Tiempos líquidos

«Alguien debía de haber calumniado a Josef K, porque sin haber hecho nada malo, fue arrestado una mañana». Así arranca Der Prozess (1925), la famosa novela de Franz Kafka con la que se inicia la literatura moderna. Algunas líneas más tarde se dice: «–No puede usted salir, está detenido. –Así parece –dijo K–; y ¿por qué? –preguntó. –No nos corresponde decírselo: vuelva a su cuarto y espere allí. El procedimiento ya está en marcha, de modo que se enterará de todo a su debido tiempo». No hay que decir que el libro, además de una obra relevante, constituye una verdadera radiografía psicológica y moral del sistema judicial de los regímenes autoritarios.

Dicen que la naturaleza humana lleva a este tipo de cosas cuando se relajan los controles democráticos. No siempre es así. También existen versiones blandas del modelo anterior: como sostenía Carlos Marx, que no era un cualquiera, la historia siempre ocurre dos veces, primero como tragedia, luego como farsa. Entre las farsas más sofisticadas del proceso secreto están las delicias de la digitalización. Les contaré una historia poco edificante. Hace unos días compré una olla (sí, esa cosa para hacer hervidos) mediante una conocida plataforma digital que todos habrán usado alguna vez. Un par de días más tarde recibí el producto, pero su capacidad solo era de cuatro litros, aunque yo había encargado la de seis. La devolución fue muy sencilla y al día siguiente me mandaron otro paquete que contenía nuevamente una olla … de cuatro litros. Et caetera. Por mucho que he intentado obtener lo que quería ha sido imposible. No te dan ningún teléfono, solo una página web, y no puedes contactar jamás con una persona. Otro ejemplo. Una amiga mía, excelente fisioterapeuta, se ha presentado a las pruebas del sistema público de sanidad para obtener una plaza. Todavía no sabe el resultado, pero se muestra pesimista: como que todo se reducía a un test, imagínense. ¿Querrán que cure la artrosis o las contracturas pasando el test por la zona afectada? El dilema no es público o privado, sino competente o incompetente. Ahí nos duele.

No se engañen, trágicos o cómicos estos disparates responden plenamente al carácter incierto de los tiempos modernos. Zygmunt Bauman el sociólogo que acuñó la expresión tiempos líquidos habla de la modernidad. Creo que comenzaron mucho antes, en la llamada edad moderna. Todo esto les parecerá una tontería, pero no lo es: mientras los sindicatos y las asociaciones van desapareciendo y todo es postureo en las redes sociales, el ciudadano va estando cada vez más solo frente a Leviatán, que ahora ha pasado a ser una multinacional. Lo único que puedo hacer es reflexionar sobre Kafka. Bueno, por lo menos releeré El proceso.