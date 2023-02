El poder de las sombras

No cabe ninguna duda sobre el poder reflexivo, histórico, poético… de las sombras. Desde la filosofía (la Caverna platónica), pasando por las artes (el origen del dibujo/pintura; la historia de la hija de Butades de Corinto) hasta ensayos más recientes como Breve historia de la sombra (Victor Stoichita) o Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. En otro orden de cosas, no sé muy bien por qué la sombra tiene tan mala prensa. ¿hay algo más deseable que una buena sombra en plena canícula estival? Es cierto que la sombra se asocia a lo sombrío, lo oscuro, lo fantasmal, pero no es menos cierto que habrá quien prefiera tostarse a pleno sol. Bromas y veras aparte, lo que es incuestionable es que las sombras no pueden existir sin la luz y sin algún elemento (persona, animal o cosa) por en medio. Si la luz se asocia a lo evidente y al conocimiento, las sombras nos sitúan frente a lo indefinido, lo desconocido. Entre ambos polos, el ser humano no ha dejado de debatirse y de buscarse. Como tan maravillosamente dejó escrito Paul Valéry: «busco de buena gana entre las sombras, la sombra de alguna verdad».

Un sistema particular de sombras es el sugerente título de la primera individual de María Zárraga (València, 1963) en esta galería que no ha dejado de afianzarse con una programación marcada por la coherencia y la singularidad. Lejos de caer en soluciones tópicas o fáciles. M. Zárraga transforma en profundidad el ambiente de la sala -tórridamente solariego- las paredes de rosa carne, el juego de naranjas y rojos, las vibrantes texturas visuales, los fuertes contrapuntos negros de fotografías, siluetas de tinta china y pequeñas figuras de epoxi ciertamente inquietantes. Frente a esa visión extendida de la belleza asentada históricamente, tan idealizada como consoladora (que nos ofrece aquello que ni tenemos ni somos), existe otra belleza inquietante, incómoda, perturbadora, mucho más íntima y conmovedora. El trabajo de Zárraga -y esta exposición es una excelente muestra de ello- se alinea con este segundo modelo que se desliza con equilibrio tenso y arriesgado por la cuerda floja de la ambigüedad, de la complejidad de lecturas, de la expresividad de los materiales y del color. Destacaría la fuerte presencia de lo corpóreo, empezando por esa atmósfera que casi nos roza, continúa en las fotografías de enorme solidez visual, y se reafirma en las esculturas nada convencionales que ocupan estratégicamente los espacios y paredes hasta conformar una propuesta claramente instalativa. También subrayaría el profundo carácter introspectivo de estas obras. Detalles como las fechas de las obras (algunas se empezaron en el 2000 para concluirse veintidós años después) o los títulos (que oscilan entre el homenaje -la forma más encomiástica de la cita (Eco dixit)- fotográfico: Gemelas Arbus, Klein, Helmut y oscuras resonancias autobiográficas: Refugio de restos, Túnel de la miseria. Detalles que debieran servir para orientar la mirada y las reflexiones del espectador cuando cruce el umbral y vea en el suelo, una pieza circular, un Sistema solar a ras de suelo, de cromatismo electrizante, hiriente. Enfrente, una singular estantería en cuyas irregulares baldas se disponen zapatos fantásticos, fragmentos brutalistas de piernas, fotografías de acciones y momentos diversos. En las fotografías de gran formato y constante fondo negro, enigmáticos personajes con sus cuerpos envueltos en telas. Sistema solar, (anti)sistema de la moda, sistema particular de fragmentos corpóreos y elipsis temporales, sistema apropiado para sacar a la luz algunas sombras que a buen seguro no dejan de rondarnos a todos.