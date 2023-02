Hemos entrado en tiempo de descuento: en mayo hay elecciones autonómicas y municipales; en diciembre serán las generales. La expresión tiempo de descuento procede, como es sabido, de los deportes de competición, especialmente del fútbol, y alude a los minutos que se añaden a la duración reglamentaria de un partido a cuenta de las demoras producidas en el transcurso del mismo. Antaño este tiempo de descuento era mínimo y solía resultar irrelevante, pero últimamente no es así y hay muchos partidos que se resuelven precisamente en dicho periodo.

A primera vista parece que los tiempos de descuento son incompatibles con la actividad cultural. El diccionario académico traza dos recorridos conceptuales para esta entrada. Uno de ellos es de alcance individual: «Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico». El otro tiene una dimensión social: «Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc». La mera idea de que la formación de una persona o las costumbres de un grupo social puedan cambiar en un corto periodo de tiempo resulta ridícula. Y sin embargo los lexicógrafos parecen no haber reparado en que, cuando se habla de España, las cosas son diferentes porque en este increíble país la cultura es algo que promueven los políticos a base de subvenciones dotándola de un componente partidista (de partido, como en el fútbol, pero en plan cutre). Cuando le cuentas a algún colega extranjero que aquí para un escritor, para un pintor, para un actor o para un músico es decisivo saber quién ganará las elecciones porque, si no está ubicado en el lado correcto de la mesa, no se comerá un rosco, se echa las manos a la cabeza. Pero así es: cuando gana la oposición, cambian las prioridades culturales porque están al servicio de la política. Es lo que pasa en los estados totalitarios. Así que el personal ya se está posicionando –tibiamente– por si acaso.

Mucho peor que la marginación a la que se somete a los artistas es el ninguneo que se practica con ciertos temas que deberían ser sagrados. La convivencia de idiomas en España sigue siendo traumática y, en el fondo, la incomodidad que produce en sus hablantes está en la base de muchas actitudes políticas. Todos lo sabemos, pero nadie hace nada. Ni lo hicieron los tirios hace algunos años ni lo han hecho los troyanos. ¿A qué esperan, a que la cultura española siga en el limbo y continuemos siendo el estado más antiguo de Europa con el sentimiento comunitario menos sólido? Aviso a navegantes: arreglen las cosas ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué no aprovechan el tiempo de descuento?