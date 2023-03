La provocación es la esencia del arte, hasta el punto de que las obras de arte que no consiguen impactarnos emocionalmente resultan un punto fallidas. Pero impactarnos no es sinónimo de soliviantarnos.

En las artes plásticas fueron provocadores emocionales los cuadros abstractos de Picasso o los edificios novelty de John Margolies, pero la sangre no llegó al río, simplemente hubo que esperar a que cambiara la sensibilidad del público.

En cambio, los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o el Déjeuner sur l’herbe de Manet, pertenecen a otra categoría, la de los provocadores morales, pues en su época molestaron a mucha gente a causa de sus desnudos.

Tampoco la literatura ha sido ajena a ambas categorías, a la provocación estética del Ulysses de Joyce, o a la provocación ética como bien muestra la suerte editorial del Lazarillo de Tormes, considerado inmoral y vetado por la Inquisición.

Incluso la ciencia se ha visto acosada por la intolerancia: son conocidas las prohibiciones y ataques que tuvo que sufrir Charles Darwin con su Origen de las especies: los periódicos lo caricaturizaban como un mono y el teólogo Hodge lo declaró ateo. Crear es un reto y los creadores no suelen tenerlo fácil.

Pero ay de la creación cuando los creadores se sienten en la obligación de justificarse. Es lo que le pasó a Salvador Dalí cuando en carta dirigida a André Breton declaraba que «la dominación o esclavización de todas las razas de color podría ofrecer inmensas oportunidades para el placer inmediato de los hombres blancos».

Pues bien, tenemos en València una provocación ética de grandes dimensiones. Hoy precisamente se clausura un festival de poesía que con el nombre de Vociferio ha alterado la vida cultural valenciana porque se publicitó con la imagen de una persona atada y desnuda, de fuertes connotaciones sadomasoquistas, que parece una mujer.

La polémica saltó en seguida: de una parte, la asociación de Dones Progressistes que denunció el cartel como ejemplo de machismo y de desprecio hacia las mujeres; de otro lado, los organizadores, que en el más puro estilo daliniano afirman que la suya es una «poesía ergonómica» (?), una innovación creativa.

Advierto un extraño silencio por parte de los opinadores habituales. Se ve que queda mal posicionarse entre los antiguos.

Bueno, a mí no me preocupa: el cartel de marras constituye, a mi entender, un ataque de lo más retrógrado a la dignidad de las mujeres. Para colmo, como el festival se ha hecho con fondos de nuestras instituciones públicas (Ministerio, Generalitat, Ajuntament, etc), su cartel exhibe impúdicamente los logos institucionales y, de paso, el eslogan Tots a una veu.

¿La veu de Vociferio por casualidad? Todo esto en vísperas del 8 de marzo.