En un ensayo clásico titulado El malestar en la cultura [Das Unbehagen in der Kultur, 1930], Sigmund Freud analizaba la tensión y el conflicto que se genera entre las pulsiones derivadas del deseo y las restricciones impuestas por la sociedad, sus valores y sus normas culturales. Freud se refería en especial a las normas morales y su función domesticadora del deseo (libido), como factor socializador, pero también generador de conflicto y malestar; un malestar que puede conducir a la neurosis, como un estado caracterizado por la permanente insatisfacción.

El malestar puede afectar tanto a las personas individuales como a los grupos sociales (adolescentes, mujeres, homosexuales, jubilados, obreros, sanitarios, emigrantes…) y también a las sociedades en su conjunto. Y es que las palabras tienen sentidos y significados muy plurales. Malestar tiene el que no se encuentra bien y percibe en sí mismo un estado de enfermedad. Malestar tiene una sociedad que construye ideales y valores inalcanzables, o que está azotada por la violencia extrema, la pobreza o el hambre.

Como contrapunto al malestar, desde mediados del siglo XX, el concepto de ‘bienestar’ fue adquiriendo una dimensión política y social como clave para llenar de contenido la realización práctica de los derechos civiles. La sociedad del bienestar -o el estado del bienestar- se convirtió así en un programa político derivado del reconocimiento de la universalidad de los derechos civiles en términos de protección social y satisfacción, con el objetivo de garantizar estándares de vida aceptables para el conjunto de la sociedad sin exclusiones. Como horizonte para incluir a los marginados y amortiguar los efectos perniciosos de las desigualdades, en su desarrollo político-social, el estado del bienestar ha ido creciendo y ensanchándose para alcanzar dimensiones de protección social y reconocimiento de derechos en los dominios de la educación, la salud, el desempleo, la discapacidad o la jubilación.

Más allá de los niveles básicos de bienestar, sin embargo, vivimos en una sociedad cuyos ideales de vida y felicidad a menudo resultan perniciosos o inalcanzables, y donde la esfera pública (los medios de comunicación, las redes sociales, el marketing y la propaganda) generan expectativas irreales. La consecuencia es un permanente malestar derivado de la insatisfacción, de la frustración que produce la decepción de expectativas poco realistas. Por eso, la opinión pública y los medios detectan el malestar y se hacen eco de él en forma de conflictos psicológicos, psicopatías, violencias, depresiones o suicidios.

¿Cómo explicar el origen del malestar en la sociedad que mayores cotas de bienestar ha alcanzado en la historia de la humanidad? ¿Cuál es el grado de malestar aceptable en una sociedad que pudiéramos considerar como ‘sana’? El malestar no es objetivable, sino que deriva de la percepción personal y social, es un síntoma y, por consiguiente, es subjetivo. Deriva de la frustración. Mucho tienen que ver con el malestar las demandas de la sociedad de la eficiencia, el rendimiento, la urgencia, la superación, el éxito… y la inmediatez en la satisfacción del deseo. En definitiva: la incapacidad de asimilar el fracaso y la frustración. Mucho tienen que ver con el malestar ciertos valores asociados a la mercantilización del éxito y la felicidad. Porque el malestar conduce al consumo. El mercado teje estrategias de mercantilización de las pulsiones y del deseo. Ya no se trata solo de los conflictos morales de lo que principalmente hablaba Freud, sino de la creciente identificación de la felicidad con el consumo. Si el malestar, la insatisfacción, la infelicidad se convierten en motor del consumo para alcanzar una felicidad construida desde la posesión de bienes, ese mismo consumo defrauda las expectativas y es motor de insatisfacción. Me refiero, por ejemplo, a la frustración que genera el envejecimiento, el body building, el lujo, la posesión de objetos emblemáticos del éxito, el dinero, la fama o la distinción. Habrá que concluir que el malestar deriva de ver defraudadas las expectativas creadas por los valores de la sociedad de consumo y del mercado.

El psicoanalista Erich Fromm escribió en 1976 un ensayo titulado Tener o ser (To have or to be), donde analizaba con precisión las consecuencias perniciosas de la mercantilización del deseo a costa de descuidar la construcción del conocimiento y la felicidad interior. También hablaba de ello el sociólogo Zigmunt Bauman en diversos escritos en los que caricaturizaba la miseria de una sociedad donde hablar de felicidad va necesariamente vinculado al consumo, a la propiedad, a la satisfacción que genera la compra y el consumo (de objetos, personas espacios…). Es el círculo perfecto de la dominación que logra el capitalismo sobre los consumidores al identificar la felicidad con comprar y poseer, generando una insatisfacción permanente, que potencia el círculo y que Freud asociaba a la neurosis y a la fijación en determinada fase del desarrollo de la sexualidad. Pero la neurosis no es solo un trastorno individual, también afecta a las sociedades.

El quid de la cuestión, lo que debería hacernos reflexionar, no es solo el círculo vicioso en el que estamos inmersos, sino las vías que se debaten para afrontar el problema y escapar del malestar. El núcleo del asunto está en si medicalizamos el malestar para dar una respuesta psicoterapéutica-psiquiátrica a los fallos y las trampas de la sociedad de consumo y sus efectos psicopatológicos, o si, por el contrario, con mayor ambición, nos aplicamos a transformar una sociedad consumista y neurotizante, dando otro significado a la felicidad y el bienestar, más allá de la frustración que genera la carrera por el éxito y el consumo insaciable.

La sociedad actual se articula en torno a la propiedad y al poder económico, y eso, según Fromm (1976) es el fundamento de un modo de existencia basado en el tener. Esos valores sociales también modulan el comportamiento y las actitudes de los miembros de la sociedad. Las personas que siguen el modo de existencia del tener se caracterizan por el deseo de acumular riqueza, por la satisfacción inmediata del deseo, por la intolerancia a la frustración, la avaricia y la codicia. La identidad y el valor del individuo no están determinados por lo que se es, sino por lo que se tiene o acumula, o por lo que se carece.

Fromm confrontaba el modo de existencia del tener con el del ser, esto es, entre otras cosas, por una actividad interna productiva, por el desarrollo del conocimiento y el cultivo de las propias cualidades y talentos. Fromm distinguía absolutamente la actividad productiva que hace crecer al individuo en sabiduría y experiencia, contrapuesta a quien vive en la alienación entregado a la posesión de objetos externos, inseguro y temeroso de perder sus posesiones.

La medicalización de la melancolía, la tristeza y el duelo, a menudo concebidas como enfermedad (neurosis, depresión) que busca remedio en el gabinete del psicólogo o el psiquiatra; la medicalización del malestar, la frustración o el suicidio derivados del conflicto generado por unas expectativas defraudadas, que se construyen a la medida de los ideales del éxito y la felicidad inalcanzables, la incapacidad de interiorizar la frustración… todo ello solo conduce a crear instrumentos para paliar formas de psicopatología social derivadas de una sociedad enferma, que mercantiliza al ser humano y comercia después con su malestar y su sufrimiento. Habría que trabajar en desmontar el artificio generador de malestar que se nos vende revestido de pompa, lujo, éxito y artificio. Habrá que confiar en la inteligencia.