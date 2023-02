El son pausado de la Habana

Esta voz caribeña poco conocida en nuestro país, pero reconocida en Latinoamérica, nos presenta en su Vitral habanero; una selección que la propia poeta ha realizado de sus poemas escritos en los últimos treinta años de su vida, algunos ya publicados otros, la mayoría inéditos.

Es un libro íntimo, personal, comienza con sus orígenes anclados en las dos orillas del Atlántico (Aquella boina negra del abuelo gallego / se me asoma a los ojos. Me dicta la memoria), incluso de nuestro Mediterráneo (La raíz prendió / al afán y creció el árbol con hojas / y con vientos. Mi abuela / hablaba catalán se lo enseñó su padre / que un día dejó también su puerto), para ir desarrollando con maestría su ser y vivir. En un mundo cada vez más líquido, esta poeta nos recuerda la importancia de no olvidar de dónde venimos, para saber quiénes somos y así lograr el impulso para seguir avanzando (Encontrar la virtud entre los ángeles / y un espacio pequeño de ventura / mucho más poderoso que los altares).

No esconde su pasado y presente político, tampoco la experiencia acumulada a lo largo de sus muchos años de activista cultural en circunstancias no siempre fáciles, pero siempre desde la lealtad y la coherencia. Habla con su preciosa poesía del amor, de la pasión, de las cumbres y las simas de la relación entre personas que se aman (Fuiste una palabra equivocada / y yo una equivocada que olvidó / tu palabra). No olvida la actualidad del mundo y de sus anhelos de paz y concordia (La brisa acaricia el corazón de Aylán en las arenas de una playa. / Es real diseño de un cuadro de este siglo agua y polvillo / a pinceladas y goteos de odios. Lo ha pintado la historia/ esta historia de horror de la gruta al rascacielos). Enamorada de su tierra, Cuba, canta a sus gentes y paisajes, al carácter combativo de su pueblo, al amor que le profesa a su ciudad, del encanto de sus calles, del sol y del mar (Ciudad que me dice en serio / que el dolor de la razón / es herida hecha canción / para que pueda entender / que el futuro es de vencer / cuando tiembla el corazón).

Los títulos de sus poesías son ya un indicio de lo que después desarrolla, con una musicalidad difícil de alcanzar.

Utiliza los espacios entre palabras, como el compositor usa los silencios, y como en el campo de la composición musical, es precisamente esa característica la que diferencia una buena composición de otra. Juanita no se precipita, escribe pausadamente (El tiempo pasaba cauteloso / como no desando estropear / el mágico concierto), como es ella misma, saboreando cada palabra en su mismo significado y construye sus poemas como un mosaico perfecto con todas sus teselas, ni más ni menos que las justas.

Aquí Juanita Conejero se inserta en la poesía caribeña y Latinoamericana, inscribiéndose entre los poetas con mayor renombre sin desmerecer en nada.

En este Vitral habanero, su primer libro en España, a Juanita Conejero la acompaña con sus ilustraciones el pintor cubano Pastor Rivera.

Leer la poesía de Juanita Conejero, es adentrarse en un mundo cálido, donde hallar sin duda la calma que le permita saborear el calidoscopio de la vida de forma hermosa, brillante sin ocultar también las sombras. Como un buen vino debe saborearse para paladear cada uno de sus matices.