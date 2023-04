Somnis de paper, els llibres

No cal que arribe la primavera amb les seues metàfores obvies per a que sapiguem que tota la mitologia sobre els brots que seran gemmes, després fulles premudes i finalment fullam d’estrena, fa referència, sense forçar el parentesc, a les novetats literàries de tot l’any, no sols d’ara.

Recorde que el primer elogi del llibre no basat en un presumpte contingut excels, sinó en l’eficiència de la seua tecnologia, era obra de Isaac Asimov. Molt astutament, Asimov descrivia les funcions d’un miraculós artefacte i en l’última línia del text concloïa que l’invent ja estava operatiu i era el llibre. De llibres Asimov en va escriure un centenar llarg: podia morir-se relativament jove –setanta anys–, ja havia rematat les seues garbes de coneixement i invenció.

Alguna xifra, no massa

Desconfie per instint de les estadístiques: clar que l’auxili insistent dels nombres, a falta de millor sant al qual encomanar-nos, acaben creant una sensació de seguretat i sí, sembla que en els darrers anys les xifres demostren que es llegeix més i, ja entrant en una qüestió de gènere, que gràcies a les dones «ja estem en la mitjana europea».

Això deia la directora general del Libro, Maria José Gálvez, en declaracions a Joan Carles Marti, qui, al seu torn, en el poemari Asimptomàtic també fa l’elogi (pervers) dels llibres: «Retrobar-se ben a gust entre llibres hauria de desgravar». Interessant proposta per a un període contributiu. I afegeix: «Extens és l’espai dels llibres pendents/ per a enganyar a la biologia». Fuster i Borges solien cantar les bondats de la relectura, clar que també es pot practicar la lectura repetida, insistent en el mateix instant. Sobre tot amb els autors que creen en nosaltres un estat hipnòtic de fascinació: no pot ser certa una cosa tan bella i tan poc oculta, quina enveja!

Bibliodiversitat i memòria

Com que un llibre es com una criatura que naix, creix , es multiplica eventualment i completa una existència malaltissa o saludable i al remat mor, ara ja es parla de la bibliodiversitat, un concepte que deriva de la molt esmentada biodiversitat i que fa que un llibre, qualsevol llibre, siga tan mereixedor d’atenció com un gall de canyar o un abellerol de colors esclatants. Com a poc. I si el llibre és una rajola irreparable? No passa res, ningú està obligat a prestar-los atenció, coses pitjors s’han de llegir en unes oposicions a notaries.

Hi ha llibres que són com una antologia d’impotències del seu despistat autor, una mena de Sísif de la literatura que veu rodolar muntanya avall la pedra que porta, un intent rere l’altre. Aprendre a superar la vergonya és una adquisició important, per favor seguiu escrivint, el desodorant és un gran remei per a una transpiració excessiva.

Rars i curiosos

De la mateixa manera que en el futur hi haurà un besnet o un erudit que trobarà gustosa la lectura d’un llibre teu, meu, gràcies al caprici sobirà del lector, no para de créixer un gènere de llibres que el lector omnívor sempre ha valorat altament i inclòs entre les seues preferències: l’apartat de rars i curiosos. O el de Fantasías y devaneos que diria don Julio Caro Baroja.

Sí, es publiquen cada vegada més llibres i de tiratge ben curt, però es digne d’atenció el pensament (resignat?, realista? amenaçador?) que considera com a molt probable que en un segle passem d’ignorar als autors dels quals ara parla tothom a considerar imprescindibles a uns pocs dels quals ara ningú no parla.

Somnis de paper

No fa massa que morí Maria Kodama, ambaixadora de Borges i de la bibliofília elegant i un punt idòlatra, mentre ressuscitaven les cartes que es varen creuar Albert Camus i Maria Casares, cartes d’amor.

La intimitat d’un escriptor estimat i mort sembla un recull melancòlic de pecats domèstics. I de pèrdues, com ara la desaparició de la revista Investigación y ciencia de la qual li vaig fer una subscripció a la meua neboda Anna en saber que pensava dedicar-se a la Medicina. Per a compensar tenim Un planeta creatiu, de Juli Peretó, un llibre que, n’estic convençut, assolirà un ressò important i en el qual el biòleg reconeix un anhel d’autoria literària, d’esforç i plaer expressius.

En Mater Martí Dominguez fa un retrat interessant del llibre: «Charles sempre deia que el llibre imprès era l’objecte més important que s’havia creat mai, tan senzill i alhora immillorable com un ham: servia per a pescar les paraules del pas destructor del temps i del seu oblit irrevocable».

Afirmen que André Breton va dir que si cremara el Museu del Prado, ell salvaria el foc. En la llar de foc o en els focs d’acampada s’han acumulat moltes històries que son com cendra brillant, com un diamant esmicolat i fred. Però, potser són els somnis –i sobretot els malsons– els que han ampliat el catàleg de la literatura fantàstica de la qual en son un capítol gens desdenyable.

La sensació de moltes temporades, El infinito en un junco d’Irene Vallejo és, al capdavall, una història del suport físic de l’escriptura perquè abans del llibre s’escrivia sobre pedra, plom, papir, fang o vitel·la. En forma de manuscrit, el llibre és molt anterior a Gutemberg que creà no sols una tècnica d’impressió, sinó un nou concepte del món, d’idoneïtat dels règims polítics i la mateixa esperança de salvació. La revolució domòtica i la intel·ligència artificial no creen esperit i no donen res a qui ja te molt, que diria Sant Mateu: si no hi ha alguna cosa més alta entre la memòria i la transcendència, perdrem fins i tot les coses que regalen, a cabassos, els bons llibres. O dit per boca d’un personatge de Mater: «Com més abandonem la memòria, més abandonem la identitat; ara som més vulgars que mai, no retenim res, tenim les sinapsis rovellades, el cap ple de pols, de serradura. Som tots iguals».

Com pot ser que amb tants llibres a la nostra disposició hi haja tant de burro sense aparellar? El goig indefinit sense merèixer-lo ni pair-lo, la sensació de que, captada la idea bàsica, la forma és mera retòrica i no aporta res significatiu, les línies de fuga d’unes distraccions indefinides i permanents, conspiren contra la memòria i som memòria, escrita i/o cantada, per això en el Bhagavad Gita es parla de sermons o discursos quan són, en realitat, càntics. Com la Ilíada.