Aquell instant

La serenitat i la plenitud vitals, hem aprés amb l’edat, són instants efímers i irrepetibles. Pura excepcionalitat. Un no-res a penes perceptible pels sentits. La normalitat quotidiana, per contra, és una cadena indefugible d’obligacions, de reptes segurament innecessaris, de trencaments i recaigudes imprevistes. Potser per això, l’infeliç es lliura amb cor i ànima a la introspecció suposadament salvífica: a la recerca explicativa dels misteris que governen una existència al seu entendre desequilibrada, injusta i injustificada. La moda psicologista que ha imposat el negoci de la postmodernitat estètica afegeix sal a una ferida oberta potser per un excés d’expectatives.

Això no obstant, el viatge a les profunditats de la pròpia caverna sol encendre el llum d’una lucidesa passatgera que no necessàriament aporta serenitat ni plenitud. Ben bé al contrari perquè l’infeliç massa narcisista sol ser presa fàcil de les sublimacions compensatòries contra les que ja ens alertava Alfred Adler. No en soc gens partidari. Ni de la introspecció, ni de la suposada lucidesa redemptora ni de les sublimacions a la carta. De fet, la introspecció és germana bessona de la meditació i la consegüent resignació catòliques, tan lluny de la meua manera de veure el món. D’altra banda, em fa l’efecte que la lucidesa, si fem cas del provocador Slavoj Žižek en El coraje de la desesperanza, «consiste en admitir que la luz que hay al final del túnel probablemente es el faro de otro tren que se acerca en dirección contraria». Vist així, només la desesperança absoluta pot construir alguna mena de serenitat i plenitud vitals allunyades del pensament metafísic -ara embolcallat com «alternatiu» i «multicolor» pels professionals de la màgia i l’autoajuda. Un pensament a què soc al·lèrgic potser per reacció a la seua hegemonia entre els més benpensants de la terra. Per això, el pecat ha estat, durant molts anys, una pràctica revolucionària contra les multinacionals de la moralitat i els bons costums dictats pel lleis, trones i catecismes. L’apostasia militant, en conseqüència, una necessitat desinfectant: la pedra sobre la qual volíem alçar un món sense deus en la terra ni els corresponents anatemes contra la luxúria, la gola o la peresa, els pecats més acollidors. Però potser en l’heretgia apòstata portem ara la nostra penitència. Al capdavall, l’apostasia ens va fer renunciar a la noció de pecat que comportava la divertida desviació de la virtut catequística. Què som ara, apòstates del món, sense la possibilitat de pecar en l’edat crepuscular? Em fa l’efecte que la recerca d’aquell instant de serenitat i de plenitud fugissera que tenim mig colgat entre les boires de la memòria és la nostra post de salvació mentre esperem la darrera la llum d’un tren fosc que avança imparable.