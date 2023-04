Un angel exterminador

Y miré y vi un caballo amarillo: y el que cabalgaba sobre él se llamaba Muerte; y el Hades le seguía muy de cerca.

Estos versículos del Apocalipsis de San Juan encabezan el libro de Savinkov.

En cuanto a su subtítulo, es netamente descriptivo de lo que contiene: el dietario de un profesional del terror político, que con un grupo de activistas se proponen asesinar a unas figuras prominentes del estado ruso; tras algunas intentivas fallidas, logran sus objetivos.

En la literatura rusa hay diversos precedentes de este tipo de personajes -Monsieur Pierre Bezujov de Tolstoi y sobre todo las figuras de Dostoivesky en novelas como Crimen y Castigo y Los endemoniados.

Los movimientos subversivo-nihilistas rusos los literaturizó por primera vez Ivan Turgueniev de la novela Padres e hijos, a través del personaje Basarov («La naturaleza es una simple fábrica»; «sólo miro al cielo cuando estornudo»).Más tarde Nietzsche conceptualizó esta corriente moral.

Un escritor como Dostoievski hace ficción a partir de elementos reales subrogados; Savinkov hace literatura documental. En él hay pues dos roles superpuestos: el de profesional del activismo del terror y el de escritor de una sequedad exquisita. Savinkov no fantasea o muy poco; Dostoievski sí.

La probidad literaria de Savinkov se advierte, entre otros aspectos, en que en su relato muestra con franqueza tanto virtudes como debilidades. Y con detalles de atento prosista:»el gobernador general vive en sus aposentos de palacio. Lo rodean espías y guardias. Una pared doble de fusiles y miradas indiscretas». O la adjetivación expresiva: «los parques guardaban un silencio gruñón».

Su prosa es escueta describiendo la vida cotidiana clandestina : «Mi habitación tiene un diván deshilachado y cortinas polvorientas. Debajo de la mesa hay tres kilos de dinamita. La he traído del extranjero. Tiene un fuerte olor de las boticas y por la noche me produce dolor de cabeza».

Y consideraciones psicológico-morales: «Cuando pienso en él (el gobernador general), no siento ni odio ni ira. Lo único que siento es indiferencia. Pero deseo su muerte. Sé que es absolutamente necesario que muera. Necesario para establecer el terror y ayudar a la revolución».

Mantiene conversaciones con camaradas de la clandestinidad en las que se mezclan cuestiones teologicas: «Cuando estoy en casa leo los evangelios a menudo, ¿lo sabías? He llegado a la conclusión de que hay sólo dos caminos posibles. En el primero se permite todo ¿entiendes? Todo. Es el camino de Smerdiakov (personaje de Dostoievski). Te sientes capaz de cualquier cosa. Y en ese camino no existe Dios y Cristo no es más que un hombre, y tampoco existen los sentimientos....Y el otro camino es el camino de Cristo».

Y alguna argumentación con aire silogistico: «Estamos obligados a matar en contra de nuestra voluntad, pues una revolución necesita del terrorismo, y que la gente necesita una revolución».

En El caballo amarillo hay continuas referencias evangélicas, especialmente a los textos de San de Juan. Pero también se citan versos de Tiutchev, Verlaine, Puschkin...

La figura de Savinkov encarna ese inquietante linde entre activismo político y especulación mística, dentro de cierta tradición romántica. Se mueve pues entre lo sublime y los más abyecto.

Pero ¿quién fue Savinkov?

Boris Savinkov (Járkov1879-Moscú1925) provenía de una familia noble con simpatías revolucionarias. Estudia en derecho en San Petersburgo, donde entra en contacto con distinguidos intelectuales de izquierdas -como Berdaiev, Uspenski, Lunacharsky. Pronto adquiere reputación como activista político y joven seductor de amplia e intensa vida amorosa. Es expulsado de la universidad por protestas contra el gobierno. Abandona Rusia y se dirige a Ginebra, -apacible refugio de revolucionarios rusos- donde conoce a Ekaterina Brechkovskaia, promotora de la deriva terrorista en el seno del partido socialista revolucionario; y a Yevno Azev, agente triple que le inicia en la lucha armada. Su bautismo de fuego se produce en julio de 1904 con el asesinato del ministro del Interior Plehve, que materializa su colaborador Sozonov, (este es precisamente el tema central de El caballo amarillo).

Es delatado por el propio Azev, arrestado y condenado a muerte. Logra escapar y llega a Francia, donde redacta El caballo amarillo. El libro se publica en 1908 en Rusia y se convierte en una celebridad. En París frecuenta los círculos de la vanguardia artistico-literaria -Picasso, Cendrans, Apollinaire...

Tras el estallido de la revolución de 1917 regresa a Rusia. Es nombrado ministro de la Guerra. Pero se le acusa de apoyar el golpe de estado del derechista Kornilov y es destituido.

Con la subida al poder de los bolcheviques, Savinkov pasa a la oposición armada. Dirige una organización clandestina antibolchevique. Es derrotado y escapa a Francia. En 1924 atraviesa ilegalmente la frontera rusa y es detenido y condenado a muerte; se le conmuta la pena por 10 años de cárcel. En la prisión lleva una vida de privilegios: celda individual, libros, periódicos, visitas, paseos vigilados por los alrededores... Se suicida tirándose por una ventana el 7 de mayo de 1925.