La estulticia rotondista

Para Alfons Cervera

La escultura pública siempre ha sido muy peligrosa. Sobre todo, para la vista. No tiene remedio. Es imposible sustraerse a ella. A diferencia de los museos, a los que uno es muy libre de entrar y, claro está, de salirse, la escultura pública se impone a nuestra mirada de manera impepinable, pues no en vano suelen ser un pepino absoluto. De cualquiera de las ubicaciones posibles para la escultura pública, la más aciaga es la preferida por las autoridades: las rotondas, las dichosas rotondas. Sean urbanas, periurbanas, de carretera o de scaléxtric de autopista, es raro encontrar en ellas algo que no motive a salir huyendo. Lo cual, unido al estrés que provoca al conductor la decisión de meterse en esas ruletas viarias, es francamente peligroso. Tengo muy claro que si alguna vez provoco un accidente en una rotonda, en el pliego de descargos le echaré la culpa a la administración pública que encargó el adefesio de turno y le pediré que me indemnice por daños y perjuicios. La bazofia escultórica no tiene fronteras, alcanza los cinco continentes. Y ni siquiera la ciudad de París se ha librado de ella. Con la excusa de honrar a las víctimas de los atentados terroristas de 2015, se ha levantado en los campos Elíseos un ramo de coloreados tulipanes, obra de Jeff Koons, tan cursi como gigantesco. Con un poco de suerte, en una de las manifestaciones contra Macron, igual se la llevan por delante.

En València, los anzuelos de la avenida Ausiàs March no se caracterizan precisamente por su levedad, pero al lado de la falla en bronce perpetrada por Juan Ripollés en la intersección de la Alameda con la avenida Baleares, son un pecado venial. Hasta un buen artista como es Manolo Valdés, ha sido víctima de la maldición de las rotondas. Su dama ibérica de la avenida de les Corts Valencianes es la demostración. Claro que también hay excepciones y ahí están la esbelta Pantera rosa y el airoso Parotet de Miquel Navarro. Uno de los pocos escultores que no ha sido víctima de esa maldición. Tal vez porque, antes de trabajar con esos grandes formatos experimentó, con sus instalaciones a pequeña escala sobre las ciudades, del mismo modo que Alexander Calder ensayó con sus juguetes. Es difícil saber qué monumento se llevaría el gran premio mundial a la estulticia rotondista. Pero entre los finalistas españoles, seguro que están una escultura de la ciudad de Lorca y otra de Boadilla del Monte. La murciana se titula «Victoria del Tiempo»y en ella aparece un(a) ángel columpiándose. En la madrileña, podemos contemplar un osito verde de siete metros de altura, tan mono y empalagoso que podría atragantar a todo el Santiago Bernabéu. Arte rotondista, vaya oxímoron.