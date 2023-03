El verí del desig

«Ésta es la noche más triste, porque me marcho y no volveré. Mañana por la mañana, cuando la mujer con la que he convivido durante seis años se haya ido a trabajar en su bicicleta y nuestros hijos estén en el parque jugando con su pelota, meteré unas cuantas cosas en una maleta, saldré discretamente de casa, esperando que nadie me vea». Així comença Intimidad, el llibre més controvertit de Hanif Kureishi (68 anys, Londres), un exercici cru d’intimitat que va posar potes enlaire els dilemes ètics de la ficció el 1998. Com el seu protagonista, Kureishi era un escriptor i guionista en plena crisi dels 40; igual que ell, consumia drogues i, just abans de la publicació de la novel·la, va deixar la seva dona i els seus dos fills.

Intimidad va agitar el debat d’un tema recurrent: ¿convertir els draps bruts en literatura és trair els teus éssers estimats? Kureishi, de mare anglesa i pare pakistanès, mai se n’ha amagat: defensa una escriptura salvatge («has d’escriure coses que t’avergonyeixin una mica»). Així ha sigut sempre quan ha abordat, en llibres com El buda de los suburbios, temes com el racisme, la identitat i la sexualitat. I és just el que fa aquí: més que una venjança contra la seua exdona, és una mirada brutalment honesta de si mateix, de la seva naturalesa egoista, de les contradiccions d’un home que troba en la traïció una manera de renaixement. «He estat intentant convèncer-me que abandonar una persona no és el pitjor que se li pot fer. Si un no deixés mai res ni ningú, no tindria espai per a allò nou. Sens dubte, evolucionar constitueix una infidelitat als altres, al passat, a les antigues opinions d’un mateix. Potser cada dia hauria de tenir almenys una infidelitat essencial o una traïció necessària. Es tractaria d’un acte optimista, esperançador, que garantiria la fe en el futur».

Kureishi és qui més mal parat surt de la novel·la. «Hay algunos polvos por los que un hombre dejaría que su mujer y sus hijos se ahogasen en un mar helado», diu el protagonista quan pensa en la seua amant. És una frase «horrible», en paraules de l’escriptor, que va decidir deixar-la perquè li semblava molt bona. El pols entre el desig i el deure és una constant en la seua obra. ««¡Qué perturbador es el deseo! Es un demonio que nunca duerme ni se está quieto. Es travieso y no se pliega a nuestros ideales». Kureishi sembla que ens vol dir que els matrimonis s’acaben però, malgrat tot, continuem buscant l’amor, perquè és l’única raó per viure.

Al desembre, l’escriptor es va desplomar mentre passejava per Roma amb la seua tercera dona, Isabella D’Amico, i des d’aleshores el cos li funciona a mitges. Una fatalitat que l’ha impulsat, amb l’ajuda del seu fill Carlo, a continuar escrivint per no perdre la set de vida que retrata a Intimidad. «Es nuestra imaginación la que construye el mundo. Los deseos lo hacen prosperar; el sentido se lo da lo que uno pone, no lo que saca. Debemos crear lo nuevo».