Sorolla, Picasso i Eurovisió

És difícil fugir de les commemoracions, continguts jubilars ineludibles per a tota política cultural. Recordar públicament una fita o una persona reeixida està molt bé, però no és de rebut que els responsables públics honoren la memòria de la persona en qüestió amb una mena d’exèquies d’Estat retrospectives amb fòbia manifesta a l’aggiornamento. Tot queda en brams de vídues putatives, ploradors a sou, polítics al photocall i poca substància més. Aquesta pràctica ha configurat una exitosa subcultura cenotafi versió borumballa poc conflictiva per al poder -els morts no piulen- que genera més tuits institucionals complaents que interès de la ciutadania. La necrofília sempre ve bé per a amagar l’ara i ací. Ja ens va dir Gramsci que en la devaluació del passat, hi ha implícita una justificació de la nul·litat del present.

Enguany, els valencians tenim les exèquies retrospectives de Joaquin Sorolla. Podeu preparar l’omeprazol perquè el programa d’actes és embafós. Espere que ningú no li done per organitzar tableaux-vivants a la platja de la Malva-rosa amb els quadres més coneguts. Las grupas, amb cavall de cartró life-size inclós, va tindre molt d’èxit en l’exaltació de fallera major de València. Resulta curiós que amb la sobredosi sorollista que se’ns ve damunt, ningú no diga ni pruna de l’any Picasso. I això que el malagueny va pintar el Guernica, tot un símbol per a l’esquerra durant la Transició. Però ja se sap que els gustos i les ideologies caduquen amb el temps, com el iogurt. Al remat, tindrà raó Roland Barthes quan parla de la teoria del mite i la ideologia burgesa.

Els llibres bram sobre les dues commemoracions no s’han fet esperar. En el cas del valencià ja han aparegut Como cambiar tu vida con Sorolla (Lumen, 2023), de César Suárez, i Sorolla o la pintura como felicidad (Cátedra, 2023), de Carlos Reyero; en el cas del malagueny, Filming Picasso (Alianza Editorial, 2023), de Luis Revenga, i Homenatge a Picasso, de Josep Palau i Fabre (Fundació Palau, 2022). Espere que es recupere alguna obra més de Palau, tot un expert en el creador de Les senyoretes d’Avinyó, si les vídues putatives ho permeten.

Posats a ser originals, la Generalitat Valenciana podria aprofitar l’any Picasso per a reeditar Jusep Torres Capalans, la biografia d’un fictici pare del cubisme per obra i gràcia de Max Aub. Però des que hem fet del Benidormfest la nostra aportació post-brexit al Tractat de Maastricht, tenim poc que rascar. Per a un sector del Botànic Eurovisió representa el summun de la transsubstanciació de l’alta cultura -desconec si amb mona d’Alberic i vi de Requena-, arribant inclús a la sororitat canora del festival del Dia de la Dona al Palau de les Arts, en el qual, a més, es discrimina les cantants en valencià amb la vènia de Turisme Comunitat Valenciana i la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de València, entre altres. No crec que la llengua pròpia siga un problema per al turisme. Les sugar mummies europees, quan fan turisme a Kenya, el primer que aprenen a dir en suahili és hakuna-matata i tenen molt d’èxit.