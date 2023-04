Rose Ausländer. L’alè creador de la paraula poètica

Per al comte de Mirabeau, la pàtria era la sola de les seues sabates. Per a Aristòfanes, allà on se sentia a gust. Per a Benjamin Franklin, la llibertat. Per a Baudelaire, la infantesa. Per al trist Pessoa i el vetust Bonaventura Carles Aribau, la seua llengua. Per a un bon grapat d’escriptors, la memòria. En canvi, la poetessa Rose Ausländer només tenia casa en la paraula poètica. Així ho declarava, amb contundència epigramàtica, en el poema «Màtria»: «La meva pàtria és morta / l’han enterrada sota el foc / Visc / en la meva màtria / la paraula».

Màtria és la veu catalana amb què Anacleto Ferrer i Lola Andrés han traduït Mutterland, el títol del llibre que Ausländer va publicar el 1978, i que conté el poema citat. No és la primera vegada que Ferrer –catedràtic d’Estètica i traductor experimentat de l’alemany– i Lola Andrés –poetessa i filòloga– posen a l’abast del públic català una autora destacada de la literatura germànica del segle xx.

Si el 2018 traduïren els Poemes de Hannah Arendt, publicats per Edicions del Buc, ara és amb el segell Vincle Editorial que ens ofereixen la possibilitat de llegir Mutterland, un dels títols més emblemàtics de Rose Ausländer, poetessa també traduïda al català per Feliu Formosa. A més, tal com va fer amb els Poemes d’Arendt, Ferrer precedeix els textos de Màtria d’una introducció esclaridora sobre la poesia d’Ausländer, tot i exposant claus de lectura lligades a la convulsa vida que aquesta va sofrir com a conseqüència, principalment, de l’Holocaust.

Nascuda el 1901, al si d’una família de jueus assimilats germanoparlants a Czernowitz –l’actual ciutat ucraïnesa de Txernivtsí, on també va nàixer Paul Celan–, el seu nom de fonts era Rosalie Beatrice Scherzer, nom que canvià en contraure matrimoni. Anecdòtic si es vol, no deixen de sorprendre les contingències interpretatives dels cognoms que tingué l’escriptora. En alemany, scherzer vol dir «bromista», i ausländer, «estranger»: dos adjectius que, combinats, semblen predir el mal fat de la nostra protagonista, convertida forçosament en exiliada.

Ja fos a Nova York, Bucarest o Düsseldorf, Ausländer tan sols trobà recer en la paraula poètica, més enllà de la llengua en què escrivia. De fet, la seua obra –composta per l’exorbitant xifra de quasi tres mil poemes– està escrita en alemany, però també en anglès. En part, aquest canvi idiomàtic va estar motivat pel sentiment ambivalent que, durant uns anys, li provocava el fet que la seua llengua materna era la mateixa que la dels opressors del poble jueu. Tanmateix, fou a través de l’alemany que trobà, de manera preferent, el vehicle d’expressió del dolor acumulat i, també, de l’esperança de guarir el desassossec vital consubstancial als desarrelats.

En el fons, els poetes de «raça» –passez le mot– no tenen més pàtria que la paraula –o millor dit, el poema. És just allí on troben la clau que obri la porta de la casa que no tenen. Els poetes, com Ausländer deia d’ella mateixa, creuen «en els miracles de les paraules / que influeixen en el món / i creen mons». L’alè creador de la paraula fou el motor de recerca d’una poetessa que vivia sola amb la seua «cançó».

Aquesta recerca constant, obsessiva, es fa més evident a mesura que s’avança en la lectura de Màtria, quan l’autora ens obsequia amb les composicions de major tensió poètica, aquelles en què reflexiona amb lucidesa sobre la imminència de la mort i la necessitat de fer balanç de tota una vida. És la poetessa que se sap «promesa amb la mort» però «enamorada de la vida», «esclava de la terra» però «als peus de les estrelles». És la poetessa que escriu febrilment malgrat l’implacable «tic-tac del rellotge». És la «veu trencada / d’una anciana que / canta la seva cançó de bressol». És la «mà mortal» que sosté amb fermesa «la torxa de la vida».

Passats més de trenta-cinc anys de la mort de Rose Ausländer, amb Txernivtsí sota l’amenaça de la Rússia de Vladimir Putin, encara ressonen, amb massa força, aquests versos seus: «per què els nostres germans / han de dessagnar-se / per què hem d’assassinar / l’‘enemic’ en l’ésser humà / per què no podem viure / plàcidament i alegrement / estimant els altres / com està escrit / al Vell i Nou / Testament». Versos tan colpidors com els que va escriure el seu amic Paul Celan en «Fuga de mort» o «Aixequis la pedra que aixequis». De nou, la història es repeteix. Sembla que mai no aprendrem.