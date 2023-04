«La ficció em protegeix, no m’hi censure»

És impossible saber d’on surt l’escriptura, a quin impuls respon, de quina necessitat sorgeix. Però no hi ha dubte que és inherent a la vida, tant a la del mateix autor com a la del lector. Per això el debat, tan de moda, entorn de quant de realitat hi ha en certes ficcions és va i absurd. És una cosa que convé saber abans de posar-se a escriure del que siga i, si es descobreix després, el millor és ignorar el soroll que busca silenciar la literatura, que és el que de veritat importa, l’únic, en realitat. Per això Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, França, 1966) ja no s’inquieta, ni s’immuta, quan en les converses que manté amb periodistes ix la paraula màgica: autoficció. Tothom que ha llegit bé la seua obra sap que la seua biografia és present a les seues novel·les, en unes més que en d’altres, però, sobretot, la seua experiència, les seues sensacions, els seus sentiments, el seu punt de vista com aquest privilegiat observador del món que l’envolta que és l’escriptor. Perquè de les paraules s’ha valgut sempre, fins i tot abans de començar a publicar (va debutar, sota pseudònim, amb Días sin hambre, el 2011), per intentar comprendre el que en si mateix és inaprehensible: el dolor, el patiment, la mort, la vellesa, la malaltia, la violència... l’existència. També al seu llibre més recent, Els nens són reis (Edicions 62 / Anagrama).

A ‘Els nens són reis’, la seua última novel·la, explora, una vegada més, el costat més pervers, ocult, de personatges aparentment banals. ¿La banalitat és una trampa social?

És difícil respondre a aquesta pregunta. Com que vivim en una època en què sembla normal, la gent no indaga en el que hi ha darrere de les famílies que publiquen coses a internet sobre els seus fills. Hi ha certa aparença de banalitat que impedeix veure-hi més enllà. Però, per a mi, com a novel·lista, és important explorar el que hi ha darrere d’aquesta façana.

¿Creu que som conscients de l’impacte real que les xarxes socials tenen en les nostres vides?

A poc a poc n’estem prenent consciència. Estem començant a veure fins a quin punt estan canviant profundament la nostra manera de viure i de ser al món. A través de les noves generacions, que han nascut amb les xarxes socials, estan sorgint els veritables perills potencials.

¿I quins són aquests perills?

Una pregunta fonamental és si els pares som amos o no de la imatge dels nostres fills. Molts pares consideren normal gestionar la imatge dels seus fills, tot i que, segons la llei, són els protectors d’aquestes imatge i no els posseïdors. Hi ha un veritable debat entorn d’això, fins on tenim dret a exposar els nostres fills.

I, per tant, a explotar-los.

Sí, a fer negoci amb ells. Una altra qüestió fonamental que plantegen les xarxes socials és el tema de la informació, especialment amb les generacions joves, que tendeixen a informar-se exclusivament a través d’internet, de Twitter, de TikTok... Hi ha una cosa molt perillosa en això, perquè els algoritmes d’aquestes aplicacions et reafirmen en les teues pròpies opinions. A l’informar-se d’aquesta manera, mai s’enfronten a una opinió contrària a la seua, no estan exposats a la contradicció. Si encenc la ràdio pública francesa, escoltaré gent que està als antípodes del que jo penso, però per a mi és interessant escoltar aquest discurs i prendre consciència que hi ha gent que pensa de manera oposada a la meua. Si m’informo a través de les xarxes socials tendiré a mantenir-me dins del meu propi univers de pensament.

¿I què em diu de la necessitat de reconeixement, de ser vistos?

En realitat, és una necessitat que l’ésser humà sempre ha tingut, és una cosa que ens defineix com a éssers humans. Però les xarxes socials són com una caixa de ressonància per a aquest fenomen. Ara tenim la possibilitat d’escenificar-nos a nosaltres mateixos, de convertir-nos en un producte que mostrem i venem, gairebé. I hi ha una cosa vertiginosa en això. Estem vivint una època de molt vouyerisme. Però confie que hi haurà una marxa enrere a la recerca d’una forma de vida més amagada. De fet, en els joves i adolescents amb qui em relacione perceb una necessitat molt forta de protegir-se, i crec que aquest canvi eixirà d’ells. El problema és que ara no tenen elecció, si un jove no és a les xarxes socials és una espècie de suïcidi social.

¿Som una societat egòlatra?

Sí, un poc. De vegades m’espanta veure com podem perdre el sentit del col·lectiu. Però alguna cosa bona sortirà de les xarxes socials, també hi passen coses formidables, col·lectives, s’estan gestant coses formidables. Però, ara mateix, l’aspecte més visible és aquesta dimensió molt individualista, molt narcisista.

¿Vivim en un nou, i molt més perillós, Gran Germà?

Quan George Orwell va escriure 1984, va imaginar una unitat exterior de vigilància. Però vivim en un món en el qual hem creat la nostra pròpia unitat de vigilància, el Gran Germà som cadascun de nosaltres. El Gran Germà ja no necessita vigilar-nos, perquè hem incorporat les eines per fer-ho. El fet de tenir un telèfon mòbil fa que puguen rastrejar els nostres comportaments, els nostres desplaçaments... Ara, el Gran Germà és el nostre telèfon, i l’utilitzem en benefici d’una entitat que ni tan sols podem representar. ¿Qui utilitza totes aquestes dades? Sabem que són Google, Amazon, Facebook, Apple... Però hi ha una cosa molt abstracta en això. Ens hem convertit en una mercaderia, i aquest mercat de l’atenció s’ha tornat tan complex que tots vivim en una espècie de fatalisme, d’acceptació i submissió.

Sí, és com si haguérem acceptat que no podem fer-hi res.

És clar, ens hauríem de retirar del món. I, ara mateix, és molt complicat viure així si volem interactuar amb l’exterior. Són petits detalls, com les cookies. Rebutjar les cookies porta temps, la majoria de les vegades intente fer-ho, però d’altres tinc pressa i les accepte. I, per a mi, és molt simbòlic de la nostra relació amb tot això: és com si haguérem acceptat les cookies d’una vegada per totes.

Deixant de banda aquest fosc univers, a la seua obra mai es posiciona sobre el que escriu, ja siguin les xarxes socials, la vellesa, la violència o la malaltia mental. ¿Ha de ser sempre així, l’escriptor s’ha de mantenir a una certa distància moral del que escriu?

Jo no generalitzaria, perquè no m’agrada dir que l’escriptor ha de fer això o allò altre. Hi ha mil maneres de ser escriptor, i alguns poden voler posicionar-se com a moralistes, els pot venir de gust. Jo busque explorar un tema, entendre’l, més que jutjar-lo. A mi el que més m’interessa és la complexitat dels personatges, la seua opacitat, les seues contradiccions, les seues paradoxes. M’interessa més això que donar la meua pròpia opinió sobre un tema o jutjar alguna cosa.

La falta de comunicació és molt present en la seua escriptura. ¿El silenci pot llastar una vida? ¿Com es lluita contra aquest silenci? ¿Potser a través de l’escriptura?

Sí, vaig explorar el tema del silenci a Les lleialtats. En aquesta novel·la, els personatges són víctimes de totes aquestes coses que no es diuen. I és veritat que l’escriptura pot ser una manera de trencar el silenci. En els últims anys a França s’han publicat llibres que han permès dir coses que s’havien mantingut en secret. En general, almenys per a les dones, tinc la sensació que hi ha un veritable alliberament de la paraula. De fet, les xarxes socials han contribuït a això, per això dic que no és tot blanc o negre, a internet també hi ha dones que han pres la paraula per trencar silencis molt pesats i nocius.

Ara que ho diu, és curiós, perquè el #MeToo va explotar el 2017, però ‘Res no s’oposa a la nit’ es va publicar el 2011. En aquest llibre, aborda temes com l’incest, l’assetjament, també el silenci... Es va avançar.

Sí, és veritat. De fet, és interessant veure com si s’haguera publicat ara hauria tingut un eco diferent. Perquè, tot i que va ser un gran èxit a França i a diversos països, en aquella època no es van destacar els temes que ha esmentat, els periodistes van parlar molt poc de la violència, de l’incest que tracto a la novel·la, es van interessar més per altres aspectes del llibre. Si es publicarà ara, potser en farien una altra lectura.

En aquesta novel·la va construir un relat universal partint del seu propi patiment, del de la seua mare. ¿És aquesta la millor manera de narrar, del particular a l’universal?

És la manera que conec i la que m’agrada. La majoria dels meus llibres s’interessen més per la intimitat dels personatges i de les famílies per intentar explicar una cosa més universal. A Els nens són reis, em fixe en aquesta família d’influencers, en els seus vincles, però és una manera d’explicar la nostra època. En Res no s’oposa a la nit, que és, potser, un dels meus llibres més personals, vaig intentar entendre el patiment de ma mare per poder explicar una cosa més universal, cosa que passa dins de les famílies, com alguns drames poden tenir ressonància en diverses generacions. És accedir a una cosa més universal a través de l’íntim.

¿Què li suggereix el terme autoficció? I l’hi pregunte després d’haver-me passat jo mateixa un any sencer responent a aquesta qüestió: ¿és la seua novel·la autobiogràfica?

Jo acostume a defensar-me d’aquestes etiquetes, que a més no m’interessen. Com sap, els meus llibres són molt diferents els uns dels altres. He jugat molts amb aquests codis, els he utilitzat i me n’he burlat d’alguna manera. Tinc dues novel·les que tenen fonts autobiogràfiques o biogràfiques: Els dies sense fam, que explica la meua pròpia història, i Res no s’oposa a la nit, que intenta explicar el recorregut de ma mare. La resta de les meues novel·les són ficció, però, per descomptat, aquesta ficció s’alimenta de coses molt íntimes i personals. Per exemple, Les lleialtats és una novel·la gairebé més autobiogràfica, tot i que no ho siga, precisament perquè la ficció em va permetre anar bastant lluny en la descripció d’algunes situacions, la ficció em protegeix, en el fons. Per això no sé el que és l’autobiografia, potser reivindicar la recerca de la veritat. Així va ser amb Res no s’oposa a la nit, en la qual buscava la veritat, però aquesta veritat no existeix, o almenys és inaccessible.

En aquest sentit, ¿hi ha una mica d’autocensura quan escriu?

Sí, sí, per descomptat, sobretot quan escric novel·les autobiogràfiques. Els dies sense fam i Res no s’oposa a la nit són les novel·les en les quals més em vaig autocensurar, hi ha coses que vaig decidir no explicar perquè em semblaven massa violentes. En Res no s’oposa a la nit vaig esborrar tot un capítol dedicat al meu pare perquè encara viu i no volia perjudicar-lo. En canvi, en la ficció no em censure, perquè puc atribuir als personatges situacions o sentiments, i el lector no sabrà que és una cosa que he pogut experimentar o sentir.

El cas és que tota la seua obra desprèn honestedat, desprèn veritat, malgrat ser ficció. ¿Com és capaç de trobar les paraules adequades perquè la veritat surti a col·lació d’aquesta manera?

No ho sé. Sí que sé que em preocupa molt intentar anomenar les coses a través de l’escriptura, aclarir-les, dilucidar-les, com si fossin un enigma o un problema matemàtic. Però no sabria explicar com ho faig.

Això em porta a plantejar-li si l’escriptura és una mena d’eina d’autoconeixement. Perquè jo no crec que sigui una teràpia.

No, jo tampoc ho crec. Però és veritat que l’escriptura permet conèixer-se millor a un mateix. En el meu cas, va ser sobretot a través de l’escriptura d’un diari íntim que vaig mantenir durant molts anys, abans d’escriure novel·les. Aquest diari va ser una eina d’autoconeixement i probablement també de construcció de mi mateixa. Però també perquè aquesta escriptura havia de ser llegida. Tinc desenes de quaderns que guardo, que potser hauria de cremar però que de moment conserve, i que em van ajudar a conèixer-me millor.

¿I s’atreviria a publicar-los?

No, no, no, mai [riu].

Després de llegir els seus llibres, sempre em planteje el mateix: ¿què és el que l’empeny a escriure? I he arribat a la conclusió, potser equivocada, que les seues novel·les són la seua manera de veure el món...

Jo mateixa moltes vegades em pregunte per què escric, d’on ve aquest impuls que em porta a asseure’m cada dia davant de l’ordinador. És veritat que, d’alguna manera, em ve de gust explicar la meua manera de veure el món a través de les sensacions, de les emocions... Moltes vegades és perquè alguna cosa em xoca o em sorprèn, generalment això precedeix l’impuls d’escriure.