Castelló también respira

En los años 80 del pasado siglo todavía estábamos haciendo país, y ciudad, y calles. Se vivía entre la euforia y la expectativa. Nuestra reciente democracia, inestable tras una interminable dictadura, apremiaba a poner en marcha utopías, como efectivamente fue y atina en calificar J.J Pérez Benlloch a Diario de València; organizar rutas alternativas de ocio, con la Ruta del Bakalao como objetivo de fin de semana; disparar la cámara inmortalizando solares ruinosos y pintadas reivindicativas, especialidad de José Poveda, el Flaco . Y también a cerrar los Altos Hornos de Sagunt dejando a cientos de trabajadores en la calle.

Hi ha ciutats secundàries que ja no són les ames del seu destí però que amaguen en els seus carrers el tresor d’un gegant vençut (...). Amb el pas del temps el desdeny propi i alié les reduïx a tòpic. El tòpic preval com a mantra. Recojo estas líneas de la novela Noruega, de Rafa Lahuerta Yúfera. Su destinataria es la ciudad de València en los años 80, pero nos parece igualmente válida para describir al Castelló de la Plana de aquella década.

Hablamos de una pequeña ciudad de provincias donde el polvo de la tradición envolvía todo su entramado cultural, cubriendo inexorablemente un ambiente que, por momentos, podía volverse asfixiante. Donde las formas y la gente de bien, expresión recientemente desempolvada por alguno, imponía su devenir. Castelló no olía a fresco. Era una ciudad en la que a pesar de los esfuerzos denodados por abrir galerías de arte, airear el ambiente, traer la contemporaneidad a sus rincones, la mayor parte de sus conciudadanos daban la espalda. Como alguien me dijo una vez, un lugar prisionero de su atmósfera.

Ahora, con tal solo un móvil podemos acceder a cualquier museo, la página web de un artista, publicaciones, pero en los años 80 aquellos estudiantes de Castelló que querían cursar Bellas Artes tenían que ir a la única escuela de esta disciplina que había entonces en la C. Valenciana, en la ciudad de València. Y para ampliar horizontes y ver arte contemporáneo las opciones eran tan limitadas como encender la televisión y ver alguno de esos programas que ponían en UHF. No contaban con un todopoderoso Google que les permitiera acceder a información tan básica como quién era quién en el mundo del arte, qué se vendía o qué estilo predominaba. Lo cual, si lo pensamos bien, era toda una ventaja: se partía de la nada, o poco más o menos.

Frente a esa sociedad tradicional, cerrada y casi, si se me permite, anodina, donde todo es lo que es y lo que parece, un pequeño grupo de jóvenes criados en ese ambiente un tanto hostil empezaron a crear puro expresionismo, de ese que nace de las entrañas, sin filtros. No solo se creían lo que estaban haciendo, sino que aspiraban a dedicarse a ello profesionalmente.

La exposición ‘Generació rompuda. Obrint camins’ es un homenaje, merecido ciertamente, a aquellos jóvenes castellonenses, hoy ya no tanto, que, frente a una sociedad instalada en la tradición e inmovilidad, quisieron abrir y abrirse otros caminos. Dividida en tres espacios, conforme a las tres instituciones que han puesto en marcha esta muestra, la propuesta más atractiva es con mucho la presentada en la sala San Miguel, de la Fundació Caixa Castelló. Centrada en esa década ochentera, imperan los colores intensos, irreales y ciertamente nada naturalistas. Obras firmadas por nombres que se han labrado un sólido camino y ya forman parte del arte valenciano, Manuel Sáez, Carme Ballester, Joël Mestre, Vicent Carda, Julia Galán, Chema Alvargonzález, por citar solo unos pocos.

También es sin lugar a dudas un toque de atención a esa sociedad que tanto ha tardado en reconocer la contribución de esta generación de artistas al arte contemporáneo de este país, que hay que dejar que entre aire fresco, y sumar casi siempre es mejor que restar para que se pueda romper con esos tópicos que prevalecen como mantras, lúcidas palabras de Lahuerta.