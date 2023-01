El valor de la existencia

Mila M. Navarro dice en la solapa de su libro: «escribir es sinónimo de deleite, libertad, apertura expansión, desahogo y también, necesidad». Fueron estas palabras las que me animaron a elegirlo de entre los demás libros porque si alguien expresa algo tan bello sobre lo que siente cuando escribe, merece cuanto menos ser leída. Para mi, la lectura de la que es su primera novela, El tesoro de la esquela, ha sido todo un descubrimiento.

En ella, la autora nos cuenta como es la vida de Elisa, una niña de catorce años que vive en una aldea de la España rural de mitad de los años sesenta, y para ello, se sirve de la primera persona como voz narradora, es así como Elisa, con su mirada de adolescente y en tiempo presente, nos relata su día a día en un lugar donde parece que se ha detenido el tiempo. Pero la aparente vida tranquila de la niña se altera con la llegada del nuevo maestro, don Fernando, pues este le muestra un mundo desconocido para ella: la maravilla del teatro, la escritura y la vida que existe fuera. Elisa, inteligente y atenta a todo, cuenta con la amistad de sus vecinos María y Juanico; es para este último para el que escribirá una esquela que esconde en sus palabras, el lugar donde guarda un tesoro para él.

Mila M. Navarro, bucea en la memoria de sus mayores, para hablarnos del arraigo, de la familia y de la aceptación, en un texto escrito con elegante estilo poético. Un texto en el que Elisa, nuestra protagonista, a modo de diario y siempre con esa visión infantil que le otorga su edad, va desgranando poco a poco la vida cotidiana de su aldea, en la que sus familiares, vecinos, y amigos hacen de su cotidianidad algo extraordinario. La niña que en ocasiones actúa como simple observadora de lo que acontece a su alrededor, toma buena nota de ello en su cuaderno, en él, quiere reflejar todo lo que siente y le emociona, como su descubrimiento de Lorca, su deseo por la construcción de la nueva escuela y la rapidez de los latidos de su corazón cuando el profesor se acerca.

«Yo me quedo sola y aprovecho la tranquilidad de la casa vacía para sentarme delante del cuadernillo que me regaló don Fernando y seguir el relato que he comenzado. Nadie sabe aún de su existencia.»

Recuerda este libro, a la premiada novela del escritor Pedro Simón llamada Los ingratos, por la similitud de las obras en el tono nostálgico y el retrato social de la época. Ambas historias, están narradas por niños que despiertan mucha ternura y describen, sin olvidar ningún detalle, lo dura que es la vida en el campo y la belleza del entorno que los rodea. El tesoro de la esquela, es una novela que deja al lector con sentimiento de añoranza y aflicción, pero que a su vez nos dibuja una sonrisa, porque la autora, con el trazado de sus personajes, transmite la unión de la familia, la complicidad entre hermanos y el amor en todas sus formas. Personajes que luchan por la igualdad y la justicia como único camino, en un tiempo no tan lejano para nosotros. Es este un libro que invita a la lectura pausada, a detenerse y admirar el paisaje. Es un texto hermoso que se saborea poco a poco y en el que Elisa nos ofrece su mano para acercarnos a su aldea y a su casa; a sus inquietudes y a sus anhelos; a su esperanza y a su despertar.

La esquela que escribe la niña y que da nombre a la obra, es la metáfora de lo que significa la permanencia y el recuerdo. Es un legado y el regalo que prepara con esmero para su amigo, con el fin de contarle al mundo, el valor de su existencia. Si está escrito, es que hemos vivido.