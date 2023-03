Memorias de viejas fotografías

Todos hemos encontrado una vieja foto, ya amarilleada por el paso de los años que ha ido carcomiendo con parsimonia y constancia su borde troquelado. La cogemos con curiosidad y vemos en ella algo que recordamos levemente, apenas un susurro que pone en marcha a nuestra memoria, que solícita comienza a construir un relato alrededor de ella. Cual efecto especial de película hollywoodiense, la fotografía pierde sus límites y nuestra imaginación la extiende al espacio y el tiempo, las imágenes estáticas en blanco y negro adquieren brillantes colores y los sonidos que se escuchaban pueden volver a oírse. Por arte de magia, todo lo ocurrido antes y después aparece preclaro y nítido ante nosotros. Sonreímos ante una fabulación que creemos posible, ante una ficción que nuestras neuronas han fabricado atentas y serviciales, pensando que la bruma que envuelve el recuerdo es un velo de verosimilitud. Aceptamos que aquello fue lo cierto, lo verdadero, con la alegría de recuperar un pasado del que no nos importa su realidad, sino que podamos creerlo. Ronson, de César Sebastián (Autsaider Cómics) es un paseo por la construcción de esas memorias que creemos ciertas, de ese pasado que rememoramos a nuestra imagen y semejanza. Su protagonista sin nombre vuelve a un pretérito que va componiéndose como un rompecabezas, una inmensa imagen fragmentada cuyos pedazos van encontrando su sitio mientras la memoria les va dando forma. Un juego de piezas trucadas que va recorriendo el tiempo, rellenando las fracturas con la argamasa de lo que pudo haber pasado: cada viñeta es una fotografía de lo sucedido, reinventada con el trazo de línea definida y potente del autor valenciano, con ese realismo de corte naturalista que se adentra en un cosmos rural reconocible y próximo, pero del que no podemos reconocer el límite entre lo imaginado y lo vivido. Quizás porque lo que vivimos ya no se recuerda como tal, sino como el dibujo que Sebastián recrea, en se bitono sepia que da la luz tenue que mueve las emociones y las sensaciones. Imágenes reconvertidas en madalenas proustianas de aroma a tinta que retrotraen sensaciones olvidadas de la infancia: el tacto del barro, la fuerza de la goma del tirachinas al retroceder, la leve oscuridad que deja ver un pecho desnudo, el llanto de un amigo, el descubrimiento de la caricia sensual con otra piel, el dolor de una bofetada, el incisivo hedor de la podredumbre, la primera vez de una muerte cercana… Ronson es una memoria recobrada paso a paso, desde la infancia hasta la decrepitud, navegando por momentos cuya jerarquía solo atiende a la aleatoriedad de imprevistas conexiones neuronales que deciden la importancia del episodio por el movimiento del ala de un gorrión pegado en una trampa o por el frío cortante del agua de una alberca. Sorprendentemente, da igual que el pasado del lector sea urbano, más lejano en el espacio o más cercano en el tiempo: lo que cuenta Ronson a través de sus viñetas resulta extrañamente personal. Quizás porque hay un instante en el que dejamos de leer la historia de su protagonista para sentir cómo reescribe sus recuerdos y, entonces, somos conscientes de que hacemos exactamente lo mismo, que viajamos en el mismo barco de la voluble inseguridad de la memoria. Que cada trazo que da Sebastián recorre el mismo camino que nosotros cuando intentamos hacer remembranza de un momento de nuestra vida que pensamos cincelado con fuerza en piedra sólida, pero resulta ser tan efímero como la tiza de una pizarra, como un infinito palimpsesto en el que no importan las capas enterradas, solo la última línea que hemos reescrito, que pasa a llamarse verdad.

Con una cuidada edición, con portada de tela y cartón crudo y el borde de la página troquelada recordando una fotografía, la lectura de Ronson es una experiencia sensitiva completa sobre el poder del recuerdo y su caprichosa acompañante, la memoria.