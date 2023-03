Regreso al Viejo Oeste

No sé si es posible regresar a los sitios donde se ha sido feliz. Hay quien dice que sí y hay quien dice lo contrario. Normal. La vida es un tira y afloja. Las novelas son sitios donde vivimos un rato largo. A veces, en algunas de ellas, nos quedamos para siempre. Yo fui feliz cuando descubrí las novelitas del Oeste hace la tira de años, cuando los dinosaurios se paseaban tranquilamente por los bancales altos de mi tierra. Tengo una buena colección de esas novelitas. Las llamo así, en plan diminutivo, porque de las mil páginas de Lo que el viento se llevó salen diez de las que escribían Keith Luger o Silver Kane. No las cambio por nada. Un fan total de esas historias que me ayudaron como ningunas otras a amar la literatura. Cien páginas que ahora he visto reproducidas, gozosamente, en Antracita, la fantástica novela del escritor italiano Valerio Evangelisti. Me gustan poco los libros gordos, pero las cuatrocientas páginas de Antracita me las he bebido como si fueran una docena escasa. Y menuda edición la de Hoja de Lata, con esa portada comiquera de Alberto Peral, la traducción de Francisco Álvarez González y un prólogo de Alberto Prunetti que es tan bueno como su novela Amianto, publicada en esta misma editorial hace dos o tres años. Leer una del Oeste en estos tiempos no es normal. No hace mucho leí En la costa desaparecida, de Francisco Serrano, publicada por la joven editorial Episkaia, que también editó un libro de ensayos sobre el western: El otro Oeste. Yo mismo escribía ahí uno de los textos. Por eso encontrarme con esta novela de Evangelisti me provoca una enorme satisfacción. Aplauso total.

Estamos en 1875. Se acaba la Guerra de Secesión. Todo patas arriba. La ocasión la pintan calva para quienes siempre están al acecho de lo que se cuece cuando la tierra es una charca de arenas movedizas. Los tiburones se reparten el botín. El pistolero mexicano llamado Pantera y una mujer, Molly, llegan a Tamaqua. La mujer le ha encargado matar a alguien. Pantera mata tan rápido como los asesinos a sueldo en las novelas de Marcial Lafuente Estefanía. El escenario es el de la minería. Huelgas. Sindicatos del crimen. Detectives de la Agencia Pinkerton, como en las novelas de Dashiell Hammet. Y las ratas, sobre todo las ratas: «El papel de las ratas consiste en roer los libros y la memoria. Sólo respetan el papel moneda, que no tiene memoria». El crepúsculo del western. No hay héroes. Ni estandartes que ondeen en los mástiles del honor. La derrota en los colores pálidos de anocheceres que estallan en el millón de luces que desprende la antracita en las vías del ferrocarril. Los mineros que se enfrentan a los dueños de los pozos y de la superficie. ¿Dónde, en qué parte, la superioridad moral entre los contendientes? Las mujeres, tal vez: Jitka, Molly, Gudrun Bierman, Kate Boyle… Sí, tal vez las mujeres en un mundo tomado por los tiros, por la enrevesada violencia que ocupa las calles, por la muerte fácil cuando esa violencia se desata en los enfrentamientos callejeros y en los despachos del poder. Y en todos los fregados, Pantera, santero con su Nganga de amuleto casi tan eficaz como su Smith & Wesson 1869. Un apoteósico, grandioso, final que es como una obra maestra de los westerns crepusculares. Como a cámara lenta, esa rotunda afirmación de Kate Boyle antes de que Pantera vaciara el cargador de su revólver contra un ejército de soldados y sus ametralladoras: «Si la causa es justa, las batallas perdidas son las más bellas». Regresar a las historias del viejo Oeste es posible. Esta novela es una excelente prueba de ese regreso. Las sombras de Sam Peckinpah y Sergio Leone vuelan todo el tiempo por todo el relato. No lo tuvo fácil Valerio Evangelisti para hacerse un hueco en la literatura italiana. Militante de izquierdas, se metió como escritor a contar historias del Oeste y de Ciencia-Ficción. Pero sin que su escritura fuera panfletaria, sin que los personajes fueran estereotipos de ninguna militancia. «Para Evangelisti, sin conflictos (sociales) no hay literatura», escribe Alberto Prunetti en el prólogo magnífico. Y añade poco después sobre la escritura de su amigo: «Nunca pensó en la literatura como en una forma de propaganda». Y concluye: «La literatura no es más que un campo de batalla». En ese campo, en esa batalla, escribir novelas del Oeste y de Ciencia-Ficción no te abre una salida al reconocimiento de quienes sólo piensan en la literatura canónica. El Canon llama a eso subliteratura, subgéneros. Por eso no lo tuvo fácil Valerio Evangelisti a la hora de que su escritura gozara de ese reconocimiento. Tampoco es que le importara. Su vida fue la literatura. Vivió para la escritura y de la escritura. El retrato que le hace Alberto Prunetti: «Valerio está muy lejos de ser un vendedor de seriales baratos; es más bien un estudioso atento, escrupuloso, meticuloso». Y por encima de todo: escribe Evangelisti novelas que no te dan reposo, trepidantes, como deben ser las historias que escribe. Eso es lo que consigue con Antracita, una novela que me ha llevado a mis primeras lecturas, cuando el salvaje Oeste de Silver Kane y la magia de los espacios siderales y mágicos de George H. White llenaban mi vida de lector, un lector precoz que no entendía entonces, y tampoco ahora, de cánones literarios ni de otras tonterías parecidas. No se van a aburrir si leen esta novela. Para nada se van a aburrir: «Y es que Valerio fue alguien que se crió con las novelas de aventuras en la cabeza. Sus historias podrán suscitar en ti cualquier cosa, pero lo que es seguro es que no te aburrirán. Porque el aburrimiento es contrarrevolucionario, Valerio bien lo sabe». Lo dice también en el prólogo Alberto Prunetti. Y después de leer Antracita, les digo a ustedes que tiene toda la razón. Valerio Evangelisti murió en Bolonia en abril de 2022. Tenía setenta años. Y una obra literaria que debería ser más conocida fuera de su país. Esta edición es una buena manera de empezar a conocerla. Si lo hacen, seguro que no se van a arrepentir. Seguro que no. Seguro.