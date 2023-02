Imprescindiblement inútils

Som una cultura de cementeri. En els últims temps, que ens han deixat escriptors d’ací i d’allà, sorprèn que continuem sempre igual: quan algú deixa d’estar amb nosaltres immediatament es pontifiquen als mitjans de comunicació i a les xarxes afirmacions increïbles sobre l’obra dels autors, sentències altament elogioses que, en vida de l’autor, no s’han fet a la seua obra ni de lluny. Sé que és un gest bonic, però a mi em molesta. És cert que més val un reconeixement pòstum que res, però hem fet de les declaracions que venen donades per remordiments d’accions que no han tingut lloc quan tocava, un procediment habitual. Un cronista indispensable, un referent, un poeta imprescindible, bla, bla, bla.

A mi m’agraden les coses que es celebren en vida, com el vi, com els viatges imprevistos, com els diners en metàl·lic, com els amics, com gaudir de les pàgines que escriuen els meus coetanis i tindre la sort de poder fer allò que somiava Holden Caulfield: agafar el telèfon immediatament per expressar-li a l’autor la meravella de llibre que ha escrit, i aprofitar per xarrar amb ell de tot un poc.

Una de les coses que més m’agrada d’escriure, és els amics que m’ha donat. I excepte els recordatoris, els elogis s’haurien de festejar sempre en vida. Al País Valencià acabem amb l’Any Fuster, una commemoració que ens deixa un any per davant per mantenir la musculatura en forma i ressuscitar com toca després de la feliç ressaca, perquè al 2024 ens arriba la celebració del centenari d’un altre nom que, amb Fuster, és també el millor i el més gran que ha donat el nostre país, Vicent Andrés Estellés. I aquests dies, que estic rellegint-lo, tinc la sensació d’anar conduint un Mitsubishi per les carreteres que envolten les muntanyes d’Amèrica; un poeta inabastable, babèlic i dispers que, com Whitman, el pare fundador de la poesia americana -o creador de la pròpia Amèrica, que ve a ser el mateix-, és un riu. Un riu inabordable que explica, de dalt a baix, el nostre país.

És curiós que els poetes, que com diu Marc Granell són els éssers més imprescindiblement inútils de la terra, amb el temps, són les figures que més perduren d’una societat. I també, juntament amb als cantautors, els que més molesten als dictadors, possiblement perquè disposen de la metàfora, l’arma més eficient per burlar dictadures. Un recurs inesgotable, ara que el feixisme s’està establint i assentant amb naturalitat dins els espais democràtics i en algunes institucions que, fins ara, vetllaven per garantir i protegir els drets humans.