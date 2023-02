Algú va dir que la feina dels mestres és treballar per a l’eternitat, perquè mai no se sap fins on arribarà, amb el temps, la seua influència. Jo tinc tant d’agraïment a les bones mestres que he tingut com als professors avorrits que m’han tocat. Gràcies a les bones mestres vaig començar a escriure. Recorde perfectament el dia en què, a l’institut, la meua mestra Mercè Sarrió va llegir un poema i de seguida, interiorment, dir-me a mi mateixa: jo, quan siga gran, seré això. I el descans que va significar, per a una ment dispersa, consolidar una vocació concreta. I amb aquesta mateixa gratitud recorde els professors d’història avorrits: gràcies a ells, a les hores de les seues classes, amb setze anys i mentre explicaven les lliçons, llegia, d’amagat a l’aula, els primers grans poetes que començava a descobrir. I tot i que ara les meues lectures són més afinades, segueixen un criteri i, amb aquests vint anys de distància, m’he format un gust, crec que mai no he tingut tant de plaer en la lectura com quan dins el llibre d’història amagava un exemplar de Les flors del mal. Per poc que entegués en aquell moment el que hi havia dins el monument de Baudelaire, aquesta primera experiència amb la gran poesia ha estat, amb els anys, única.

Hui Marifé Arroyo serà reconeguda amb el Premi Foment de la Lectura de la Fundació Bromera. I si al País Valencià hi ha una mestra, la mestra, aquesta és Marifé. Castellana i filla d’un guàrdia civil que va defensar el valencià a l’escola amb unes conseqüències que va pagar en forma de persecució, amenaces -un cas que, per cert, als anys vuitanta va arribar al Senat- i kilòmetres de pintades en el camí que va de Gandia a Barx, lloc on va decidir instal·lar-se fa ja mig segle amb el seu company Josep Piera. Aquesta parella per a mi ha estat una família. I si bé és amb ell amb qui he gaudit d’una complicitat màxima, amb els anys he anat comprenent que són, cadascú d’ells, una suma dels dos. Un és la lletra i l’altra la música; un la teoria, l’altra la pràctica.

El que continua sorprenent-me de Marifé és la capacitat incombustible que té per continuar indignant-se per les causes menys justes. Ella ara s’ho mira tot de lluny. Fins i tot quan al Palau Sant Jordi de Barcelona o al Wizkin Center de Madrid el grup musical Zoo canta la lletra que li ret homenatge i les quinze mil persones que omplen l’estadi acompanyen el líder de la grup quan canta que «d’aquella mestra/ hui som alumnat/ avantatjat». Certament les mestres treballen per a l’eternitat, i la seua influència pot arribar fins a límits insospitats.