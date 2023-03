Dispuesto a escribir esta columna descubro que será eternamente coja porque del tema sólo considero un pie –el literario– pero carece del otro: el gráfico. Me refiero a la revista Hermano Lobo objeto de una exposición en La Nau que sigue en pie mientras escribo y que tendrá que sentarse si se prorroga. No le hagan esperar más, es un bocado exquisito con toques amargos. Y completa la labor de las exposiciones dedicadas a Ortifus y La Traca, entre otras.

Hermano Lobo fue la cumbre, por ahora, del humor inteligente bajo cualquier régimen, incluido el régimen de adelgazamiento. Para el mocerío puede sonar tan atávica como las aventuras del Guerrero del Antifaz. Lo es, pero el atavismo no lo ponían los colaboradores sino los vigilantes de la moral y las buenas costumbres, liendres de las que no hemos podido desprendernos en una España donde una asociación de abogados católico-romanos (de Semana Santa) se reserva el derecho de perseguir libertinos –con la falta que hacen–, y trata de parecer el verdadero Tribunal Supremo del país.

Como ya lo he contado en otro lugar, seré muy breve. Hermano Lobo tenía tal gancho para los espíritus juguetones y atravesados que, a veces, había de enfrentarme al dilema de Cabrera Infante: Cine o sardina. O cena o revista, mucho peor es mantener el diccionario en libertad vigilada. Así pues, me presenté en casa de Manuel Summers, creo que sin avisar, y le pedí ser lobo de adopción. Me contestaron con una negativa que yo tomé por un aprobado: con más voluntad que acierto y sin dar ningún balón por perdido.

En Hermano Lobo ya estaban todos: El citado Summers, Chumy Chúmez, Perich, Tip y Coll, el gran Gila, OPS (que aún no era El Roto, una saludable mutación), Fernando Savater (yo creía que los filósofos se dedicaban a empalmar palabras alemanas de 18 sílabas y no a la juerga conceptual), Manuel Vicent (que ya trabajaba para ser prosista único) y más gente.

Aunque algunos colaboradores lo fueron tras dejar atrás La Codorniz, otros se reeditaron y recalaron en Hermano Lobo que, a su vez, sufrió una escisión –parece la historia de Podemos– que dio lugar a Por favor, una revista intrépida y peligrosa (para los redactores). También hubo herencias: Hermano Lobo terminó casi donde y cuando empezó Por favor –1974–, como quien dice el día que ejecutaron a garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich. Gente como Vázquez Montalbán o Maruja Torres se lo pasaban indecentemente bien y J. Martí Gómez aplicaba a las entrevistas los beneficios de la veteranía (no se lleva en el periodismo actual). Todas estas publicaciones tuvieron un rasgo en común: la cortesía entre iguales y sufrir penas de calabozo de dos o más meses en forma de multa gubernativa. Lo pasamos bomba. Muchas gracias.