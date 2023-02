Octavio Paz definió al poeta y filósofo Ramón Xirau como un «hombre-puente» en las relaciones entre México y Cataluña. Del mismo modo podría definirse la personalidad humana, poética y literaria de Marcos Ricardo Barnatán (Buenos Aires, 1946) como un «hombre-puente» entre la literatura española de la segunda mitad de los años sesenta del Siglo XX no sólo con la literatura argentina, de la que -como demuestran sus libros sobre Borges y su respaldo a Mújica Laínez, Cortázar y Manuel Puig- es un profundo conocedor, sino también -y diría que, sobre todo- por haber conectado nuestra cateta cultura de posguerra con la gran cultura occidental y lo que entonces eran las principales corrientes y tendencias de la misma. Primer traductor de la Beat Generation a nuestro idioma, editor de la colección Pájaro Cascabel de poesía, en la que se publicaron, entre otros libros, la Antología de la joven poesía española (1967) de Enrique Martín Pardo, y Cepo para nutrias de Félix de Azúa, descubridor y autor de la primera antología de Manuel Álvarez Ortega, poeta y novelista, la figura de Marcos Ricardo Barnatán ocupa, por muy distintas razones, un muy significativo lugar en nuestras letras, tanto por su obra como ser una figura y un testigo de excepción. De una cosa y otra da amplias pruebas en este libro suyo de memorias, brillantemente escrito en una prosa tan precisa como diamantina, en la que levanta acta de su vida y de los años en que la poesía de los novísimos cristalizó hasta alcanzar su forma casi definitiva. En este sentido- aunque no únicamente en este- El Príncipe de Alepo es un testimonio historiográfico. Pero no lo son menos las páginas dedicadas a la procedencia e historia de su familia materna y paterna, la personalidad de su abuelo Aarón Hodari y sus sucesivos cambios de nombre, los veranos en Playa Bristol («Hay en mi memoria un jardín cuajado de campanillas, de enredaderas, de generosas dalias y gladiolos, de rosas color té, y de caracoles y piedras de canto rodado»),su casa de la calle Bulnes 1937 en el Buenos Aires de Frondizi, de la que dice poder «describir sin esfuerzo con milimétrica exactitud cada uno de los detalles», las lecciones de hebreo con «el somnoliento rabino Moisés Franco», su rito de paso en la iniciación religiosa sin asumir todo el judaísmo «porque ser judío era además algo más que ser un pueblo organizado políticamente como los demás». Especial interés tiene su llegada a Barcelona el 11 de enero de 1965 a bordo de el ‘Cabo San Roque’, su encuentro inmediato con Gimferrer, su traslado e instalación en Madrid, su conocimiento en el Café Gijón de los poetas Diego Jesús Jiménez y Antonio Hernández, y, en el bar de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Complutense, en que se matriculó, de Azúa, Savater y Chus Visor; su visita a Vicente Aleixandre y a José Luis Cano; su amistad con Francisco Umbral y Manuel Álvarez Ortega; las tertulias del Madrid de la época; la publicación de Arde el mar ,de Gimferrer, y de Dibujo de la muerte de Guillermo Carnero, a los que pronto se sumarían otros como Vicente Molina Foix, José María Álvarez, Antonio Martínez Sarrión, José María Guelbenzu, Pureza Canelo, Antonio López Luna, Antonio Colinas, José Luis Jover, Ana María Moix, Juan Luis y Leopoldo María Panero… y un sinfín de nombres que hoy son libros. Barnatán relata la pugna entre dos estéticas: una declinante y otra triunfante, que en aquellos años ocupaban el campo de batalla. «La polémica de Venecia» se titula el sabroso capítulo dedicado con rigor a historiarla, sin omitir lo que los jóvenes pensaban sobre la poesía del 50: «Unos solo salvaban a Jaime Gil de Biedma»; «otros preferían quedarse con el hosco y cada vez más metafísico Valente»; «casi todos teníamos una debilidad por Francisco Brines, no en vano era el representante de Luis Cernuda en la tierra»; «y muy pocos defendían como yo al primer Carlos Barral, el de Metropolitano»- afirma. Muchas son las cosas que permite degustar este hermoso y necesario libro: tantas que no hay espacio suficiente para poderlas comentar todas como merecerían. Bastará, pues, esta ligera alusión a algunas para despertar en el lector el irreprimible deseo de saborear sus enjundiosas y cultísimas páginas, dictadas por la emoción del tiempo y su continuo y cambiante fluir. La literatura es el intento de inmovilizar lo que fue para que, de algún modo, siga siendo lo sido.