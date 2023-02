Tibar les paraules, condensar el pensament

Seria una pèrdua de temps esmentar, a tall de presentació, la llarga llista de premis i distincions obtingudes per Jaime Siles (València, 1951) al llarg dels més de cinquanta anys de dedicació a la creació literària i a la recerca filològica. És sobradament coneguda la seua trajectòria com a poeta, traductor i professor en diverses universitats europees i a la Universitat de València, de la qual és catedràtic emèrit del Departament de Filologia Clàssica. Ja fa anys que Siles gaudeix del reconeixement de la crítica i és considerat un «clàssic contemporani», i no sols com a poeta, sinó també com a home de lletres i intel·lectual amb una formació humanística extraordinària que, a més de les disciplines estrictament filològiques, integra un coneixement profund de la cultura universal i de l’art en general, des de l’antiguitat fins a la nostra contemporaneïtat.

Si hagués d’establir una afinitat electiva de Siles amb la poesia catalana, no podria obviar els noms de Josep Carner i Carles Riba. Sobretot aquest últim, a qui l’uneix una estreta vinculació amb les tradicions culturals grecollatines i germàniques. I he volgut fer deliberadament aquest modest exercici de literatura comparada per a posar en relleu que, en l’ample ventall de lectures assimilades per Siles, les lletres catalanes també tenen el seu lloc. Siga com siga, la seua poesia –i la seua poètica– desborden qualsevol filiació que se li vulga atribuir, perquè ha aconseguit obrir-se pas amb una personalitat pròpia que el singularitza davant dels poetes actuals amb una manera de fer, i de ser, que ha sabut decantar amb cada nou llibre. Entre aquests trets definitoris, l’economia lingüística i l’austeritat expressiva ocupen un lloc ben destacat, com el lector podrà comprovar en Doble fondo, el seu darrer poemari.

El less is more atribuït a Mies Van der Rohe seria un lema perfectament aplicable al llibre que ens ocupa i, per extensió, a l’orientació estètica predominant en la poesia de Siles. L’economia de llenguatge i la sobrietat de dicció són, en Doble fondo, vectors que convergeixen en l’intent de condensar, amb la major intensitat possible, el pensament que ordeix els fils del poema. En aquest sentit, Siles té, no diria el do, sinó la capacitat inusual de ser un poeta que pensa. I ho fa instal·lat en la finitud de la condició humana, però amb el propòsit de transcendir els límits de les possibilitats expressives que concedeix el llenguatge i alhora fent lliscar els versos amb una musicalitat encomiable en les quartetes assonantades d’art menor que componen la major part dels poemes reunits.

Tal vegada el ritme melodiós no siga un aspecte nuclear en Doble fondo, però la fluïdesa que imprimeix a les estrofes porta el lector de la mà en un trajecte que insinua subtilment les baules de l’enigma –del doble fons– que alberga cada poema. Fins al punt que hom té la sensació de travessar aquest enigma, malgrat que no acaba de posseir-lo plenament. No és gratuïta, doncs, la cita inicial de Hölderlin que emmarca el llibre: «Un misteri sorgeix purament. Fins i tot el cant difícilment pot revelar-lo». En la poesia de Siles, el verb tibat no és cap signe d’esteticisme, sinó pur reflex formal d’un món a penes insinuat que, poderós, ens interpel·la. Així ho llegim quan diu «El mundo es lo que hay / muy dentro de los párpados» i «Los pasos que ahora escucho / son todos los que di. / Los pasos que no he dado / suenan dentro de mí».

Quan llegim poesia, hi ha composicions que ens colpeixen en una primera lectura, que ens fan saltar les alarmes amb un vers potent o un mot inesperat que ens desconcerten per uns breus instants. Hi ha d’altres, en canvi, que ens deixen un aroma que persisteix després de la lectura, un aroma que necessitem ensumar de nou. Hi ha quelcom que no acabem de posseir en plenitud –reitere– i potser és això el que ens atrau, el que ens convoca a rellegir-lo. Per la seua densitat conceptual, Doble fondo pertany a aquesta mena de poemes. El so infinit i indesxifrable de la mar com a al·legoria del poema, la pugna entre el ser i el no-res, els espectres que emergeixen del passat, la lucidesa amarga de qui recerca la seua identitat entre els efímers sorolls del món... Tot el complex entramat de motius que és la vida, amb el seu doble fons que no sempre copsem. ¿Qui sap si és allí on jeuen, silents, el poeta i el poema?