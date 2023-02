La vida tòxica

Feia poc, el 1984, que Kathy Acker havia publicat Grandes esperanzas, la història d’una addicta al sexe que el seu pare tracta i ven com a esclava. El mateix any va aparèixer Luces de neón, en la qual Jay McInerney passeja per les nits novaiorqueses dels clubs de moda aixafat pels alts i baixos cocaïnòmans de la joventut reaganiana. El 1985, Bret Easton Ellis va revolucionar la literatura nord-americana amb Menys que zero, aspre retrat d’una generació de nens rics en una autopista sense sortida. El 1988, poc abans que Dennis Cooper publiqués el seu fundacional Contacto, Mary Gaitskill (Lexington, EUA, 1954) es va afegir a aquesta colla d’escriptors amb vocació provocativa amb una col·lecció de nou relats el títol de la qual era una declaració d’intencions, Mal comportamiento.

El context és important, en la mesura que alguns dels contes d’aquest esplèndid volum -que, en menor o major mesura, expliquen el masoquisme com una manera mutant de dependència emocional, una màscara performàtica que amaga, d’una manera subversiva, una necessitat d’afecte amb què tots podem identificar-nos- plantegen qüestions sobre el consentiment, la violència sexual i la cosificació de la dona que desafien les posicions absolutes que predominen en les converses que circulen ara a les xarxes socials.

Contes tan (poc) exemplars, i tan poc complaents, com els magnífics Tarjeta de San Valentín, Un fin de semana romántico i Secretaria (que es va adaptar al cine) posen en crisi el concepte de relació tòxica d’una manera que és alhora còmica i desoladora, i anuncien, des d’una ambigüitat moral molt de la seua època, la mirada problemàtica sobre el #MeToo que Gaitskill abocava en la recent Esto es placer. Comportar-se malament, o el que és el mateix, oposar-se a allò establert, és el camí més recte per a l’autoconeixement. A Gaitskill li agrada jugar amb extrems oposats: per exemple, en Algo agradable una prostituta és objecte de desig per passar a ser subjecte que desitja a Tratando de ser, i, pel camí, l’home s’enlluerna o apareix com una taula de salvació, però la prostitució mai és jutjada com a degradant. En aquestes operacions de desplaçament ètic, escrites amb una prosa marcadament antisentimental, Gaitskill mai s’oblida d’estimar els seus personatges, per molt cruels que siguin o per molt cínica que pugui semblar la radiografia emocional que en fa.

Un dels contes més bonics de Mal comportamiento no necessita ni masoquismes ni cossos en venda per commoure el lector. Conexión és, senzillament, la història d’una amistat truncada, sotmesa al centrifugat de la vida. ¿Què han passat en els sis anys transcorreguts des que la Susan i la Leisha es van veure per última vegada? La Susan creu que reconeix la seua examiga en una captaire que es troba als carrers de Manhattan. No en sabia res des que va trencar la invitació del seu casament amb un advocat en un club de camp. Per descomptat, s’ha confós, però l’error provoca que la memòria vessi i que recordi per què es van comportar malament: perquè es necessitaven massa i per això s’odiaven. «De vegades pensava que aquesta era l’única manera de connexió possible: intensa, inexplicable i, finalment, incompleta». Una bonica manera d’explicar la vida.