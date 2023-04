Los rincones de la corte

Resulta curiosa la manera en la que algunos escritores son capaces de salir de su zona de confort y se arriesgan con nuevos géneros y otras lenguas. Es el caso de Gregorio Muelas, autor conocido por sus poemarios y su primera novela histórica El primer Tetrarca (Olé Libros). Ahora regresa a la narrativa con La demència, publicada por Galés Edicions, sello de publicación de libros en valenciano del Grupo Editorial Sargantana. Una interesante propuesta, en clave de trhiller, ambientada en el Siglo de las Luces. En ella, viajaremos junto a al médico y filósofo Andrés Piquer, desde el Cap i Casal, su amada València, hasta la Corte y Villa de Madrid, requerido por el Marqués de la Ensenada con el fin de hacerse cargo de la salud del rey, Fernando VI. Al mismo tiempo, en el Palacio del Buen Retiro, lugar de residencia del monarca, y en los alrededores, tienen lugar una serie de abominables asesinatos.

El ilustrado «valencian» (nacido en Fórnoles, Teruel), amigo íntimo de Gregorio Mayans y Francesc Pérez Bayer, se verá involucrado en la investigación para tratar de esclarecer si en el entorno del rey alguien tiene algo que ver con los crímenes. Son tiempos de lucidez en los que, sin embargo, se vislumbra, cómo una sombra oscura planea sobre los intereses de la monarquía en Europa.

La novela comienza con una escena tremendamente visual y mantiene un buen ritmo de intriga a lo largo de todo el relato, que se adereza con una cuidada ambientación y descripción de los personajes. El autor saguntino nos presenta, con detalle y conocimientos históricos, fruto de una esmerada documentación, a nuestro protagonista Andrés Piquer, hombre ilustrado y referente del mundo de la medicina, y a Fernando VI, apodado «El prudente», que a pesar de sus trastornos mentales, fue capaz de reinar en un período convulso para España, entre otros, como la reina Bárbara de Braganza, y Antonio García, maestro de Piquer.

En la obra, predomina un tono misterioso, no exento de cierto aire gótico, en el que podemos apreciar, incluso, un velado homenaje al célebre cuento de Bram Stoker, El huésped de Drácula, en la salida en carruaje de Piquer de tierras valencianas por el fondo y forma que está narrado. Estas pinceladas góticas permanecen y se sienten en un relato, en el que no falta tampoco el género epistolar, al que el autor también rinde homenaje, no olvidemos que el siglo XVIII es conocido también como el «Siglo de las cartas»; escritas en su mayoría por el protagonista y cuya lectura será imprescindible para entender la trama. Pero no acaban aquí las referencias y las técnicas narrativas, así, los monólogos del rey, que surgen de las páginas como una llamada de atención del mismo, son un verdadero ejercicio de historia, puesto que Fernando VI en sus delirios cuenta al lector todo lo que este debe saber.

La demència es una novela didáctica, que descubre y recuerda rasgos y detalles de un período en el que aún resonaban los ecos de las disputas por la hegemonía dinástica. Un libro que ofrece en cada línea, la información suficiente para ir avanzando, detenerse y reflexionar con el protagonista y para poder situarse en el contexto histórico, a través de las diversas voces, algunas con flashbaks incluidos, de los personajes.

La sombra que acecha en los rincones de la corte, la crueldad del asesino y la oscuridad de la noche, son las metáforas que el autor emplea para describir el mal, como símbolo contrapuesto no solo al bien, si no también a la luz del conocimiento, que trataban de prender los grandes intelectuales de esta época. ¿Es necesario tener una mente enferma para cometer unos asesinatos tan brutales? ¿es el odio, el rencor, el motor de la venganza?. Estas y otras preguntas de índole moral y metafísica son las que nos haremos después de la lectura de este intrigante y apasionante libro.