He llegit en ordre cronològic les tres últimes novel·les de Martí Domínguez, novel·les profitosament estructurades segons gèneres ben instal·lats i diversos: L’assassí que estimava els llibres, un relat que es disfressa de conte de policies i lladres per a dissimular que és una ullada, no massa còmplice, sobre el món intel·lectual i acadèmic més a mà; un relat, L’esperit del temps, sobre la pesta eugenèsica i el racisme que infectà Alemanya i no sols ella i, finalment, Mater, la més recent i en la meua opinió la millor de les tres.

No tinc clar que Domínguez haja conegut i desplegat el seu indiscutible talent i ambició en forma de pla de treball quan el jove que fou escrivia aquells articles realment deliciosos, barreja d’erudició, biologia, literatura i belles arts, articles que es completaven amb la invocació d’una triada il·lustre, els Buffon, Voltaire i Goethe de les seues primeres novel·les.

En certa manera, Domínguez desmentia l’avi que ja duia el seu nom, magnífic orador que dubtava de la competència literària d’un nét interessat «pels animalets».

La tropa il·lustrada també compareix en les novel·les més recents però ja en forma de cita luxosa i oportuna. El gust per la pintura tampoc no decau en el present de l’escriptor: n’ hi ha un parell de llibres que ho acrediten si això fora necessari.

Però ja aleshores n’hi havia en Domínguez una cosa sobre la qual tornaré: una capacitat per a detectar els ànims, inquietuds, malsons i fantasies de cada moment històric i no hi ha dubte que els llibres de Yubal Harari i d’altres ens han mostrat la cara temible d’un futur pròxim de selecció genètica, criatures a la carta, gadgets cibernètics, implants de memòria i exoesquelets, si fa al cas, coses que podrien conduir a un futur amb dos classes d’homes (i dones): els naturals o primitius i els «millorats». D’això no és fàcil escriure, però es absolutament necessari fer-ho: l’escriptor té bigots ultrasensibles –les xiques musell–i peücs de gat o té molt poca cosa.

L’oportunitat no es l’únic punt a favor d’un llibre com Mater escrit des de la doble perspectiva de la ciència i la màgia i de la seua idèntica capacitat per a produir monstres.

Domínguez és en la nostra concreta circumstància l’escriptor més ben dotat per a la novel·la de trets clàssics, novel·les de personatge, fins i tot d’acció, com el magnífic Charles que s’apodera de les pàgines de Mater, un relat d’anticipació sobre el qual projecta la seua ombra lúcida Aldous Huxley més que no el meu estimat George Orwell.

L’esperit del temps –la novel·la i la idea– no sols sembla una referència al crim que cada centúria perpetra i a la necessitat de perdó que el següent segle reclama, sinó a la detecció precoç i alertada del càncer d’una condició humana perduda per les frondes del fanatisme, la desorientació i el desori. O com diu el referit Charles al final de Mater:

–Zoe, és que algú sap on va?