Exercicis d’estil

En moments de màxim cinisme com els que estem vivint, que cada dia ocupen més els espais públics, des de les xarxes fins als discursos polítics passant per l’exemplaritat que haurien de donar algunes institucions, on s’estan abolint a ritmes desmesurats llocs per a la reflexió i la crítica, cada vegada més gent es refugia en la nostàlgia. No com una experiència reaccionaria plena de desil·lusió, sinó com una actitud revolucionària esperançadora.

Adore tenir nostàlgia de les coses. Nostàlgia del plaer irreversible, per exemple, de descobrir per primera vegada un autor. Sempre he practicat més la musculatura gràcies a l’atletisme de la relectura que la lectura, però el goig que es desprèn al posseir per primera vegada un autor que saps que serà sempre teu, és únic. Nostàlgia, també, dels accents diacrítics, que després del que vas gaudir mentre aprenies la màgia del canvi de significat que podia provocar una accentuació, una norma acaba brutalment amb aquest plaer fent-te creure que tot, tot, s’ha d’entendre pel seu context. Nostàlgia dels rètols de les botigues que vaig conèixer, eixir d’elles amb alguna cosa embolicada amb paper d’estrassa baix del braç, i de la fidelitat de creure en un número de la loteria com si et jugares la vida. Nostàlgia dels signes de puntuació que ja no utilitza quasi ningú, com el punt i coma. Infravalorat i tan sovint oblidat, a mig camí de tot, allà on la coma és insuficient i el punt és excessiu, el punt i coma és el signe més subjectiu que existeix. I també el més estilístic; com el policia en el pas de vianants en un carrer en dues direccions, regula el trànsit ordenant contraris.

La bona nostàlgia és emoció, i també un exercici d’estil que compromet. Quan era adolescent manava a tot arreu, amb majoria absoluta, la dreta. I tenia nostàlgia de no poder veure governar els que jo votava. Ara que ja els he vist manar a tots, als que vote i als que no, continue tenint una estranya nostàlgia d’aquella nostàlgia, perquè almenys, des de la nostàlgia, ningú no et decepciona, que és l’entrada prèvia cap al camí de la desconfiança. Però la decepció, en el fons, és una forma de resistència, perquè sempre comporta esperança i il·lusió, encara que siga per continuar esperant d’algú més del que dona.

Simone Signoret va escriure un llibre magnífic de memòries amb un títol que encara ho és més: La nostàlgia ja no és el que era. En el fons, el terme mig de tot (de la nostàlgia, de la decepció, de la desconfiança i de l’esperança) és el desencant, que és una paraula que m’agrada. Jo, aquests dies de Pasqua, els passaré a Oliva, i beuré tot el que puga.