James Salter. La vida és un simple conte

James Salter va celebrar el seu noranta aniversari amb un sopar a casa de la viuda del també escriptor Peter Matthiessen, Maria, a Sag Harbor (Long Island, Nova York) el dissabte 13 de juny del 2015. Havia complert aquesta xifra tan rodona tres dies abans, però va esperar al cap de setmana, amb els seus capvespres ja gairebé estivals, càlids i infinits, per celebrar-la envoltat d’uns quants amics, els més propers. Portava el vestit de lli blanc que reservava per a les nits d’estiu així d’especials. Va estar tan agut com sempre i igual de divertit. Va rebre amb pudor i modèstia els afalacs dels presents i es va entusiasmar, sobretot, amb un dels regals: una edició del 1946 de Billy Budd, mariner, l’última novel·la de Herman Melville.

Se’l veia content, optimista, esperançat, fins i tot feliç. Sis dies després, va morir. Va patir un atac al cor mentre era al gimnàs. Una seqüència final que resumeix, per la seua intensitat, pels seus contrastos, la vida de l’autor nord-americà, i que ben bé podria formar part d’algun dels vint-i-dos relats reunits als seus Cuentos completos, volum que l’editorial Salamandra acaba de publicar a Espanya amb pròleg de John Banville.

Dos anys abans de morir, Salter va poder gaudir del reconeixement crític que li va ser furtat durant tota la seua llarga trajectòria. El 2013, trenta-quatre anys després d’haver publicat la seua última novel·la, va aparèixer Todo lo que hay, i la premsa, la del seu país i la de la resta del món, va semblar descobrir en aquell moment aquest «escriptor d’escriptors», definició tan injusta com falsària, simplista, que li van penjar fins a l’avorriment, el seu propi i el dels seus molts lectors. «L’heroi oblidat de la literatura nord-americana», va titular The Observer. «El millor escriptor que mai has llegit», va poder llegir-se a Esquire. Llavors, Salter va concedir unes quantes entrevistes a periodistes internacionals, i jo vaig tenir la sort d’estar entre els elegits. Uns dies abans del Nadal del 2013, em va obrir les portes de la casa que tenia amb la seua segona dona, la també autora Kay Eldredge, a Bridgehampton (Suffolk, Nova York). Vam passar bona part del dia junts parlant de vida i de literatura, les seues dues grans passions. La brillantor en la seua mirada, tan característica, espurnejant, inspiradora, no va desaparèixer ni quan vam haver de sortir corrents perquè jo no perdés l’autobús que m’havia de tornar a Manhattan (Nova York). «Aquella trobada em va canviar la vida, i no només en el pla professional, també en el personal», li confesse a la seua vídua, amb qui he pogut conversar amb motiu de l’arribada a les llibreries d’aquests Cuentos completos. «¿Per què», em pregunta.

«Uns mesos després de conèixer-lo, em vaig posar a escriure la meua primera novel·la», li responc. El destí literari, tan capritxós, juganer, fa que la nostra xerrada tingui lloc mentre totes dues ens trobem viatjant pels Estats Units: ella, acabada d’arribar a Nou Mèxic i a punt de tornar a marxar, i jo, a Washington DC, abans de sortir cap a Iowa City.

Vida i escriptura

Salter i Eldredge es van conèixer a Aspen (Colorado) i el 1985 van tenir un fill, Theo, el primer per a ella i el cinquè per a ell (en tenia quatre del seu primer matrimoni amb Ann Artemus). Es van casar el 1998, i la seua va ser una d’aquelles relacions amoroses, plena d’empatia i comprensió, d’intimitat, que tot escriptor aspira a tenir per poder traslladar-la a la dedicatòria d’un llibre («Per al Kay», diu la de Todo lo que hay), que no a la ficció. «El Jim sempre va saber distingir entre vida i escriptura. Tendia a compartimentar, fet que no volia dir que no tingués temps per als seus fills. Als primers els va llegir la biografia de Tolstoi de Henri Troyat i, més tard, al nostre, Els tres mosqueters. Els portava a esquiar, sortien a caminar junts. Al Theo el va ensenyar a jugar a hoquei sobre gel. Però també va voler compartir-hi el seu amor per l’escriptura, i els va parlar de Graham Greene, de Saul Bellow, de Peter Matthiessen i de Vladimir Nabokov, tots els quals havia conegut. Probablement a causa del Jim, Nina, la seua segona filla, es va convertir en una exitosa editora a París».

Salter, que en realitat es deia James Arnold Horowitz, va estudiar a West Point, l’Acadèmia Militar dels Estats Units, i va servir com a pilot de combat a la Guerra de Corea (1950-1953). De nit, en les estones robades a la contesa, va crear part de la seua primera novel·la, Los cazadores (Salamandra, 2020), que va publicar el 1956. La van seguir cinc més (els recomane Juego y distracción, sublim narració de l’amor fou, i Años luz, la història de l’ocàs que sempre comporta l’amor) que va intercalar, al llarg de la seua carrera, amb la poesia, el conte, una autobiografia, un llibre de receptes de cuina, assajos, correspondència... Va escriure guions per a Hollywood i fins i tot va arribar a dirigir una pel·lícula, Three (1969), amb Charlotte Rampling com a protagonista. «Quan estava a l’Exèrcit, va decidir que volia ser escriptor, però desitjava poder haver sigut moltes coses: arquitecte, marxant d’art, geni dels negocis. Va començar a escriure quan tenia poc més de trenta anys. Considerava que el temps que dedicava a l’escriptura era el més important, però també volia viure, viatjar, i ho va fer. O ho vam fer. Érem adequats, ja que a mi realment no m’importava tenir diners, i tot i que a ell li hauria agradat ser ric, sabia com gastar els diners que tenia per enriquir la vida». Realitat i ficció. Ficció i realitat. Un equilibri difícil, per a molts impossible, que Salter mai va descuidar. «Pensava que l’escriptura era primordial. No treballava cada dia, però desitjava haver pogut fer-ho», recorda Eldredge.

La veritable ficció

Era molt meticulós. Escrivia a mà. Quan el seu fill gran li enviava cartes des de l’internat, ell les editava i incloïa en les seues respostes suggeriments de millora. Sempre portava una llibreta en una butxaca en què anava prenent notes, apuntant coses que li cridaven l’atenció, trossos de converses. Desconfiava dels escriptors que presumien d’inventar-ho tot. La veritable ficció, per a ell, venia de la vida. Tenia una relació fascinant amb la lectura. «Llegia molt de menut i també durant tota l’escola, però passats els 40 rares vegades llegia un llibre sencer. Quan entrava en una llibreria a fullejar, mirava la portada i el títol, llegia el començament del llibre i alguna cosa de la meitat. I a partir d’això, decidia si podia confiar en l’escriptor, si aquest autor era prou bo per llegir-ho». Sentia devoció per l’obra d’Isaak Babel i va llegir, fins al final, La liebre con ojos de ámbar (Acantilado, 2010), d’Edmund de Waal. «Com a escriptor, no volia ser influït pel que d’altres havien fet i no solia llegir mentre escrivia, excepte potser algú com John Donne, que era d’una època completament diferent de la seua». ¿I anhelava que els seus llibres li sobrevisqueren, que perdureren en el temps? «Sí, ho esperava. Hi aspiren gairebé tots els escriptors».

Un parell de dies després de la nostra conversa, Eldredge va obrir una caixa amb sis exemplars de l’edició espanyola dels Cuentos completos del seu marit. «¡Així que ja estàs a punt!», em va dir en l’últim e-mail que vam intercanviar. La responsable que estigui a punt, que de nou ho estiguem tots els lectors de Salter al nostre país, és l’editora Anik Lapointe. La seua història amb l’escriptor nord-americà és llarga, i va començar a la Fira del Llibre de Frankfurt del 1998. Allà, «en una minúscula i asèptica habitació d’un hotel alemany», va llegir per primera vegada Salter. El llibre era Años luz. «La meua sorpresa i la meua emoció van ser majúscules davant el descobriment d’un clàssic de les lletres nord-americanes que encara vivia. Durant el dia complia les meues obligacions professionals i a la nit m’endinsava en la lectura de la prosa el·líptica, evocadora i bellíssima d’Años luz, que s’havia publicat ¡el 1975! I aquest va ser el meu llibre de la Fira de Frankfurt del 1998, que vaig poder publicar un any després a El Aleph». Des d’aleshores, l’editora mai he deixat de defensar i recomanar Salter a Espanya, i Años luz continua sent un dels seus llibres de capçalera. «Era un artesà de la paraula. Les seues obres presenten bàsicament dues similituds. D’una banda, el treball d’orfebreria de la frase i la cadència de la prosa, ascètica i sensual alhora. De l’altra, un narrador que juga amb el destí dels seus personatges de forma molt subtil». Lapointe fa broma dient que, «al contrari del que passa amb molts dels personatges de Salter, els seus editors espanyols li hem professat una gran fidelitat al llarg dels anys». A El Aleph van aparèixer, a més d’Años luz, Anochecer, Juego y distracción, Pilotos de caza i En solitario. Anys més tard, ja a Salamandra, es va publicar gairebé tota la seua obra restant i noves traduccions. I, de cara al centenari, el 2025, està prevista la traducció d’alguns textos inèdits en espanyol. «Anhelava aconseguir l’èxit i rebre el suport de la crítica, i ho va aconseguir amb el seu últim llibre, com si estigués per primera vegada en sincronia amb el seu temps. Rellegida deu anys després de la seva mort i 66 de la seva primera novel·la, la seua obra no ha perdut gens de modernitat i la seua prosa té l’encant secret de les paraules per transmetre emocions a les noves generacions». Perquè a la gran literatura mai s’hi arriba tard.