Papanatas ‘super cools’

Poca cosa. Como la picadura de un insecto, que al principio nos parece benigna. Al menos eso es lo que nos decimos para tranquilizarnos cuando notamos esa pequeña sacudida que nos produce observar un detalle de estupidez gratuita. Pero luego a esa pequeña picadura sigue otra y otra. Entonces, llegas a la conclusión de que nos invade toda una plaga.

Si de esta calamidad se hiciera una película, como la que se hizo con la plaga de hormigas carnívoras en Cuando ruge la marabunta, se titularía La invasión de los anglicismos. Los medios de comunicación son el vector que transmite esta nueva plaga de bobería, que va inoculando cada vez a más gente. No hay telediario que se precie que no nos suelte una buena cantidad de anglicismos invasores. Hace unos días en el pabellón valenciano de Fitur, se cocinaron unas paellas, pero para el telediario lo que ocurrió en aquel «stand» fue «un showcooking». Así que luego, llegan las derivadas y cualquier puesto de comida callejera ahora es un «street food». Abres el periódico y te encuentras con la publicidad de un «Senior Village», con unas fotos que anuncian una residencia de ancianos de alto copete. Nada que ver, por favor, con aquellos pudrideros de la pandemia, ni mucho menos, con los decimonónicos asilos. No, esto es todo un senior village.

Andamos al azar por una calle anodina, miramos fachadas y escaparates y entran ganas de ponerse una mascarilla mental ante tanta tontuna rotulada. A un «take away» le sucede un «friendly food & drinks». Al que sigue una tienda de comida para «dogs» y a esta un garito de pastillas para musculines que se anuncia como «Nutrition». Unos metros más allá, hay una clínica en cuyos serigrafiados cristales puede leerse «Dental experience». La próxima vez que me duela una muela le diré a mi mujer, «darling me voy a una dental experience». En este mundo digital cada vez hay menos papelerías, pero no se preocupen porque en cada barrio están poniendo una «ofimarket». Los ropavejeros han desaparecido, pero florecen las tiendas y la moda vintage. Algunas librerías de viejo, también llamadas de lance, aún aguantan a pesar de que han surgido las llamadas «librerías low-cost». En ellas lo importante no es el contenido de las obras sino el buen estado de la encuadernación, pues ya se sabe que esos sufridos objetos son muy decorativos. Aquí, todos se venden al mismo precio, porque lo que se compra son metros lineales de elegantes lomos.

Algunos pensarán que esta columna es un berrinche propio de un francófilo gruñón, que lo es. Pero también coincidirán conmigo, en que esos «pavitontos fashion», por muy «super cools» que se crean, no dejan de ser unos auténticos papanatas.