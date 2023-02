El bo, el lleig i el dolent

Al nostre país sempre han agradat les pel·lícules de l’Oest, i no sols perquè hem bressolat l’spaghetti western fent del desert de Tabernas, a Almeria, el nostre Monument Valley, ara convertit en una atracció turística per a jubilats enmig d’un mar de polietilè on malviuen els jornalers magrebins. El western -amb les seues històries fundacionals, expansionistes, alliberadores, amb lluites entre ramaders i llauradors o amb l’apologia de l’amistat masculina- mai ha deixat d’interessar-nos, malgrat l’etnocidi que arrossega. Aquestes històries, per molt made in USA que ens semblen, no són una altra cosa que variacions de L’Eneida, L’Odissea, el messianisme bíblic i L’Orestiada. Açó fa temps que ho van dir Jordi Balló i Xavier Pèrez en La semilla inmortal (Anagrama, 1995). Els clàssics són els clàssics ací, al Peloponès i a l’OK Corral. Al remat, Orestes ha acabat assemblant-se a Gary Cooper.

Com a gènere literari, el western sempre ha estat lligat a la literatura popular. Entre 1950 i 1970 les novel·letes de l’Oest, també conegudes com bolsillibres o novel·letes d’a duro, tingueren molt d’èxit a casa nostra, comptant amb autors que caldria reivindicar: José Mallorquí, Marcial Lafuente Estefanía, Francisco González Ledesma (Silver Kane), Juan Gallardo Muñoz (Curtis Garland) o Francisco Caudet (Frank Caudett), entre molts altres. D’un temps ençà el gènere ha tornat a interessar i trobem exemples per tot arreu. L’editorial Valdemar està rescatant els clàssics: Dorothy Johnson (El hombre que mató a Liberty Valance), Orwen Wister (El Virginiano) o Alan Le May (Centauros del desierto). Jon Bilbao també ha reivindicat el western amb Basilisco (Impedimenta, 2020) i Araña (Impedimenta, 2023), a més d’impartir un curs on-line sobre el gènere a Escuela de Escritores. En català tenim Guilleries, de Ferran Garcia (Males Herbes, 2022), un western crepuscular ambientat a la Plana de Vic. A València s’ha fet un lloc Proyecto Estefanía, de Visceral Ediciones. Una idea de Luci Romero i Néstor Mir que ret homenatge a Marcial Lafuente Estefanía des d’una perspectiva feminista i transgressora. El cinema no és aliè al reviscolament. Pedro Almodóvar ha anunciat que la seua pròxima pel·lícula serà una història de vaquers queer, sospite que en la línia de les adaptacions cinematogràfiques de Brokeback Mountain, el relat d’Annie Proulx (Wyoming, Lumen, 2022), i d’El poder del perro, la novel·la de Thomas Savage (Alianza Editorial, 2021). A més, ¿què són Alcarràs i As bestas sinó westerns on les empreses fotovoltaiques són els facinerosos? Pareu atenció perquè amb els partits polítics sense posar-se d’acord amb la instal·lació de plantes de renovables al PV, la cosa té traces d’acabar en un remake d’El Bueno, el feo y el malo. El càsting el deixe al vostre gust, encara que no sé quin polític valencià podria fer de Clint Eastwood. Tampoc estaria gens malament una nova versió autòctona -distòpica o no- d’El gran combat, on els indis xeienes acaben en una reserva. Està clar qui seríem els indis, però encara no sabem si les tanques de la frontera tindrien concertines. La realitat sempre al servei de la ficció i a l’inrevés.