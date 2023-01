Cruïlla de camins

A A fondo, el memorable programa d’entrevistes realitzades per Joaquín Soler Serrano a figures de la cultura, la ciència i l’art a TVE (1976-1981), una de les personalitats que van desfilar per aquella sèrie va ser l’escriptor, professor i traductor argentí Julio Cortázar (Ixelles, Bèlgica, 1914 - París, 1984), alguns dels primers treballs del qual ens havien provocat emocions inenarrables en la nostra ja bulímica passió per la lectura. Aquella trobada amb l’escriptor el 1977 va suposar, almenys per a aquest comentarista, una epifania cultural, ja que al seu reconegut talent literari se li sumava una capacitat dialèctica excepcional per expressar-se sobre tot el diví i humà que enclou l’art de l’escriptura.

Doncs bé, Ediciones JC publica Cortázar y el cine. Escribir en imá genes, de l’escriptor i professor Jordi Puigdomènech (Barcelona, 60 anys), autor també d’Ingmar Bergman, el último existencialista (2004), Akira Kurosawa. La mirada del samurai (2010) i La filosofía en el cine (2018), a la mateixa editorial. Es tracta d’un petit tot i assenyat llibre que busseja en les estretes relacions que va mantenir l’autor de Rayuela (1963) amb el setè art al llarg del seu ampli recorregut com a creador literari des de la seva posada de llarg l’any 1951 amb Bestiario, la inoblidable antologia de relats breus, així com en les nombroses adaptacions cinematogràfiques que han realitzat cineastes i guionistes d’orígens diversos sobre les seves novel·les i relats. L’imaginari de Cortázar -dissolt entre moltes de les seues novel·les, en no pocs dels seus meravellosos contes i també en els seus famosos escrits polítics on van cristal·litzar les seues preocupacions en aquest camp del coneixement i de la consciència ideològica en una època tan febril i revolucionària com la dels anys 60 i 70- és tan profund i flexible que podria confondre’s amb el geni explosiu de moltes de les figures més icòniques de la història del cine, de l’eventual maridatge del qual haurien sortit, sens dubte, pel·lícules d’enorme pedigrí intel·lectual, com va succeir amb Weekend (1967), adaptació que Jean-Luc Godard va fer del conte La autopista del sur (1964, però editat dos anys més tard en el volum Todos los fuegos del fuego), text que va tornar a adaptar Luigi Comencini a El gran atasco (1979) amb un guió de Ruggero Macari, Bernardino Zapponi i el mateix director i amb la plana major del cine italià (Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Stefania Sandrelli, Annie Girardot, Ugo Tognazzi...). Malgrat el seu èxit devastador a les taquilles europees, la crítica no va perdonar a Comencini la lleugeresa i monotonia amb què va abordar aquesta controvertida adaptació. Estranya en aquest sentit que un mestre de la substància i inventiva de Federico Fellini, per exemple, no s’acostés mai a l’univers literari de Cortázar, malgrat que l’escriptor es va declarar sempre un fervent admirador del cineasta italià. Sí que ho va fer, en canvi, el gran Michelangelo Antonioni a Blow up, deseo de una noche de verano (1966), basant-se en un guió de Tonino Guerra, Edward Bond i del mateix Antonioni, a partir del conte Las babas del diablo (1959). La pel·lícula, Palma d’Or a Cannes i considerada un de les fites claus del cine contemporani, és una interpretació molt lliure del text original, tot i que conserva aquest halo misteriós que envolta la majoria dels relats curts de l’autor, amb la qual cosa, i malgrat l’aparent distanciament de la base argumental del relat, destil·la aquest to de les fades que embolica l’absorbent narrativa d’obres tan lluminoses i imaginatives com Historias de cronopios y de famas (1962), Divertimento (1949), Un tal Lucas (1979) i Rayuela. Admirador de films com La edad de oro (1930), El àngel exterminador (1962) i Los olvidados (1950), de Luis Buñuel; M, un assassí entre nosaltres (1931), de Fritz Lang; Vampyr (1932), de Carl Theodor Dreyer; Los verdes prados (1936), de William Keighley i Marc Connelly; El raïm de la ira (1940), de John Ford; Fantasía (1940), de la factoria Disney; Juegos prohibidos (1952), de René Clément; Teresa Raquin (1953), de Marcel Carné; Els inútils ( 1953), de Federico Fellini; Dràcula (1958), de Terence Fisher; El cuchillo en el agua (1962), de Roman Polanski; El silencio (1963), d’Ingmar Bergman; L’últim tango a París (1972), de Bernardo Bertolucci; Delicias turcas (1973), de Paul Verhoeven; Parranda (1977), de Gonzalo Suárez, i Records (1980), de Woody Allen, Cortázar era un entusiasta de l’art cinematogràfic, a més d’un infatigable cinèfil amb eclèctic paladar.