una hermosa seda rugosa, de un fosco azul que no llega a ser eléctrico. Lleva estampadas unas bellas hojas grises sobre las que aparecen unos cuadrados granates con un punto negro en el centro. Me recuerda los tiempos en los que me gustaba ir de elegante. Una vez, Rafa Ventura Melià, que disimulaba su erudición jugando a la frivolidad, se la quedó mirando con una sonrisa: «es de Emmanuel Ungaro», dijo. Hasta entonces, para mi, un desconocido visto por detrás.

Esta otra es negra, con doble rayas blancas en diagonal. En uno de los vértices inferiores lleva incrustadas tres pequeñas placas de acero inoxidable en las que aparece sutilmente grabada la marca: Di-es-el. Viéndola, se me amplía la sonrisa, chupas de cuero y noches alegres con mi cuñao y compinche, JJ Belda.

En un rincón, completamente olvidadas, las corbatas de lana. Monocromas: verdes, granates, azul marino e incluso una beige, que alguien me regaló y que jamás me puse. Qué horror de corbatas de berlanguiana montería que, esperemos, borre el viento. Las reordeno y tiro un montón a la basura.

Dejo solo las corbatas de la memoria, las que me recuerdan algunas sensaciones que viví. Ahora me hace falta espacio para nuevos fetiches, los foulards. He aprendido que los blandos pañuelos son más suaves, envolventes y cariñosos que ese símbolo vertical llamado corbata. Roland Barthes decía que hay una lengua de los vestidos y que la moda era un relato. Cada mañana, delante del armario, preparamos la escena de nuestra existencia para el capítulo diario de la comedia humana.