Victorians al divan

Vidas paralelas, de la crítica literària, assagista i biògrafa nord-americana Phyllis Rose (Nova York, 1942), es va publicar per primera vegada el 1983 i aviat es va tornar un llibre de culte. Passat el temps, els seus seguidors el van rebatejar clàssic. No em sorprèn que ara, amb un sentit de l’oportunitat pel que suggereix, s’haja reeditat. La conversa que a través de les seues pàgines Rose manté amb els lectors és la d’una vella amiga disposada a explicar l’última xafarderia sobre la parella del costat. Que no se m’entenga malament el que vull expressar. Altres vegades, la d’una consellera matrimonial que situa els subjectes al divan per sotmetre’ls a una teràpia intensiva. He d’admetre que el llibre, per a mi fins ara desconegut, em produïa certa curiositat per l’afecte literari als protagonistes victorians elegits, molta menys era la que em suscitava l’anàlisi de l’autora sobre la institució social i política del matrimoni. L’he llegit de principi a final amb atenció però sense un aparent interès, cosa que resulta bastant meritòria.

El llibre de Rose és teràpia de parella amb il·lustres victorians Jane Welsh i Thomas Carlyle, casats, impotents i perdurables; Effie Gray i John Ruskin, casats, no consumats i divorciats; Harriet Taylor i John Stuart Mill, casats, asexuats i intel·lectualment units en la intimitat; Catherine Hogarth i Charles Dickens, casats, 10 fills, separats i finalment enfrontats; i George Eliot i George Henry Lewes, solters, devots, fins que la mort ens separi. L’autora recorda com per a moltes persones la paraula victorià expressa beateria, repressió i poca cosa més. Però del seu relat, de les versions diferents de les parelles condemnades a viure juntes en un moment de la història fosc des del punt de vista de la moral i les relacions amoroses, s’extreu la valuosa conclusió que el més feliç dels matrimonis va ser precisament el que formalment no ho va arribar a ser. És a dir, el que la mateixa Eliot hauria disfrutat en companyia de George Henry Lewes, bastant més jove que ella. Eren prou lletjos, d’edats dispars, van criar capgrossos junts, vivien en pecat i en perfecta harmonia.

A la seua novel·la més famosa, Middlemarch, Eliot observa l’epopeia casolana com la pèrdua irremeiable de la unió magnífica, de la qual cosa donen fe els matrimonis ficticis dels seus propis personatges. Vidas paralelas suggereix que una de les raons de la felicitat d’Eliot i Lewes va ser la seua posició fora de l’estructura marital pesadament carregada, amb una taca inesborrable que converteix la relació personal entre un home i una dona en una relació política. Així i tot, l’autora tria com a epígraf les paraules de Roland Barthes que el matrimoni procura grans emocions col·lectives, i es pregunta quina altra cosa podríem explicar si aquest no existís, ja que es tracta d’una de les qüestions principals que hem triat imposar en les nostres vides. Amb els episodis discrets i íntims dels seus personatges reals, Rose compleix l’objectiu que s’ha marcat i que no és cap altre que crear una sèrie de retrats domèstics que funcionen com a contrapartida del relat més conegut sobre la vida pública dels «grans homes». En el seu cas, quatre i una «gran dona». El títol fa, a més, referència a les vides dels nobles grecs i romans, de Plutarc, que va ser molt popular en l’era victoriana i que sovint es coneix per Vidas paralelas.

Algú es preguntarà per què l’autora escull escriptors en comptes d’altres personalitats de la vida pública per explicar l’experiència matrimonial dels homes i les dones famosos d’aquell temps rígid, en el qual les unions de les parelles tenien com a destí únic «fins que la mort ens separi». Probablement ho va fer no per gaudir d’existències més interessants, sinó per la capacitat que els literats tenien de reportajear les seues vides, aportant material amb què treballar. El millor del llibre de Rose és veure com alguns detalls escandalosos es converteixen en la base d’un canvi social real. Tot i que tot això ha evolucionat i les vides paral·leles pot ser que hagen passat a ser una cosa pintoresca, per a Rose, el matrimoni és la principal experiència política de l’edat adulta, un contracte tan íntim amb la societat com ho és amb la parella. Per això, cada àmbit social estableix restriccions entorn de la família i, sovint, a l’observar les relacions individuals, veiem com i on van fallar aquestes i què podria reemplaçar-les. Tot i així, la prova que algunes velles cotilles han durat massa en les societats avançades està en el fet que encara es pot considerar recent la legalització de les unions entre persones d’un mateix sexe.