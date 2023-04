Como me llamo Carlos Marzal, como todo el mundo, doy por hecho que las cosas que me suceden también les ocurren a los demás, más o menos de la misma forma. (La excepcionalidad, la originalidad, son a mi entender valores de segunda clase, ocurrencias trasplantadas a la vida desde una concepción competitiva del mundo, pero que no tienen sustento profundo en la realidad, en donde todos acabamos fracasando de manera similar y engrosando la lista casi infinita de los individuos anónimos). Me figuro, por lo tanto, que cuando los demás escritores dedican un poema, o un cuento, o un libro completo, lo hacen por las mismas razones por las que lo hago yo.

Las dedicatorias siempre son un regalo mutuo que propiciamos los escritores: algo que ofrecemos, y, a la vez, un enriquecimiento que nos proporcionamos con nuestro ofrecimiento. Tengo la certeza que las dedicatorias – al menos en el momento en que las ejecutamos- mejoran el texto que encabezan (porque las dedicatorias deben ir al comienzo, no me gustan las listas vergonzantes de dedicatorias al final de los volúmenes, en inventarios a granel). Hago hincapié en ese momento de la ejecución, porque las dedicatorias también pueden perderse, como todo en la vida: el dedicado puede hacerse merecedor de que la dedicatoria le sea retirada en una posterior edición del libro. Paco Brines me contó hace bastantes años -aunque no llegó a hacerlo después- que tenía pensado retirarle la dedicatoria de un poema a cierto poeta novísimo, por haber dado muestras de tontuna absoluta. El novísimo le pidió que le cambiase la dedicatoria, porque en el poema se hablaba de sexo, y, dada la condición homosexual de Brines, temía que también se le identificase a él como homosexual. Aquello, con toda la razón, a Brines le parecía no sólo una muestra ridícula de prejuicios vetustos, sino, sobre todo, la evidencia de que el poeta era un lector deplorable, sin sutileza alguna, y que se dejaba conducir por la literalidad más absurda. Siempre que dedico un poema a un amigo es una confesión en voz alta del cariño que siento hacia él, de la admiración que le profeso (porque en todas las manifestaciones del amor se transparenta nuestro fervor admirativo). Una de las pocas cosas de cierto valor (al menos sentimental) con que los poetas podemos obsequiar a los demás es un poema dedicado. Pero también constituye una forma de coquetería biográfica: presumo de amigos en las dedicatorias, porque uno de los asuntos más importantes que me ha sucedido en la vida es el hecho de haber coincidido en el mundo con ellos. Si a menudo -como dice un refrán simploncillo- presumimos de lo que no tenemos, con mayor razón debemos presumir de lo que tenemos de verdad.