Els llibres en la nostra llengua

L’edició d’enguany de la Fira del Llibre comptarà amb una important presència d’escriptors valencians i del nostre àmbit lingüístic, oferint una gran varietat de temàtiques i gèneres. Entre els autors que hi participaran, destaquen noms com ara Ferran Torrent, Martí Domínguez, Raquel Ricart, Marta Orriols, Imma Monsó, Marta Pessarrodona, Andrea Genovart, Àngels Gregori, Maria Josep Escrivà, Jaume Subirana, Gemma Pasqual, Josep Piera, Sebastià Alzamora, i Enric Sòria, entre altres. Així mateix, també hi haurà una destacada presència d’editorials que es dediquen a la publicació i difusió de llibres en valencià. La Fira del Llibre de València esdevé una oportunitat única per als amants de la nostra literatura per conéixer de prop els autors més destacats de tot el nostre territori i descobrir les novetats editorials en la nostra llengua. Els visitants podran gaudir de les diverses accions que s’han organitzat per impulsar la lectura en valencià com presentacions, signatures, clubs de lectura i taules redones.

'Memòries de mi mateix' Ferran Torrent, Columna 20,80 € L’hivern de 1968, tres joves amb conviccions polítiques fan una pintada la nit abans del soterrar de l’alcalde del poble. Prop d’allí, en una caseta enmig de la làmina d’aigua dels arrossars valencians, un jove falsificador de documents i de quadros, el Mític Regino, rep la visita inesperada de la policia política del règim. La mestra i la bèstia Imma Monsó, Anagrama 18,90 € Una jove mestra d’escassa capacitat de comunicació oral arriba a la seua primera plaça en una escola del Pirineu. Ella volia un poble, una feina i una casa des d’on veure caure la neu. Darrere deixa una infantesa marcada per l’enigmàtica activitat del pare i per l’original educació rebuda d’una mare. D’un silenci antic i molt llarg Urbà Lozano, Bromera 19,90 € La crònica de dues nissagues d’Alginet marcades profundament per la Guerra Civil. Una novel·la que recorre el segle XX fins a arribar als nostres dies, resseguint els passos de dues famílies marcades per les seqüeles d’uns esdeveniments cabdals. Jazz Àngels Gregori, Proa 15,90 € Després de cinc anys sense publicar poesia, Àngels Gregori retorna al seu univers d’Oliva i Nova York, però des de la concreció i el sincretisme. Com una jam session lliure, improvisada, la poeta va encadenant poemes que configura un poemari de maduresa que parlen del seu present i reviu episodis del seu passat. 'Consum preferent' Andrea Genovart, Anagrama 17,00 € Amb una veu descarnada i sense filtre, les pàgines van plenes d’un humor càustic que funciona igual com a sàtira, i amb una proposta lingüística atrevida al servei d’una narració mordaç i autodestructiva. Andrea Genovart debuta amb aquesta novel·la que fa de mirall ètic i sentimental del món que ha de venir. La possibilitat de dir-ne casa Marta Orriols, Proa 18,90 € Una corresponsal torna a Barcelona després de gairebé vint anys a l’estranger. Vol agafar distància d’una regió de món que l’apassiona i la desgasta, d’una professió que voldria exercir d’una altra manera, i també d’una amistat amb una dona més jove que la porta a qüestionar-se els fonaments de la seva intimitat. La casa sota la lluna María Josep Escrivà, Pagès editors 19 € Antologia que compren poemes i proses poètiques escrites per Maria Josep Escrivà entre 1992-2022. Cada poema dels vuitanta-vuit de l’antologia queda atrapat en algun punt d’una força gravitacional que no s’atura. El llibre està il·lustrat per Marta R. Gustems i compta amb un epíleg d’Olivia Grassol Bellet. Cròniques des de Madrid Miquel Alberola, Drassana 17,95 € El 2015 Miquel Alberola abandona la delegació valenciana d’El País i es trasllada a Madrid com a corresponsal de la Casa del Rei, el Congrés dels Diputats i el Senat. Com en un quadern de bitàcola, ací entronca la seua visió personal amb un temps convuls. Pròleg de Manuel Vicent. 'Mater' Martí Domínguez, Proa 19,58 € En la nova societat que descriu ‘Mater’, la gestació es du a terme fora del cos femení. Per això, quan Zoe descobreix amb sorpresa que està embarassada, decideix fugir i endinsar-se amb un company en els boscos, on encara sobreviuen petites colònies humanes, amagades i perseguides, que es mantenen al marge dels progressos científics. Marramaus Enric Casasses, Empúries 17,57 € Un un aplec de textos breus, escrits al llarg dels anys, que tracten del fet de llegir i d’escriure, de la pintura i de la música, d’anar pel món i de la vida en general. Cada nota és breu, concisa, precisa i sorprenent. El resultat és un conjunt d’una riquesa exuberant, que retrata la passió lectora i l’agudesa de pensament. 'Dotze' Vicent Usó, Bromera 20,95 € Dotze escalons separen la porta de casa del carrer. Dotze escalons que la tenen tancada al seu pis de la Vila, jubilada abans d’hora, impedida per l’edat i la malaltia, sola sense ningú més que el seu nebot absent. I aterrida. Sobretot aterrida. Un crit esfereïdor al pis del costat trenca la monotonia de la vida en reclusió. El Sr. C, el meu estimat monstre Laia Obregón-Dans, Vincle 22 € Escrita originalment en anglès i traduïda per primera vegada al català, l’obra pòstuma de Laia Obregón-Dans conta el periple de l’Olivia per Mali, Senegal i els EUA mentre investiga el món dels titelles i dialoga amb el Sr. C., el seu càncer. Un llibre insòlit amb molt de sarcasme i realisme màgic.