«Escriure em resulta dur, procrastino tot el que puc»

Quan parla sobre els seus llibres, Claire Fuller (Oxfordshire, 1967) encara sembla sorpresa davant l’interès dels lectors en les diferents llengües. Deu ser perquè si la seva irrupció en l’univers literari no va ser planificat, molt menys va imaginar que en uns quants anys hauria donat forma a cinc novel·les que van obtenir reconeixement, premis i estan sent traduïdes a una vintena d’idiomes. La seva és una obra sòlida i meteòrica, cultivada en l’espai de tan sols una desena d’anys.

Fa unes setmanes, va visitar Madrid per presentar el quart dels seus títols, Tierra inestable (Impedimenta). La novel·la narra la història de Jeanie i Julian, bessons que el 2019, amb cinquanta anys, encara viuen amb la seva mare viuda en una situació d’escassetat voluntària. Afable, de fàcil somriure i mirada atenta, l’autora va parlar amb abril sobre com va néixer la seva vocació per l’escriptura després de dos fills ja més grans, un divorci, estudis d’escultura a l’Escola d’Art, moltíssims anys com a codirectora d’una agència de màrqueting i una mestria en Escriptura Creativa.

Com es va produir aquesta desviació cap a l’escriptura després de dècades en altres ocupacions?

El meu segon marit i jo ens vam involucrar en les propostes artístiques de Miranda July, artista nord-americana, que porta el programa Try to love you more, on proposa accions artístiques públiques i en les quals pot participar qualssevol. La sensació d’animar-nos a fer coses fora del nostre ordre diari em va entusiasmar. Després vaig començar a participar en uns concursos de relats breus a la biblioteca local, calia llegir-los en públic. Jo ja tenia 40 anys, els meus primers relats van ser dolentíssims, però finalment vaig guanyar amb un, em van pagar nou lliures amb 87 i vaig comprendre que em donava satisfacció no tant l’acte de l’escriptura com haver aconseguit donar forma a una història.

Com va arribar a publicar la primera novel·la?

En aquella època vaig decidir fer la mestria en Escriptura Creativa a la Universitat de Winchester, mentre encara treballava a temps complet i els meus fills em requerien. Aquell curs vaig escriure la meva primera novel·la i vaig aprendre molt sobre l’univers editorial. Així vaig arribar a una agent que es va interessar pel llibre, el va enviar a Penguin i el van contractar. No podia creure que estigués passant això. Com que el procés és llarg, mentre esperava poder veure el llibre imprès ja estava escrivint la segona novel·la. Mentrestant, a més, sempre vaig ser molt lectora, en aquells anys llegia compulsivament, llegeixo molt tot el temps.

Disfruta més l’obra aconseguida que el fet d’escriure?

Efectivament, escriure em resulta dur, tendeixo a procrastinar tant com puc, fins que de sobte m’adono que se m’ha escorregut el dia sense produir res i em tanco gairebé a última hora per avançar en alguna cosa. No obstant, m’agrada el que va sortint, i m’encanta el moment de corregir o editar. Potser per haver començat a escriure tard ara vaig ràpid, perquè sé que tinc menys temps. De tota manera, la maduresa és interessant, ajuda el fet de tenir aquells anys d’experiència, són un material valuós a l’hora de crear.

Nota que el món editorial privilegia els joves?

Sí, molt, i m’enutja. Entenc que hi hagi premis, concursos, residències que privilegiïn les minories (per nació, color de pell, gènere, limitacions de qualsevol tipus), però que la retallada es faci per edat no ho comprenc. Molts d’aquests programes posen com a límit els 35 anys per poder participar-hi, com si els grans no tinguéssim fins i tot més inconvenients per dedicar-li temps a l’art o l’escriptura.

Com sap quan l’escriptura està acabada i s’ha d’editar?

Ara que puc dedicar-me a això exclusivament, cada dia repasso un fragment de l’escrit el dia anterior i miro de produir una cosa nova, encara que sigui breu. Així m’asseguro que tot hagi sigut revisat almenys una vegada i avanço durant aproximadament un any i mig, després dedico uns sis mesos a repassar tot per concloure-ho. No acostumo a tenir cap pla en cap aspecte narratiu, només una idea o diverses idees que es combinen i em deixo portar de manera més aviat intuïtiva, vaig seguint els personatges, la trama es va component.

En el cas de Tierra inestable, publicada ara en espanyol, de quina manera va aparèixer aquesta història tan original i inquietant?

La història la va disparar una casa rodant que va descobrir el meu fill al mig d’un paratge desolat a la zona rural d’Anglaterra, no gaire lluny d’on vivim. Em va portar a veure-la perquè sap la intriga que em desperten les cases habitades per altres persones, m’encanta explorar-les, interpretar com deuen haver passat allà els seus dies. Vam anar a veure-la. Estava destrossada. Em vaig posar a pensar qui podia haver viscut allà i per què, així va començar la història. Em vaig imaginar que era una dona de mitjana edat, però havia d’inventar el seu passat, les raons per les quals havia arribat a viure en aquelles circumstàncies. El següent que vaig visualitzar va ser una caseta humil on apareixia una dona gran en el moment de morir i algú que la trobava, havia de ser una mare i qui la trobava era un home, el seu fill, el bessó de la Jeanie, vaig decidir. Així es va posar en marxa.

Va inventar el nom de la regió on transcorre, Inkbourne?

Sí, vaig recórrer alguns pobles i zones dels voltants per trobar el paratge on pogués localitzar la història amb el clima que jo pressentia. Vaig anar a Inkpen, a Berkshire, perquè em sembla un nom molt literari, però vaig descobrir que era un lloc massa acabalat per als meus personatges. També vaig anar a un altre anomenat Shalbourne, a la zona de Wiltshire, que s’adaptava millor al que buscava, però vaig preferir inventar-ne un de meu, Inkbourne, per donar-li nom al lloc en el qual anava instal·lant-se l’atmosfera de la meva història.

Jeanie i Julius són bessons, però reben una educació diferent, és per la diferència de gènere?

Sí. Quan mor la mare, Jeanie assumeix el seu lloc a la casa i a l’horta, s’ocupa d’atendre el germà que surt a treballar, repeteix característiques del rol matern. Ella no va rebre formació escolar, és analfabeta, va passar gairebé tota la seva vida tancada a la casa amb la mare. En aquest sentit, em va interessar una dada que vaig recollir d’alguna banda sobre un costum alemany (la meva mare era alemanya) segons el qual les famílies tenien un munt de fills i procuraven que quedés la filla menor a cura dels pares, la criaven amb aquesta finalitat. La meva Jeanie és una mica així, ella no lluita per tenir una vida pròpia, no té curiositat respecte al món extern fins que mor la mare i llavors es veu obligada a sortir, a actuar.

Va resultar difícil posar-se a la pell d’una analfabeta?

Va ser molt difícil, tot l’estona havia de recordar-me que ella no sabia llegir o escriure. A partir d’aquesta novel·la vaig entrar en contacte i vaig començar a col·laborar amb una fundació solidària britànica, Read Easy, que s’ocupa d’ajudar els adults illetrats. Em vaig convertir en la padrina de l’àrea de Winchester i contribueixo com a voluntària en la tasca d’ensenyar a llegir la gent, és molt estimulant.

Les escenes on Jeanie passa gana i roba menjar són impressionants, provenen d’alguna experiència directa?

Vaig haver de pensar què faria si fos ella i sentís gana real, cosa que per fortuna mai em va tocar. Vaig intentar experimentar-ho de diferents maneres, com anar a un supermercat amb vuit lliures i decidir què compra un quan només té això. O anar a la cafeteria de l’hospital públic i mirar amb els ulls del personatge el que veu allà, les safates amb les restes de menjar d’altres persones, que es menja i s’emporta perquè no té una altra manera d’alimentar-se.

Aquesta família viu allunyada de la tecnologia, això els fa més lliures o els acosta a la natura?

Els ho vaig fer tot més difícil, perquè amb internet qualsevol cosa es resol ràpid, és immediat. En canvi, sense recursos tecnològics ¿com trobes feina, com s’accedeix als serveis de qualsevol tipus, com es viu avui la vida sense l’ordre del virtual? Vaig voler que això funcionés com un impediment davant els seus problemes.

La música és un alleujament per a aquests personatges. Es va inspirar en alguna música en particular?

Sí, en la del meu fill, Henry Ailing, un guitarrista acústic. Ell treballava i tocava la seva guitarra a l’habitació veïna a la meva mentre jo escrivia. Escriu i toca música folklòrica, així que les lletres de les cançons que apareixen a la novel·la són seves. Em semblava adequat que Jeanie i Julius fossin músics folklòrics també, perquè si ella no podia llegir ni escriure, m’interessava que el públic se sentís molt atret per la seva música. Volia il·luminar aquestes vides desolades amb l’alegria o el plaer de la música.

Dirigeix un club de lectura i participa en un d’escriptura, influeixen aquestes activitats en la seva escriptura?

El club de lectura no em modifica perquè justament veig com un mateix llibre pot ser estimat i odiat per diferents persones. Però el taller d’escriptura sí. Els meus companys són els meus primers lectors i presto atenció a si el que diuen coincideix en part amb el meu criteri o la meva lògica. De vegades passa que assumeixen una certa intenció de la meva part que no vaig tenir, ho interpreten d’una manera que jo no havia considerat, cosa que em permet jugar amb aquesta suposició aliena: si van pensar això, puc seguir en aquesta línia d’especulació per captivar més el lector i portar-lo en determinada direcció.

Hi ha autors que escriuen per burxar més en assumptes de la seva biografia, mentre que altres escriuen per entendre vides alienes, quin diria que és el seu cas?

El segon, totalment. Per descomptat que la meva pròpia vida és en el fons de tot el que penso i escric, però no tinc el menor interès en què això figuri de manera protagònica o autobiogràfica. M’interessen les vides dels altres, les que mai coneixeria si no fos com a lectora o escriptora. Perquè, a més, sense voler, tots ens posem a jutjar la vida dels altres d’una manera una mica simplista: pensem ¿per què viu al carrer, per què es droga, per què no ho deixa? I aquesta és justament la dificultat, ser en aquest lloc i patir certes situacions, de vegades més enllà de la nostra voluntat. Veure amb els seus ulls, sentir amb els seus cossos només és possible entrant en aquests universos a través de la literatura.