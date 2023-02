Sentir un tebeo

¿Qué es leer un tebeo? Usamos con naturalidad el verbo «leer» cuando hablamos de historieta, pero lo cierto es que quizás no sea la palabra más adecuada. Leer, es cierto, es un ejercicio de descodificación de imágenes a las que llamamos letras, pero una historieta, siempre elusiva en su definición, es mucho más que la simple suma de palabras y dibujos. El cómic es un lenguaje que nace de la imagen y que usa de la palabra, sí, pero no la necesita. Decimos que «leemos» un cómic porque trasladamos los automatismos de la lectura del libro: pasar página, desplazar la mirada, el tacto del papel… Pero lo cierto es que la relación con el noveno arte desborda lo que entendemos como lectura literaria para entrar en el ámbito de la experiencia sensorial, en un difícil ejercicio que solo es posible de explicar de forma empírica.

Y permítanme demostrarlo con Por culpa de una flor (Blackie Books-ApaApa Cómics), el maravilloso tebeo que acaba de publicar María Medem. Autora que practica la experimentación desde la poesía gráfica, la sevillana borda en esta obra una concepción del lenguaje gráfico que traspasa la viñeta para expandirse en una experiencia sensitiva y orgánica. La historia de una chica solitaria, de la que no sabremos su nombre hasta mucho después, preocupada por la extraña flor con la que habla y que comienza un largo viaje de exploración para descubrir cómo ayudarla puede tener ecos de Saint-Exupéry, pero pronto el talento de Medem comienza a desplegarse para mostrarnos hasta dónde puede llegar el lenguaje del cómic. No le hacen falta a la autora lejanos planetas y seres imaginarios, sino la realidad que pisa cada día, la que respira, oye y siente: y nos la trae a este grueso volumen, primero envolviéndonos con el olor de la tinta, que ya nos cuenta cosas, para luego atraparnos en esos cromatismos que generan ritmos vitales, pulsiones que mecen y acurrucan en la noche y mueven en el día para despertarse del hechizo sintiendo en la piel los colores mágicos del sol de la mañana. La luz se convierte en protagonista absoluta, omnipresente, iluminando la tierra seca y los campos verdes, deslumbrándonos mientras comenzamos a sentir la brisa de poniente, cálida, cambiando los colores de la página mientras los personajes comienzan a moverse por viñetas que componen coreografías animadas por melodías que comenzamos a escuchar. Poemas de Machado y Lorca suenan entre los trazos, se esconden tras las viñetas, jugando con esa música que es cada vez más perceptible mientras descubrimos que las cosas más ínfimas y cotidianas son celebraciones de la vida. Podemos ver las canciones, mirar a esas notas y sentir como nuestro oído nos devuelve la banda sonora de unas tierras que reconocemos. Casas bajas que hablan con alegría de sus habitantes, que se arremolinan alrededor de la protagonista, ya con nombre propio y castizo, Antonia, rotundo en esa sonoridad que solo tiene sentido cuando se oye de otra boca. Porque los nombres no tienen sentido en la soledad, solo en esa compañía que nos hace sentir complicidad. Y Medem nos sigue llevando en un viaje en el que hace mucho que las palabras dejaron de leerse, susurradas a los ojos mientras los colores suenan en nuestro oído creando vida en cada trazo, vibrante, fuerte, bella. Recordándonos a cada paso que debemos bebernos la vida a tragos pequeños, degustando cada pequeño aroma, cada textura, inundándonos de sensaciones que nos animan y jalean a pasar la página y dejarse llevar por esa sensación que crece imparable en nuestro interior, de felicidad, de alegría contagiada por el tacto de cada color, de cada trazo. Y es entonces cuando entendemos qué es leer un tebeo: es abrir cada poro de nuestra mente para que el trazo nos devuelva memorias y sensaciones que arrastran sentimientos, para que aromas, sonidos, sabores, colores y texturas se encarnen desde las viñetas para poder estar cerca, aunque sea por un momento efímero, de la felicidad. Eso es leer un tebeo como Por culpa de una flor.