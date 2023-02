Retórica celeste

Aunando ironía y erudición, el filósofo alemán Peter Sloterdijk desarrolla en este volumen el concepto de teopoesía que se ocupa de los procedimientos retóricos que utilizan las deidades para comunicarse con la especie humana. A los dioses no se les ve; a veces se les escucha; con más frecuencia se les lee. El cielo que indaga Sloterdijk no es, en principio, susceptible de percepción visual. Cuando se seculariza el Cielo pierde su status de símbolo cósmico; el ‘silencio de los espacios infinitos’ ( en expresión de un geómetra jansenista) suscitó un terror metafísico. Pero la actitud de Sloterdijk es considerar los cielos como abiertos, comunicativos, claros, que invitan a la elevación, porque, respondiendo a un quehacer de ilustración poetológica, configuran zonas de comunicación de orígenes muy diversos. En su opinión, el vínculo entre las representaciones de los dioses y la creación literaria es tan antiguo que se remonta a las fuentes escritas más antiguas de todas civilizaciones.

El poeta de la Iliada hace que los seres celestes hablen sin rodeos, aunque siempre con la gravedad debida a la condición de su rango. Por mencionar un ejemplo, el padre de los dioses griegos para manifestar su descontento ante su hija, se ve obligado a un despliegue retórico y al uso de formalizaciones poéticas.

Sloterdijk resume del siguiente modo esta cuestión: «¿Se puede decir que Homero fue el poeta que trajo al mundo dioses poetizantes? Se conteste como se conteste a esta pregunta mordaz, los dioses de Homero solo actuarían como poetas de modo diletante, en tanto que poetizar es un oficio que ha de ser estudiado a pesar del mito de los hechos maravillosos y de la inspiración no cualificada». Es decir, la deidad que habla es lírico amateur, un orador no profesional. La técnica refinada y con oficio está reñida con la sencilla tosquedad jerárquica de los dioses. Homero había observado que a las deidades les gustaba participar de incógnito en banquetes humanos o mostrarse a paseantes solitarios; sólo más tarde (en la tradición bíblico-cristiana) se les reconocerá también por su enigmático resplandor. El fenómeno de los dioses hablantes fue retomado siglos después de Homero en la cultura teatral griega. El teatro de Atenas representaba obras que, por medio de su sencillez, y al ser comprensibles a todo tipo de espectador, favorecían la comunión emocional con ese público urbano. Los dramaturgos (es decir, hacedores de eventos) habían comprendido que los conflictos entre seres humanos por algún asunto incompatible tienden a llegar a un punto muerto. El teatro antiguo entendió tales momento como la ocasión oportuna para la introducción de presencia divina. Pero un dios no podía entrar en el escenario como un mensajero cualquiera, Fue necesario ingeniar un procedimiento para hacerle entrar en escena desde lo alto. Para ese fin los utilleros teatrales atenienses construyeron una máquina que posibilitó la aparición de los dioses por arriba: una grúa giraba por encima del escenario, y desde allí hablaba el dios a los seres humanos. Esa máquina prodigiosa llevaba el nombre de theologeion.

Este theologeion no es tribuna de orador ni un púlpito de prédica, sino un artilugio exclusivamente teatral. Es un artefacto, un efecto especial ( «memoria de apariencias» se le denominaba en el teatro barroco) para cautivar la atención del público. Pero su función -trasladar a una deidad desde su estado connatural de invisibilidad la de visibilidad) no es ciertamente trivial. Además, no solo se le ve al dios sino también se le escucha.

Con ironia diderotiana, Sloterdijk observa: «Si los dioses no se muestran por sí solos, se les enseña a hacerlo. De efectos de este tipo trata el término latino deux ex machina, cuyo sentido técnico-dramático podría puntualizarse mas o menos así; solo una figura que intervenga desde fuera puede significar el giro liberador de un conflicto enmarañado sin salida. (…) su aparición significa también un postulado moral, lo cual justamente es el deber del teatro. Se le podría llamar la demostración dramatúrgica de la existencia de Dios».

Sloterdijk considera que sería irrespetuoso -pero no del todo falso- considerar a las deidades como eficientes proveedores de finales felices. Es decir, cuando la solución deseable solo pude alcanzarse con ayuda de fuerzas superiores, aunque se trate de una ingeniosa ocurrencia ficticia. Las soluciones se hacen memorables como servicios prestados por el cielo mucho antes de que se pusieran en circulación otras soluciones menos asombrosas,como las de de naturaleza científica o empresarial.

La conclusión a la que llega Sloterdijk es que toda interpretación teológica de lo divino pertenece al ámbito de la poesía -lo teopoético- no del saber ni de la filosofía. Pero tanto para el creyente -devoto o no de las representaciones teatrales- como para otros modos de interpretar la realidad, la argumentación ilustrada de nuestro autor, no opera en absoluto como una objeción frontal sino más bien justo o contrario.

Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947) es filósofo y catedrático de la Escuela de Arte y Diseño de su ciudad natal. Su producción. extensa y a menudo polémica, incluye textos como Crítica de la razón cínica, la serie Esferas, Normas para el parque humano, entre otros.