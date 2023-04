Uno se lleva varias sorpresas cuando se adentra en el espacio que Amparo Rovira ha creado para enseñarnos a ver, y a oír, cómo trabajaba Foucault. La primera y principal, sin duda, la más admirable, es la presencia subjetiva y biográfica de la autora a lo largo del texto. Hay algo en esa honradez y esa valentía que me fascina. En ese sentido, El arte es un rumor es un libro muy atípico en el contexto de la academia, porque más que explicar o analizar la teoría de Foucault lo que hace es usar sus herramientas para destripar y dar sentido a realidades muy diversas, incluidas algunas biográficas, desde la óptica del pensador. «Lo vi y lo entendí»: esa es la clave. La elegancia y el magisterio de Rovira consisten en poner a trabajar a Foucault ante nuestros propios ojos, y así entendemos, sin darnos cuenta (segunda sorpresa), la verdadera potencia de su pensamiento. Foucault, Rovira lo deja claro, no debe estudiarse como una pieza de museo sino como un enfoque y unos recursos, como una mesa de trabajo; un estudio de revelado con el que impregnar de luz la superficie del tiempo. «Luz, más luz» fueron las últimas palabras de Goethe, quien consideraba que cada color es el resultado de una interacción dinámica entre la luz y la oscuridad. Para él, el gris («el color del testimonio de las ruinas, (...) el color del trabajo minucioso», dice Rovira) era la mezcla de todos ellos; el espacio en el que no podemos discernir y nada retiene un nombre o una notoriedad. De ahí que Foucault, así nos enseña la autora, trabaje desbrozando las grises sombras de lo anónimo, de lo impensado, para fijar así la luz adecuada y revelar con ello nuevos colores: en la historia y sus discursos, y en las condiciones de existencia de lo que se da.

Lo apasionante, además de la riqueza y el rigor con los que la profesora Rovira muestra las claves del pensamiento de un autor fascinante y necesario, es hasta qué punto lo que dice puede aplicarse también a sí mismo. ¿Puede un texto hablar de sí al acometer un estudio académico sobre un pensador? Tercera sorpresa: sí, si ese pensador no es un mero objeto de estudio sino el acompañante que nos guía y nos provee de las herramientas necesarias para recomponer el mapa de su pensamiento. Lo que la obra de Foucault hace con los ejes del presente, Rovira lo hace a su vez con la obra de Foucault. Para empezar, hace visible de Foucault aquello que no se ve precisamente por estar constantemente a la vista. Y lo hace igual que el arte nos hace despertar de los automatismos perceptivos de la cotidianidad: pellizcándonos con la sorpresa (así es su prosa: pizpireta, brillante, llena de lirismo), rompiendo la mirada consuetudinaria, iluminando por primera vez y descubriéndonos lo que siempre ha estado ahí, ante nuestros ojos sonámbulos. Persigue el régimen de la luz que distribuye «lo claro y lo oscuro, lo visto y lo no visto»; nos ofrece así la superficie que no vemos. Lo evidente invisible de Foucault es que su trabajo de indagación vertical no ofrece ni encuentra sentidos originarios sino que solo logra elaborar un modesto atlas de azares. Que los afueras silenciados revelan tanto o más que los discursos en los que nos reconocemos sin saberlo porque han ganado la batalla por el poder en una determinada episteme. Que es el propio discurso el que crea su objeto. Que lo pequeño, lo gris, lo aparentemente natural es enorme y accidental y determinante. Y lo más crucial: que Foucault, con el ánimo de pensar lo impensado, no transita de un tema a otro, como podría parecer, sino que orbita siempre en torno a la interrogación acerca del saber, el poder y el sujeto (su propia «peonza tricolor» goethiana). La autora nos muestra, de esa manera, el saber bajo, atmosférico, que murmura incansable en el fondo de la obra de Foucault: él busca el rumor del tiempo, Rovira desvela el rumor de la obra de Foucault. Para el lector quedará sobradamente justificado que esta obra tenga un aire tan diferente a otras que se han escrito sobre Foucault: «escribir siempre es escribir sobre uno mismo». La honradez intelectual de Rovira, esa valiente coherencia de no ocultar su subjetividad como autora, ilumina y rinde homenaje al pensamiento del filósofo. Este libro, como el arte, como el propio Foucault, tiene alma de riesgo. Por mucho que solo pretenda «hacernos ver lo que vemos»: pura filosofía.