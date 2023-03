Mujeres extenuadas

Bibiana Collado es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Literatura Hispanoamericana, en la actualidad es profesora de Lengua y literatura. En el ámbito de la escritura poética ha obtenido numerosos reconocimientos. Yeguas exhaustas es su primera novela y en ella nos narra a través de la voz de Beatriz, la protagonista de la obra, cómo es y cómo ha sido su vida. Una vida en la que siente que no encaja del todo, ante las altas expectativas que tenia puestas en ella.

Y nos describe a su madre, una mujer muy trabajadora, que lo mismo tría naranjas en un almacén, que limpia pisos de vacaciones para otros. Pertenece a esa generación de mujeres, que trabajaban hasta la extenuación para llevar un sueldo a casa, para demostrarse a sí mismas que pueden con todo. Siempre con la sensación del deber cumplido; así se lo inculcaron sus mayores y así lo transmite a sus hijas: hay que trabajar muy duro para conseguir el objetivo marcado. Un objetivo que la mayoría de las veces no se cumplirá; es una falsa promesa que nuestra protagonista descubre a pesar de su licenciatura y su máster, puesto que no consigue subir ese peldaño que la sitúe en el escalafón social, intelectual y académico en el que considera que, por su esfuerzo, debería estar.

Las diferencias de clase y sus implicaciones, convierten a Beatriz en una mujer insegura que nunca se cree lo suficientemente buena. Porque ser de pueblo le hace sentir inferior y le marca, como le marca también, proceder de una familia de migrantes andaluces de clase obrera. Ella, que ha crecido al ritmo de Camela y Estopa, ama a sus padres, aunque en alguna ocasión confiese haberse avergonzado de su madre. Por este motivo se siente culpable, sin embargo, reniega en ocasiones, de su origen, de su música, de su infancia y su adolescencia.

Con estos mimbres, Bibiana Collado construye, con cadencia en su prosa y cercanía en el tono, un relato en el que se vislumbra un ejercicio autobiográfico de critica y reflexión, de memoria individual y colectiva. Se trata de un texto en el que nuestra protagonista, rememora al hilo y ritmo de la narración episodios de su vida, algunos tan duros como haber sido una mujer maltratada; un texto en el que la autora, con total franqueza y naturalidad, en un continuo viaje de introspección y honestidad, dialoga con el lector y le otorga el poder de ser su confidente.

Recuerda esta novela, salvando las distancias, al último libro de Nora Ephron, No me acuerdo de nada, por sus referencias a Google y la capacidad de admitir y exponer sus sentimientos. Los dos son libros que podríamos definir como autoficción, los dos son narrados por mujeres que nos muestran, sin ambages, la cruda realidad. Así lo expresa la escritora de Burriana en la obra que nos ocupa:

«Mi madre trabajaba como solo trabajan los que lo han pasado verdaderamente mal, ¿me explico? Trabajaba como si se le fuera la vida en ello. Aunque hiciera muchísimos años que no pasara hambre. Mi madre, de algún modo intuitivo, sabe que la pobreza no solo tiene que ver con el dinero y que el trabajo duro es el único y el gran patrimonio de los pobres.»

Yeguas exhaustas es una novela que nos habla de aceptación y de redención, de clasismo y de integración, de violencia de género y del auto castigo. He aquí un libro que sorprende por su estructura y por su frescura, en el que está reflejada la vulnerabilidad, incertidumbre, valentía, fuerza, sufrimiento y capacidad de trabajo de las mujeres. Como le ocurre a Beatriz y muchas otras, que llegan rendidas a su casa después de largas jornadas laborales, algunas mal remuneradas, otras no tanto. Que aunque les guste o no su trabajo, sea el que sea, no pueden más. Son, somos, mujeres cansadas físicamente, que soportan la carga con determinación y resignación. Como si fueran al fin y al cabo... yeguas exhaustas.