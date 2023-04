Lo digo antes de escribir la segunda línea: no sé si hay en nuestra literatura actual un escritor que construya a cada novela un mundo tan compacto, tan personal, tan rabiosamente político e ideológico como Víctor Sombra. Ya está dicho. Y ahora me meto en su última historia: A doble ciego. El libro, no en la cubierta, va con un subtítulo: Apuntes para un manual de la ignorancia. Conocer lo que sabemos. No enterarnos de lo que en realidad ignoramos. Andar de frente como si todo estuviera en nuestras manos y darnos cuenta de que cada paso es sin saber que lo es una emboscada: «Lo que vemos, lo que está en la superficie, permite que otras cosas pasen desapercibidas». Un grupo de jóvenes saben de las nuevas tecnologías lo que no está escrito. Yo, ni papa. No sé lo que es un algoritmo. Ni eso del big data. O sea: tenía todos los números para abandonar la novela en la página cuatro o cinco. Pero nada. Enseguida la escritura se apodera de tu voluntad, te clava ya en el primer párrafo: «Yo siempre me negaba a escribir, Dusa. Te decía que las palabras son mensajeras del miedo: excusas, rodeos, súplicas». Escribe Ben, la chica de pelo ensortijado, negra y a ratos marrón, una de las del grupo.

El grupo: Locke, Siri, Svein, Ben. Viven casi siempre en el infecto sótano del infecto bar de Alf. Hackean lo que les echen. Ahora participan en un concurso para elegir la mejor innovación escandinava. Una pasta. Hay que ganar dinero. Presentan el proyecto. No ganan. Entonces se les presenta un tipo misterioso y les propone un negocio pagado como si fuera un magnate de Silicon Valley. Investigar sobre un medicamento que hace años curaba el colesterol y de paso también otras enfermedades. Aceptan. Son cuatro, aún no ha aparecido Dusa, la viuda de Praga que monta una moto de campeonato. Cinco, pues, después de aceptar a regañadientes la presencia de la mujer de la moto. Contada así, la historia, podemos pensar que eso se escribe en un rato, se presenta la cosa al premio Planeta, lo gana y arreando. Pero lo que nos encontramos es una obra maestra en que nada falta ni sobra. El riesgo a cada párrafo, a cada construcción de personajes, a cada vuelta de tuerca que es imagen de marca de esta novela extraordinaria. A ver quién se atreve a jugar con Los Cuatro Fantásticos de la Marvel y con los Karamázov de Dostoievski y salir más que vivo del atrevimiento. La amistad que desemboca en las traiciones. Ese terrible crucigrama en que sólo salen las palabras del enfrentamiento, de la ruptura afectiva, de los amores que son como recién salidos de un romanticismo que parece surgido de las novelas de antes de que se acabaran las novelas románticas. El mundo que se desmorona y lo que queda es su ruina moral, la seguridad de que los grandes sueños acabaron en la mierda, aún, a pesar de todo, la lucha de Ben y otra gente para que algo de esos sueños no se pudra entre los fiascos de la ambición y esa escurridiza propensión a las traiciones de la que, según Wittgenstein, nadie está a salvo.

Novela de géneros que se mezclan sin que se le note para nada un sólo punto de sutura. Negra. De espías. Social. Hasta un suspense que me regresó no al jarrón veneciano sino a las sombras vienesas de Graham Greene y esa secuencia última que no les voy a contar y que me llevó directamente al final de Sombras acusadoras, la magnífica película de Michael Anderson de 1958. No se priva Víctor Sombra de volver a sus novelas de antes, a sus personajes de antes, a sus historias de antes, esas historias que son las de un rabioso cruce de tiempos, unos tiempos que son otra cosa distinta a lo que aparentan, que sólo enseñan lo que al poder le interesa mostrar. Recuerdo en esa línea su novela anterior: La quimera del hombre tanque, el joven que se enfrenta a los militares en la plaza de Tiananmén. O la que la precedía: Canje, en que se mezclan asuntos parecidos a los de A doble ciego y de la que recupera para esta ocasión a su campeón motociclista Michel Nouval, que cambió la moto por la placa de policía y acabará convertido en uno de los principales protagonistas de estos Apuntes para un manual de la ignorancia que es lo mejor de su autor y una de las grandes novelas que han salido y saldrán este año en el panorama editorial.

«La escritura no es apilar cosas», escribe Ben en su cuaderno. Y tanto que no lo es en la que desde siempre lleva a cabo Víctor Sombra. Los medicamentos sí que se amontonan porque son la esencia del negocio farmacéutico. No importa lo que contengan. Precisamente, lo conocido como doble ciego es ese juego que consiste en tratar a los pacientes con el medicamento reglado y con placebo. Aquí la ignorancia absoluta, no saber dónde está la verdad de esos tratamientos: «El verdadero ensayo de doble ciego es el mercado». En todo caso, se busca que la gente reciba la prescripción como una bendición, como un favor de las farmacéuticas. Y ahí el triunfo del negocio: «La tranquilidad moral y social incrementa los beneficios». Palabra mágica esa del beneficio que en las novelas de este escritor grande se convierte en la hidra de las mil cabezas, un monstruo al que tan difícil resulta cortar una sola de esas testas coronadas por la cada vez más extensa, segura y bien armada acumulación capitalista.

Elijan ustedes si se colocan al lado aventurero de Los Cuatro Fantásticos o en el de la compleja y atormentada saga Karamázov. Pero sea cual sea su elección una cosa es segura: leer A doble ciego es un buen negocio para quienes disfrutamos con esa escritura que no miente, que se mete hasta las cachas en el barro, que nos reconcilia con esa literatura que no avergüenza a quien la escribe y tampoco a quien la lee. Ah, y eso que no les he hablado del beso que sale en la página 109. ¿El mejor narrado de la historia de la literatura? Pues no les digo yo que no…